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    Бездротові навушники HiFi

    SHD8900/10
    Загальна оцінка / 5
    • Насичена бездротова музика Насичена бездротова музика Насичена бездротова музика
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      Бездротові навушники HiFi

      SHD8900/10
      Загальна оцінка / 5

      Насичена бездротова музика

      Чітка цифрова передача, бездоганний прийом та справжня якість звуку компакт-диска забезпечують плавну, проте неймовірно насичену акустику. Характеристики аудіо поєднуються із високим рівнем комфорту завдяки внутрішній дузі на голову з можливістю саморегулювання та м’яким амбушурам.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротові навушники HiFi

      Насичена бездротова музика

      Чітка цифрова передача, бездоганний прийом та справжня якість звуку компакт-диска забезпечують плавну, проте неймовірно насичену акустику. Характеристики аудіо поєднуються із високим рівнем комфорту завдяки внутрішній дузі на голову з можливістю саморегулювання та м’яким амбушурам.

      Насичена бездротова музика

      Чітка цифрова передача, бездоганний прийом та справжня якість звуку компакт-диска забезпечують плавну, проте неймовірно насичену акустику. Характеристики аудіо поєднуються із високим рівнем комфорту завдяки внутрішній дузі на голову з можливістю саморегулювання та м’яким амбушурам.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротові навушники HiFi

      Насичена бездротова музика

      Чітка цифрова передача, бездоганний прийом та справжня якість звуку компакт-диска забезпечують плавну, проте неймовірно насичену акустику. Характеристики аудіо поєднуються із високим рівнем комфорту завдяки внутрішній дузі на голову з можливістю саморегулювання та м’яким амбушурам.

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        Бездротові навушники HiFi

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Насичена бездротова музика

        Реалістичність до найменших деталей

        Функція швидкого заряджання батареї

        Функція швидкого заряджання батареї

        Функція розумного та швидкого заряджання забезпечує швидке заряджання батареї. Ресурс батареї, що залишився, визначається внутрішнім контуром, тому вхідну напругу можна оптимізувати для швидкого заряджання, що подовжує термін служби батареї.

        Зберігання приймача на зручній док-станції

        Зберігання приймача на зручній док-станції

        Док-станція забезпечує зручне, відповідне зберігання приймача, коли він не використовується, а деякі моделі можуть навіть заряджати батарею.

        Чітка цифрова передача (2,4 ГГц)

        Цифрова передача 2,4 ГГц запобігає стисненню і втраті даних між передавачем та навушниками. У кінці передачі цифрові сигнали перетворюються на аналогові. Це забезпечує відмінну якість звуку, плавну акустику та мінімальну втрату даних.

        Справжня якість звуку компакт-диска дозволяє насолодитися музикою вповні

        Справжня якість звуку компакт-диска дозволяє отримати максимальне задоволення від прослуховування музики завдяки вдосконаленій цифровій передачі без стиснення даних. Як результат, Ви чуєте детальний звук, який відповідає оригіналу.

        Дві антени забезпечують прийом у діапазоні 360º

        Дві антени гарантують відсутність мертвих зон незалежно від кутів прийому сигналу. Навушники містять дві окремі антени на лівій та правій амбушурі для відмінного бездротового відтворення музики без спотворень (без мертвих зон) та більшої свободи руху.

        Акустично налаштовані динаміки для дивовижної якості звуку

        Акустично налаштовані динаміки забезпечують чистий, збалансований звук із відмінною чіткістю й точністю на рівні високих тонів та глибоких низьких частот.

        Внутрішня дуга на голову з можливістю саморегулювання забезпечує комфортне прилягання

        Внутрішня дуга на голову цих навушників Philips легко прилягає відповідно до голови. Механізм налаштовується автоматично для комфортного носіння.

        Технічні характеристики

        • Розміри виробу

          Ширина
          19  см
          Висота
          22  см
          Глибина
          16  см
          Вага
          0,297  кг

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Частотна характеристика
          20–20 000 Гц  Гц
          Співвідношення сигнал/шум
          > 88 дБ
          Діаметр динаміків
          40 мм

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Робочий діапазон
          30 м

        • Зручність

          Автоматичне вимкнення
          Так
          Характеристики базової станції
          Світлодіодний індикатор живлення
          Індикація розрядження батареї
          Так
          Індикація заряду батареї
          Так
          Час роботи
          +/- 10 годин

        • Аксесуари

          Адаптер змінного/постійного струму
          6 В/1000 мА постійного струму
          Зарядний пристрій
          док-станція для заряджання

        • Потужність

          Живлення – навушники
          3 акумуляторні батареї типу AAA
          Живлення – передавач
          6 В/1000 мА постійного струму

        • Розміри упаковки

          Тип розміщення на полиці
          Формальний
          Висота
          28,5  см
          Ширина
          24  см
          Глибина
          13,5  см
          Вага нетто
          0,7978  кг
          Вага брутто
          1,16  кг
          Вага тари
          0,3622  кг
          Код EAN
          87 12581 58433 7
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Формальний

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          42,5  см
          Ширина
          25,3  см
          Висота
          30,5  см
          Вага нетто
          2,3934  кг
          Вага брутто
          3,97  кг
          Вага тари
          1,5766  кг
          Код EAN
          87 12581 58434 4
          Кількість споживчих комплектів
          3

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