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SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

SHD8600UG/10

3

| (4) Відгуки

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Чітка цифрова передача (2,4 ГГц)

Цифрова передача 2,4 ГГц запобігає стисненню і втраті даних між передавачем та навушниками. У кінці передачі цифрові сигнали перетворюються на аналогові. Це забезпечує відмінну якість звуку, плавну акустику та мінімальну втрату даних.

Акустично налаштовані динаміки для дивовижної якості звуку

Акустично налаштовані динаміки забезпечують чистий, збалансований звук із відмінною чіткістю й точністю на рівні високих тонів та глибоких низьких частот.

Внутрішня дуга на голову з можливістю саморегулювання забезпечує комфортне прилягання

Внутрішня дуга на голову цих навушників Philips легко прилягає відповідно до голови. Механізм налаштовується автоматично для комфортного носіння.

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Відгуки

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3.0

з 5

4

Відгуки

3

31/05/2012

Polska

Polska

polecam!

słuchawki bardzo łatwe w obsłudze, świetny rzeczywisty dżwięk, bez zakłóceń, bardzo dobry odbiór w całym mieszkaniu i na balkonie :-) - polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt średniej jakości

Podczas chodzenia po mieszkaniu w założonych słuchawkach słychać trzaski /hałas spowodowany ruszaniem się elementu nausznego utrzymującego je na głowie. Ponadto problemem jest kładzenie ich na ładowarce, wymaga to parę podejść by trafić na styki i zamknąć obwód ładowania. To nie jest dopracowane. Po za tym luźno.

Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

03/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt ma wady materiałowe !!!

Słuchawki kupiłem ponad dwa lata temu. Byłem bardzo zadowolony z jakości dźwięku który przy transmisji cyfrowej był bez szumów. Słuchawki używam sporadycznie można by powiedzieć średnio raz na 2 tygodnie gdzieś tak około godziny tak więc nie są jakoś mocno eksploatowane. Jakie było moje zdziwienie kiedy to nauszniki oraz pałąk przylegający do głowy a właściwie materiał którym są pokryte zaczął obłazić. Jest to jakaś "ekologiczna skóra" która po ponad 2 letnim okresie ulega biodegradacji. Po kontakcie z firmą Philips otrzymałem informację że nie są w stanie mi pomóc. Kupiłeś słuchawki to teraz się bujaj. My(Philips) mamy Twoją kasę a Ty masz słuchawki z wadą materiałową i to już Twój problem. Zaznaczę że w serwisie powiedziano mi że nie są to części wymienne i nie ma opcji aby sobie zakupić nowe i wymienić. Tak więc jeśli słuchawki chcesz mieć na dwa lata to polecam. Jeśli na dłużej to będziesz miał je jakbyś wyciągnął je z kosz na śmieci. Porażka i żenada w zachowaniu firmy Philips.

Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Цей відгук про SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

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