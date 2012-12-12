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Більше не доступний
SHD8600/10
Цифрова передача 2,4 ГГц запобігає стисненню і втраті даних між передавачем та навушниками. У кінці передачі цифрові сигнали перетворюються на аналогові. Це забезпечує відмінну якість звуку, плавну акустику та мінімальну втрату даних.
Акустично налаштовані динаміки забезпечують чистий, збалансований звук із відмінною чіткістю й точністю на рівні високих тонів та глибоких низьких частот.
Внутрішня дуга на голову цих навушників Philips легко прилягає відповідно до голови. Механізм налаштовується автоматично для комфортного носіння.
4.3
з 5
3
Відгуки
grzesiaczek
12/12/2012
Polska
Kupiłem w/w słuchawki i jestem naprawdę w szoku jeśłi chodzi o dzwięk i bass przede wszystkim
Sluchawki naprawdę polecam. Wcześniej kupiłem akg k912 wymieniłem następnego dnia. Masakra !! Szum i zasięg wręcz fatalny. Wymieniłem je na Sennheiser RS 120 II. Lepiej ale jakby cos nie tak. Szum i dzwięk niezbyt czysty. Czyli temat jak powyzej. Wreszcie na forum przeczytałem o philipsach. Zaufałęm i jestem naprawdę w szoku. Cena wysoka ale adekwatna do jakosci. W akg taka jakosc kosztuje ponad 750zł a Sennheiser ponad 650 . Polecam nie zdecydowanym którzy błądzą. Pozdrawiam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones
KrzysztofG1900
12/12/2012
Polska
Kupiłem w/w słuchawki i jestem naprawdę w szoku jeśłi chodzi o dzwięk i bass przede wszystkim
Sluchawki naprawdę polecam. Wcześniej kupiłem akg k912 wymieniłem następnego dnia. Masakra !! Szum i zasięg wręcz fatalny. Wymieniłem je na Sennheiser RS 120 II. Lepiej ale jakby cos nie tak. Szum i dzwięk niezbyt czysty. Czyli temat jak powyzej. Wreszcie na forum przeczytałem o philipsach. Zaufałęm i jestem naprawdę w szoku. Cena wysoka ale adekwatna do jakosci. W akg taka jakosc kosztuje ponad 750zł a Sennheiser ponad 650 . Polecam nie zdecydowanym którzy błądzą. Pozdrawiam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones
AndrzejB
17/05/2012
Polska
Nienajgorsze słuchawki
Gdyby nie to że słuchawki się odginają i nie wchodzą do stacji dokującej to byłby to dobry produkt. Przy niskim poziomie sygnału n wejściu słuchawki się czasowo wyłączają co powoduje że dźwięk jest przerywany. Do tego sygnał ostrzegawczy o wyczerpywaniu się baterii ostrzega tylko kilka minut przed końcem. Mógłby choć godzinę przed już dać jakiś sygnał. Jeżeli stacja dokując stoi blisko głośnik to sygnał w słuchawkach jest nie do akceptacji (występuje brzęczenie i piknie). Słuchawki dobrze sprawują się do skype choć przydał by się w nich mikrofon.
Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones
Цей відгук про SHD8600 Digital wireless headphones