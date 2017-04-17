Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Домашній кінематографічний звук високої чіткості Домашній кінематографічний звук високої чіткості Домашній кінематографічний звук високої чіткості
      -{discount-value}

      Бездротові ТВ-навушники

      SHD8800/12

      Домашній кінематографічний звук високої чіткості

      Бездротові навушники Philips SHD8800 занурюють Вас у власний світ кінематографічного звуку з повною свободою. Цифрове бездротове з’єднання забезпечує безперешкодне відтворення чіткого звуку для ідеального дозвілля вдома.

      Переглянути усі переваги

      Бездротові ТВ-навушники

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Бездротові ТВ-навушники
      - {discount-value}

      Бездротові ТВ-навушники

      усього

      recurring payment

      Домашній кінематографічний звук високої чіткості

      Відмінний кінематографічний звук для дому

      • 40-мм динаміки/відкритого типу
      • Накладні
      • М’які амбушури
      Переміщайтеся вільно завдяки бездротовому діапазону 30 м

      Переміщайтеся вільно завдяки бездротовому діапазону 30 м

      Робочий діапазон 30 м забезпечує мобільність та свободу прослуховування музики вдома.

      Підвісний елемент автоматично регулюється для оптимального прилягання

      Підвісний елемент автоматично регулюється для оптимального прилягання

      Легкий підвісний елемент із можливістю самостійного регулювання забезпечує найкраще прилягання до Вашої форми голови, гарантуючи оптимальний комфорт.

      Відмінний кінематографічний звук із 40-мм динаміків

      Відмінний кінематографічний звук із 40-мм динаміків

      40-мм динаміки Philips SHD8800 акустично налаштовано для відтворення відмінного кінематографічного звуку.

      Легка у користуванні зарядна док-станція

      Легка у користуванні зарядна док-станція

      Ставте навушники на зарядну док-станцію для легкого заряджання.

      Аудіо високої чіткості завдяки дротовому з’єднанню

      Аудіо високої чіткості завдяки дротовому з’єднанню

      Аудіо високої роздільності – це найкращий звук із правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Бездротові навушники Philips SHD8800 з аудіокабелем із комплекту підтримують аудіо високої чіткості, забезпечуючи безкомпромісну якість аудіо з потрібних пристроїв, що гарантує краще домашнє дозвілля.

      Цифрове бездротове з’єднання забезпечує чіткий звук

      Цифрове бездротове з’єднання забезпечує чіткий звук

      Використовуючи цифрову передачу 2,4 ГГц, навушники Philips SHD8800 запобігають стисненню і втраті даних. Це забезпечує плавну акустику та мінімальну втрату даних для чіткого звуку.

      Робота протягом 20 годин для тривалого прослуховування

      Завдяки 20 годинам роботи Ви можете насолоджуватися тривалим переглядом, не хвилюючись про розряджання.

      Автоматичне увімкнення/вимкнення живлення

      Навушники Philips SHD8800 вмикаються автоматично, коли їх одягнути на голову. Після перегляду вони автоматично вимкнуться для економії енергії.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Відкрита
        Частотний діапазон
        8–40 000 Гц (дротовий режим); 8–22 500 (бездротовий режим)
        Опір
        24 Ом
        Тип магніту
        Неодимовий
        Чутливість
        98 дБ
        Діаметр динаміків
        40  мм
        Співвідношення сигнал/шум
        >75  дБ

      • Під'єднання

        3,5-мм роз’єм для навушників
        Так

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Діапазон несучих частот
        2406–2472 МГц
        Модуляція
        FHSS
        Вибір каналу
        автоматичний
        Робочий діапазон
        15  м

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        39.5  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        26  см
        Вага брутто
        3.471  кг
        Висота
        32.5  см
        Код GTIN
        1 69 51613 99241 5
        Вага нетто
        1.74  кг
        Вага тари
        1.731  кг

      • Зручність

        Автоматичне вимкнення
        Так
        Індикація розрядження батареї
        Так
        Час роботи
        Прибл. 20 год.
        Характеристики базової станції
        Світлодіодний індикатор
        Індикатор заряджання батареї
        Так

      • Потужність

        Живлення – навушники
        2 акумуляторні нікель-металгідридні батареї AAA 1,2 В
        Живлення – передавач
        5 В 550 мА постійного струму

      • Розміри упаковки

        Висота
        32  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        24  см
        Глибина
        12.5  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        69 51613 99241 8
        Вага брутто
        0.962  кг
        Вага нетто
        0.58  кг
        Вага тари
        0.382  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        22  см
        Ширина
        17.6  см
        Глибина
        9.5  см
        Вага
        0.239  кг

      • Аксесуари

        Адаптер змінного/постійного струму
        5 В/550 мА постійного струму

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Знайдіть відповіді на запитання, посібники користувача, інформацію про безпеку й поради

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Телевізори Philips

      Телевізори із Ambilight
      Телевізори OLED
      The One
      Ambilight TV FC Barcelona
      Ігровий телевізор Philips
      Домашній звук

      Звук Philips

      Навушники
      Звукові системи
      Бездротові гучномовці
      Домашні аудіосистеми
      Fidelio
      Додаток для навушників
      Партійні спікери

      Підтримка

      Підтримка телевізорів
      Підтримка звуку
      Реєстрація виробів
      Оновлення програмного забезпечення і драйверів
      Зв’яжіться з нами
      User content terms of use (105.0KB)

      Ми у мережі

      Facebook
      Instagram
      YouTube
      Карта сайту

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.