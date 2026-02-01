Дві антени забезпечують прийом у діапазоні 360º

Дві антени гарантують відсутність мертвих зон незалежно від кутів прийому сигналу. Навушники містять дві окремі антени на лівій та правій амбушурі для відмінного бездротового відтворення музики без спотворень (без мертвих зон) та більшої свободи руху.