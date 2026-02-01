Бездротове регулювання гучності для зручного та інтуїтивного використання

Елементи керування гучністю знаходяться на вушній оболонці для швидкого та інтуїтивного регулювання звуку. Для збільшення гучності просто натисніть вушну оболонку вгорі, а для зменшення – внизу.