Gdyby nie to że słuchawki się odginają i nie wchodzą do stacji dokującej to byłby to dobry produkt. Przy niskim poziomie sygnału n wejściu słuchawki się czasowo wyłączają co powoduje że dźwięk jest przerywany. Do tego sygnał ostrzegawczy o wyczerpywaniu się baterii ostrzega tylko kilka minut przed końcem. Mógłby choć godzinę przed już dać jakiś sygnał. Jeżeli stacja dokując stoi blisko głośnik to sygnał w słuchawkach jest nie do akceptacji (występuje brzęczenie i piknie). Słuchawki dobrze sprawują się do skype choć przydał by się w nich mikrofon.