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SHD9200/10
Об’ємний звук
Пориньте в найкращий світ кінематографічного 3D-звуку вдома разом із навушниками SHD9200 з технологією бездротової передачі нестиснутого аудіо Kleer для бездоганного, детального звуку. Створено для повного комфорту, свободи та справжнього задоволення від прослуховування.
Накладні
Чорні
Технологія 3D-звуку забезпечує відтворення багатоаспектного звуку для дивовижного та захоплюючого кінематографічного звучання.
Елементи керування гучністю знаходяться на вушній оболонці для швидкого та інтуїтивного регулювання звуку. Для збільшення гучності просто натисніть вушну оболонку вгорі, а для зменшення – внизу.
40-мм неодимові динаміки забезпечують бездоганний високоточний звук.
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