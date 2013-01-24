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Об’ємний звук
Пориньте в найкращий світ кінематографічного 3D-звуку вдома разом із навушниками SHD9200 з технологією бездротової передачі нестиснутого аудіо Kleer для бездоганного, детального звуку. Створено для повного комфорту, свободи та справжнього задоволення від прослуховування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Об’ємний звук
Пориньте в найкращий світ кінематографічного 3D-звуку вдома разом із навушниками SHD9200 з технологією бездротової передачі нестиснутого аудіо Kleer для бездоганного, детального звуку. Створено для повного комфорту, свободи та справжнього задоволення від прослуховування. Переглянути усі переваги
Об’ємний звук
Пориньте в найкращий світ кінематографічного 3D-звуку вдома разом із навушниками SHD9200 з технологією бездротової передачі нестиснутого аудіо Kleer для бездоганного, детального звуку. Створено для повного комфорту, свободи та справжнього задоволення від прослуховування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Об’ємний звук
Пориньте в найкращий світ кінематографічного 3D-звуку вдома разом із навушниками SHD9200 з технологією бездротової передачі нестиснутого аудіо Kleer для бездоганного, детального звуку. Створено для повного комфорту, свободи та справжнього задоволення від прослуховування. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники HiFi
Ціна магазину Philips
Усього:
Технологія 3D-звуку забезпечує відтворення багатоаспектного звуку для дивовижного та захоплюючого кінематографічного звучання.
40-мм неодимові динаміки забезпечують бездоганний високоточний звук.
Завдяки робочому діапазону 100 м можна легко та вільно слухати музику вдома.
Док-станція дозволяє не лише зручно зберігати, а й заряджати навушники, коли Ви ними не користуєтесь.
Бездротова технологія Kleer забезпечує відтворення нестиснутого аудіо для високоточного звуку, який відповідає оригіналу.
Справжня якість звуку компакт-диска дозволяє отримати максимальне задоволення від прослуховування музики завдяки вдосконаленій цифровій передачі без стиснення даних. Як результат, Ви чуєте детальний звук, який відповідає оригіналу.
Елементи керування гучністю знаходяться на вушній оболонці для швидкого та інтуїтивного регулювання звуку. Для збільшення гучності просто натисніть вушну оболонку вгорі, а для зменшення – внизу.
Розміри виробу
Звук
Рівень шуму
Система
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Штекери
Потужність
Вага
Розміри упаковки
Зовнішня коробка