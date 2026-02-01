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Більше не доступний

Бездротові навушники HiFi

SHD8900/10

Насичена бездротова музика

Чітка цифрова передача, бездоганний прийом та справжня якість звуку компакт-диска забезпечують плавну, проте неймовірно насичену акустику. Характеристики аудіо поєднуються із високим рівнем комфорту завдяки внутрішній дузі на голову з можливістю саморегулювання та м’яким амбушурам.

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Реалістичність до найменших деталей

Насичена бездротова музика

Чітка цифрова передача (2,4 ГГц)

Цифрова передача 2,4 ГГц запобігає стисненню і втраті даних між передавачем та навушниками. У кінці передачі цифрові сигнали перетворюються на аналогові. Це забезпечує відмінну якість звуку, плавну акустику та мінімальну втрату даних.

Справжня якість звуку компакт-диска дозволяє насолодитися музикою вповні

Справжня якість звуку компакт-диска дозволяє отримати максимальне задоволення від прослуховування музики завдяки вдосконаленій цифровій передачі без стиснення даних. Як результат, Ви чуєте детальний звук, який відповідає оригіналу.

Дві антени забезпечують прийом у діапазоні 360º

Дві антени гарантують відсутність мертвих зон незалежно від кутів прийому сигналу. Навушники містять дві окремі антени на лівій та правій амбушурі для відмінного бездротового відтворення музики без спотворень (без мертвих зон) та більшої свободи руху.

Технічні характеристики

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