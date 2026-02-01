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Більше не доступний

Бездротові навушники HiFi

SHD9200/10

Об’ємний звук

Пориньте в найкращий світ кінематографічного 3D-звуку вдома разом із навушниками SHD9200 з технологією бездротової передачі нестиснутого аудіо Kleer для бездоганного, детального звуку. Створено для повного комфорту, свободи та справжнього задоволення від прослуховування.

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Система бездротових цифрових навушників

Об’ємний звук

  • Накладні

  • Чорні

Технологія 3D-звуку для багатоаспектного кінематографічного звуку

Технологія 3D-звуку для багатоаспектного кінематографічного звуку

Технологія 3D-звуку забезпечує відтворення багатоаспектного звуку для дивовижного та захоплюючого кінематографічного звучання.

Бездротове регулювання гучності для зручного та інтуїтивного використання

Елементи керування гучністю знаходяться на вушній оболонці для швидкого та інтуїтивного регулювання звуку. Для збільшення гучності просто натисніть вушну оболонку вгорі, а для зменшення – внизу.

40-мм неодимовий динамік забезпечує відтворення бездоганного звуку HiFi

40-мм неодимовий динамік забезпечує відтворення бездоганного звуку HiFi

40-мм неодимові динаміки забезпечують бездоганний високоточний звук.

Технічні характеристики

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