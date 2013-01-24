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Насичена бездротова музика
Чітка цифрова передача, бездоганний прийом та справжня якість звуку компакт-диска забезпечують плавну, проте неймовірно насичену акустику. Характеристики аудіо поєднуються із високим рівнем комфорту завдяки внутрішній дузі на голову з можливістю саморегулювання та м’яким амбушурам.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичена бездротова музика
Чітка цифрова передача, бездоганний прийом та справжня якість звуку компакт-диска забезпечують плавну, проте неймовірно насичену акустику. Характеристики аудіо поєднуються із високим рівнем комфорту завдяки внутрішній дузі на голову з можливістю саморегулювання та м’яким амбушурам.
Насичена бездротова музика
Чітка цифрова передача, бездоганний прийом та справжня якість звуку компакт-диска забезпечують плавну, проте неймовірно насичену акустику. Характеристики аудіо поєднуються із високим рівнем комфорту завдяки внутрішній дузі на голову з можливістю саморегулювання та м’яким амбушурам.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичена бездротова музика
Чітка цифрова передача, бездоганний прийом та справжня якість звуку компакт-диска забезпечують плавну, проте неймовірно насичену акустику. Характеристики аудіо поєднуються із високим рівнем комфорту завдяки внутрішній дузі на голову з можливістю саморегулювання та м’яким амбушурам.
Бездротові навушники HiFi
Ціна магазину Philips
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Функція розумного та швидкого заряджання забезпечує швидке заряджання батареї. Ресурс батареї, що залишився, визначається внутрішнім контуром, тому вхідну напругу можна оптимізувати для швидкого заряджання, що подовжує термін служби батареї.
Док-станція забезпечує зручне, відповідне зберігання приймача, коли він не використовується, а деякі моделі можуть навіть заряджати батарею.
Цифрова передача 2,4 ГГц запобігає стисненню і втраті даних між передавачем та навушниками. У кінці передачі цифрові сигнали перетворюються на аналогові. Це забезпечує відмінну якість звуку, плавну акустику та мінімальну втрату даних.
Справжня якість звуку компакт-диска дозволяє отримати максимальне задоволення від прослуховування музики завдяки вдосконаленій цифровій передачі без стиснення даних. Як результат, Ви чуєте детальний звук, який відповідає оригіналу.
Дві антени гарантують відсутність мертвих зон незалежно від кутів прийому сигналу. Навушники містять дві окремі антени на лівій та правій амбушурі для відмінного бездротового відтворення музики без спотворень (без мертвих зон) та більшої свободи руху.
Акустично налаштовані динаміки забезпечують чистий, збалансований звук із відмінною чіткістю й точністю на рівні високих тонів та глибоких низьких частот.
Внутрішня дуга на голову цих навушників Philips легко прилягає відповідно до голови. Механізм налаштовується автоматично для комфортного носіння.
Розміри виробу
Звук
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Аксесуари
Потужність
Розміри упаковки
Зовнішня коробка