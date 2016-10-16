Бездротові навушники Philips SHD8850 занурюють Вас у власний світ кінематографічного звуку з повною свободою. Цифрове бездротове з’єднання забезпечує безперешкодне відтворення чіткого звуку для ідеального дозвілля вдома.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Бездротові ТВ-навушники
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Домашній кінематографічний звук високої чіткості
Відмінний кінематографічний звук для дому
40-мм динаміки/відкритого типу
Накладні
Дихаючі амбушури
Переміщайтеся вільно завдяки бездротовому діапазону 30 м
Робочий діапазон 30 м забезпечує мобільність та свободу прослуховування музики вдома.
Підвісний елемент автоматично регулюється для оптимального прилягання
Легкий підвісний елемент із можливістю самостійного регулювання забезпечує найкраще прилягання до Вашої форми голови, гарантуючи оптимальний комфорт.
Відмінний кінематографічний звук із 40-мм динаміків
40-мм динаміки Philips SHD8850 акустично налаштовано для відтворення відмінного кінематографічного звуку.
Легка у користуванні зарядна док-станція
Ставте навушники на зарядну док-станцію для легкого заряджання.
Аудіо високої чіткості завдяки дротовому з’єднанню
Аудіо високої роздільності – це найкращий звук із правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Бездротові навушники Philips SHD8850 з аудіокабелем із комплекту підтримують аудіо високої чіткості, забезпечуючи безкомпромісну якість аудіо з потрібних пристроїв, що гарантує краще домашнє дозвілля.
Дихаючі велюрові амбушури для надзвичайного комфорту
Дихаючі велюрові амбушури розподіляють тиск та тепло, забезпечуючи надзвичайний комфорт для тривалого носіння.
Робота протягом 20 годин для тривалого прослуховування
Завдяки 20 годинам роботи Ви можете насолоджуватися тривалим переглядом, не хвилюючись про розряджання.
Автоматичне увімкнення/вимкнення живлення
Навушники Philips SHD8850 вмикаються автоматично, коли їх одягнути на голову. Після перегляду вони автоматично вимкнуться для економії енергії.
Оптичний та аналоговий входи підходять для усіх телевізорів
Оптичний та аналоговий вхід гарантують сумісність навушників Philips SHD8850.
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