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    Бездротові навушники HiFi

    SHD9200/10
    Загальна оцінка / 5
    • Об’ємний звук Об’ємний звук Об’ємний звук
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      Бездротові навушники HiFi

      SHD9200/10
      Загальна оцінка / 5

      Об’ємний звук

      Пориньте в найкращий світ кінематографічного 3D-звуку вдома разом із навушниками SHD9200 з технологією бездротової передачі нестиснутого аудіо Kleer для бездоганного, детального звуку. Створено для повного комфорту, свободи та справжнього задоволення від прослуховування. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротові навушники HiFi

      Об’ємний звук

      Пориньте в найкращий світ кінематографічного 3D-звуку вдома разом із навушниками SHD9200 з технологією бездротової передачі нестиснутого аудіо Kleer для бездоганного, детального звуку. Створено для повного комфорту, свободи та справжнього задоволення від прослуховування. Переглянути усі переваги

      Об’ємний звук

      Пориньте в найкращий світ кінематографічного 3D-звуку вдома разом із навушниками SHD9200 з технологією бездротової передачі нестиснутого аудіо Kleer для бездоганного, детального звуку. Створено для повного комфорту, свободи та справжнього задоволення від прослуховування. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротові навушники HiFi

      Об’ємний звук

      Пориньте в найкращий світ кінематографічного 3D-звуку вдома разом із навушниками SHD9200 з технологією бездротової передачі нестиснутого аудіо Kleer для бездоганного, детального звуку. Створено для повного комфорту, свободи та справжнього задоволення від прослуховування. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники HiFi

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Об’ємний звук

        Система бездротових цифрових навушників

        • Накладні
        • Чорні
        Технологія 3D-звуку для багатоаспектного кінематографічного звуку

        Технологія 3D-звуку для багатоаспектного кінематографічного звуку

        Технологія 3D-звуку забезпечує відтворення багатоаспектного звуку для дивовижного та захоплюючого кінематографічного звучання.

        40-мм неодимовий динамік забезпечує відтворення бездоганного звуку HiFi

        40-мм неодимовий динамік забезпечує відтворення бездоганного звуку HiFi

        40-мм неодимові динаміки забезпечують бездоганний високоточний звук.

        Робочий діапазон 100 м для свободи прослуховування вдома

        Робочий діапазон 100 м для свободи прослуховування вдома

        Завдяки робочому діапазону 100 м можна легко та вільно слухати музику вдома.

        Док-станція для зручного заряджання та зберігання

        Док-станція для зручного заряджання та зберігання

        Док-станція дозволяє не лише зручно зберігати, а й заряджати навушники, коли Ви ними не користуєтесь.

        Конструкція відкритого типу для збалансованого, досконалого відтворення звуку

        Конструкція відкритого типу для збалансованого, досконалого відтворення звуку

        Два цифрові та аналогові входи для під’єднання 2 аудіоджерел

        Два цифрові та аналогові входи для під’єднання 2 аудіоджерел

        Передача без втрат Kleer для справді захоплюючого прослуховування

        Бездротова технологія Kleer забезпечує відтворення нестиснутого аудіо для високоточного звуку, який відповідає оригіналу.

        Справжня якість звуку компакт-диска дозволяє насолодитися музикою вповні

        Справжня якість звуку компакт-диска дозволяє отримати максимальне задоволення від прослуховування музики завдяки вдосконаленій цифровій передачі без стиснення даних. Як результат, Ви чуєте детальний звук, який відповідає оригіналу.

        Бездротове регулювання гучності для зручного та інтуїтивного використання

        Елементи керування гучністю знаходяться на вушній оболонці для швидкого та інтуїтивного регулювання звуку. Для збільшення гучності просто натисніть вушну оболонку вгорі, а для зменшення – внизу.

        Технічні характеристики

        • Розміри виробу

          Ширина
          9  см
          Висота
          19,5  см
          Глибина
          8,5  см
          Вага
          0,249  кг

        • Звук

          Акустична система
          Відкрита
          Частотна характеристика
          2400–2483,5 М  Гц
          Тип магніту
          Неодимовий
          Опір
          32  Ом
          Співвідношення сигнал/шум
          >=89 дБ
          THD
          < 0,5%

        • Рівень шуму

          Рівень тиску звуку
          96 дБ

        • Система

          Тип
          Динаміка

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Частотний діапазон
          17–24 000  МГц
          Кількість каналів
          15

        • Зручність

          Характеристики базової станції
          Світлодіодний індикатор живлення
          Час роботи
          до 20 год.
          Індикатор заряджання батареї
          Так

        • Штекери

          Вхідний аудіороз’єм
          Цифровий: коаксіальний, аналоговий: RCA

        • Потужність

          Живлення – навушники
          нікель-металгідридні акумуляторні батареї 700 мАгод., 2 шт.
          Живлення – передавач
          Постійний струм: 5 В 300 мА
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          500 мВт

        • Вага

          Вага навушників
          270  г

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          69 23410 71641 2
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Глибина
          13  см
          Вага брутто
          1,202  кг
          Висота
          32  см
          Вага нетто
          0,688  кг
          Вага тари
          0,514  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          24  см

        • Зовнішня коробка

          Код GTIN
          1 69 23410 71641 9
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага брутто
          4,25  кг
          Висота
          32,5  см
          Довжина
          41,3  см
          Вага нетто
          2,064  кг
          Вага тари
          2,186  кг
          Ширина
          26  см

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