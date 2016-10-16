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    • Домашній кінематографічний звук високої чіткості Домашній кінематографічний звук високої чіткості Домашній кінематографічний звук високої чіткості
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      Бездротові ТВ-навушники

      SHD8850/12

      Загальна оцінка / 5
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      Домашній кінематографічний звук високої чіткості

      Бездротові навушники Philips SHD8850 занурюють Вас у власний світ кінематографічного звуку з повною свободою. Цифрове бездротове з’єднання забезпечує безперешкодне відтворення чіткого звуку для ідеального дозвілля вдома.

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      Бездротові ТВ-навушники

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      Бездротові ТВ-навушники

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      Домашній кінематографічний звук високої чіткості

      Відмінний кінематографічний звук для дому

      • 40-мм динаміки/відкритого типу
      • Накладні
      • Дихаючі амбушури
      Переміщайтеся вільно завдяки бездротовому діапазону 30 м

      Переміщайтеся вільно завдяки бездротовому діапазону 30 м

      Робочий діапазон 30 м забезпечує мобільність та свободу прослуховування музики вдома.

      Підвісний елемент автоматично регулюється для оптимального прилягання

      Підвісний елемент автоматично регулюється для оптимального прилягання

      Легкий підвісний елемент із можливістю самостійного регулювання забезпечує найкраще прилягання до Вашої форми голови, гарантуючи оптимальний комфорт.

      Відмінний кінематографічний звук із 40-мм динаміків

      Відмінний кінематографічний звук із 40-мм динаміків

      40-мм динаміки Philips SHD8850 акустично налаштовано для відтворення відмінного кінематографічного звуку.

      Легка у користуванні зарядна док-станція

      Легка у користуванні зарядна док-станція

      Ставте навушники на зарядну док-станцію для легкого заряджання.

      Аудіо високої чіткості завдяки дротовому з’єднанню

      Аудіо високої чіткості завдяки дротовому з’єднанню

      Аудіо високої роздільності – це найкращий звук із правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Бездротові навушники Philips SHD8850 з аудіокабелем із комплекту підтримують аудіо високої чіткості, забезпечуючи безкомпромісну якість аудіо з потрібних пристроїв, що гарантує краще домашнє дозвілля.

      Дихаючі велюрові амбушури для надзвичайного комфорту

      Дихаючі велюрові амбушури для надзвичайного комфорту

      Дихаючі велюрові амбушури розподіляють тиск та тепло, забезпечуючи надзвичайний комфорт для тривалого носіння.

      Робота протягом 20 годин для тривалого прослуховування

      Завдяки 20 годинам роботи Ви можете насолоджуватися тривалим переглядом, не хвилюючись про розряджання.

      Автоматичне увімкнення/вимкнення живлення

      Навушники Philips SHD8850 вмикаються автоматично, коли їх одягнути на голову. Після перегляду вони автоматично вимкнуться для економії енергії.

      Оптичний та аналоговий входи підходять для усіх телевізорів

      Оптичний та аналоговий вхід гарантують сумісність навушників Philips SHD8850.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Частотний діапазон
        8–40 000 Гц (дротовий режим); 8–22 500 (бездротовий режим)
        Діаметр динаміків
        40 мм
        Опір
        32 Ом
        Максимальна вхідна потужність
        50 мВт (у дротовому режимі)
        Чутливість
        98 дБ
        Співвідношення сигнал/шум
        >75  дБ
        Спотворення (THD)
        < 0,5% при 1 кГц
        Тип динаміка
        Динамічний
        Аудіо високої чіткості
        Так

      • Під'єднання

        Бездротове використання
        Так
        Знімний кабель
        Так
        Максимальний діапазон
        До 30  м
        Вибір каналу
        Автоматичний
        Роз'єм для навушників
        3.5  мм

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        39.5  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        26  см
        Вага брутто
        3.578  кг
        Висота
        32.5  см
        Код GTIN
        1 69 51613 99240 8
        Вага нетто
        1.848  кг
        Вага тари
        1.73  кг

      • Зручність

        Автоматичне вимкнення
        Так

      • Потужність

        Можна заряджати
        Так
        Кількість батарей
        2 батареї AAA 1,2 В
        Тривалість відтворення музики
        20  годин(-и)
        Час заряджання
        6  годин(-и)
        Ємність батареї (навушники)
        900  mAh
        Тип батареї (навушники)
        Нікель-металгідридні (NiMH) акумуляторні батареї

      • Розміри упаковки

        Висота
        28.5  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        24  см
        Глибина
        12.5  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        69 51613 99240 1
        Вага брутто
        0.998  кг
        Вага нетто
        0.616  кг
        Вага тари
        0.382  кг

      • Аксесуари

        Інше
        3,5-мм оптичний кабель
        Аудіокабель
        3,5-мм кабель
        Док-станція (передавач)
        Так
        Адаптери в комплекті
        Адаптер змінного/постійного струму

      • Конструкція

        Колір
        Чорний
        Стиль носіння
        Дуга на голову
        Матеріал з’єднання
        Тканина
        Кріплення на вусі
        Накладні
        Тип амбушура
        Закритий

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        17,6 x 9,5 x 21,9 см
        Вага док-станції
        0.19  кг
        Розміри док-станції
        17,4 x 14,2 x 7,4 см (Ш x Г x В)
        Вага навушників
        0.367  кг

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