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Більше не доступний
SHD8600UG/10
Цифрова передача 2,4 ГГц запобігає стисненню і втраті даних між передавачем та навушниками. У кінці передачі цифрові сигнали перетворюються на аналогові. Це забезпечує відмінну якість звуку, плавну акустику та мінімальну втрату даних.
Акустично налаштовані динаміки забезпечують чистий, збалансований звук із відмінною чіткістю й точністю на рівні високих тонів та глибоких низьких частот.
Внутрішня дуга на голову цих навушників Philips легко прилягає відповідно до голови. Механізм налаштовується автоматично для комфортного носіння.
3.0
з 5
4
Відгуки
Andrzejaaa
31/05/2012
Polska
polecam!
słuchawki bardzo łatwe w obsłudze, świetny rzeczywisty dżwięk, bez zakłóceń, bardzo dobry odbiór w całym mieszkaniu i na balkonie :-) - polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Tomasz17
07/11/2013
Polska
Produkt średniej jakości
Podczas chodzenia po mieszkaniu w założonych słuchawkach słychać trzaski /hałas spowodowany ruszaniem się elementu nausznego utrzymującego je na głowie. Ponadto problemem jest kładzenie ich na ładowarce, wymaga to parę podejść by trafić na styki i zamknąć obwód ładowania. To nie jest dopracowane. Po za tym luźno.
Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
grex72
03/06/2015
Polska
Ten produkt ma wady materiałowe !!!
Słuchawki kupiłem ponad dwa lata temu. Byłem bardzo zadowolony z jakości dźwięku który przy transmisji cyfrowej był bez szumów. Słuchawki używam sporadycznie można by powiedzieć średnio raz na 2 tygodnie gdzieś tak około godziny tak więc nie są jakoś mocno eksploatowane. Jakie było moje zdziwienie kiedy to nauszniki oraz pałąk przylegający do głowy a właściwie materiał którym są pokryte zaczął obłazić. Jest to jakaś "ekologiczna skóra" która po ponad 2 letnim okresie ulega biodegradacji. Po kontakcie z firmą Philips otrzymałem informację że nie są w stanie mi pomóc. Kupiłeś słuchawki to teraz się bujaj. My(Philips) mamy Twoją kasę a Ty masz słuchawki z wadą materiałową i to już Twój problem. Zaznaczę że w serwisie powiedziano mi że nie są to części wymienne i nie ma opcji aby sobie zakupić nowe i wymienić. Tak więc jeśli słuchawki chcesz mieć na dwa lata to polecam. Jeśli na dłużej to będziesz miał je jakbyś wyciągnął je z kosz na śmieci. Porażka i żenada w zachowaniu firmy Philips.
Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone