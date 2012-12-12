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SHD8600 Digital wireless headphones

SHD8600/10

4.3

| (3) Відгуки

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Чітка цифрова передача (2,4 ГГц)

Цифрова передача 2,4 ГГц запобігає стисненню і втраті даних між передавачем та навушниками. У кінці передачі цифрові сигнали перетворюються на аналогові. Це забезпечує відмінну якість звуку, плавну акустику та мінімальну втрату даних.

Акустично налаштовані динаміки для дивовижної якості звуку

Акустично налаштовані динаміки забезпечують чистий, збалансований звук із відмінною чіткістю й точністю на рівні високих тонів та глибоких низьких частот.

Внутрішня дуга на голову з можливістю саморегулювання забезпечує комфортне прилягання

Внутрішня дуга на голову цих навушників Philips легко прилягає відповідно до голови. Механізм налаштовується автоматично для комфортного носіння.

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Відгуки

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4.3

з 5

3

Відгуки

4
2
1

12/12/2012

Polska

Polska

Kupiłem w/w słuchawki i jestem naprawdę w szoku jeśłi chodzi o dzwięk i bass przede wszystkim

Sluchawki naprawdę polecam. Wcześniej kupiłem akg k912 wymieniłem następnego dnia. Masakra !! Szum i zasięg wręcz fatalny. Wymieniłem je na Sennheiser RS 120 II. Lepiej ale jakby cos nie tak. Szum i dzwięk niezbyt czysty. Czyli temat jak powyzej. Wreszcie na forum przeczytałem o philipsach. Zaufałęm i jestem naprawdę w szoku. Cena wysoka ale adekwatna do jakosci. W akg taka jakosc kosztuje ponad 750zł a Sennheiser ponad 650 . Polecam nie zdecydowanym którzy błądzą. Pozdrawiam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones

12/12/2012

Polska

Polska

Kupiłem w/w słuchawki i jestem naprawdę w szoku jeśłi chodzi o dzwięk i bass przede wszystkim

Sluchawki naprawdę polecam. Wcześniej kupiłem akg k912 wymieniłem następnego dnia. Masakra !! Szum i zasięg wręcz fatalny. Wymieniłem je na Sennheiser RS 120 II. Lepiej ale jakby cos nie tak. Szum i dzwięk niezbyt czysty. Czyli temat jak powyzej. Wreszcie na forum przeczytałem o philipsach. Zaufałęm i jestem naprawdę w szoku. Cena wysoka ale adekwatna do jakosci. W akg taka jakosc kosztuje ponad 750zł a Sennheiser ponad 650 . Polecam nie zdecydowanym którzy błądzą. Pozdrawiam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones

17/05/2012

Polska

Polska

Nienajgorsze słuchawki

Gdyby nie to że słuchawki się odginają i nie wchodzą do stacji dokującej to byłby to dobry produkt. Przy niskim poziomie sygnału n wejściu słuchawki się czasowo wyłączają co powoduje że dźwięk jest przerywany. Do tego sygnał ostrzegawczy o wyczerpywaniu się baterii ostrzega tylko kilka minut przed końcem. Mógłby choć godzinę przed już dać jakiś sygnał. Jeżeli stacja dokując stoi blisko głośnik to sygnał w słuchawkach jest nie do akceptacji (występuje brzęczenie i piknie). Słuchawki dobrze sprawują się do skype choć przydał by się w nich mikrofon.

Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones

Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones

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