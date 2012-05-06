Ультракомпактна конструкція навушників-вкладишів із м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот та чіткого звуку. Інтегрований мікрофон та кнопка відповіді для зручних викликів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарнітура з навушниками-вкладишами
Динамічні баси
Ультракомпактна конструкція навушників-вкладишів із м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот та чіткого звуку. Інтегрований мікрофон та кнопка відповіді для зручних викликів. Переглянути усі переваги
Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно
Усе необхідне в одній покупці
Ціна комплекту
Пропустити
Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:
Додати аксесуари
Гарнітура з навушниками-вкладишами
- {discount-value}
Усього:
recurring payment
Динамічні баси
Розмовляйте та слухайте музику
Чорна
Вбудований мікрофон та кнопка виклику
Завдяки вбудованому мікрофону та кнопці виклику цю гарнітуру Philips можна використовувати для відтворення музики та викликів із мобільного телефону. Здійснюйте виклики в режимі "вільні руки", легко приймаючи та завершуючи виклики з гарнітури.
Невеликі та ефективні динаміки відтворюють чіткий звук з низькими частотами
Невеликі ефективні динаміки для навушників Philips забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.
Ультракомпактна для зручної фіксації
Ультракомпактна та легка гарнітура-вкладиш для найкращої фіксації у менших вухах для тривалого прослуховування.
Три взаємозамінні гумові втулки для оптимальної фіксації у будь-яких вухах
За наявності 3 взаємозамінних вушних втулок (від малого до великого розміру) обов’язково знайдеться пара, яка забезпечить ідеальну фіксацію цих навушників Philips у вухах.
Ідеальне ущільнення у вухах приглушує зовнішні шуми
Надзвичайно малі динаміки цих навушників Philips зручно поміщаються у вухах і завдяки винятково щільному приляганню зовнішні шуми приглушуються для високоінтенсивного прослуховування.
Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Гумова поверхня кабелю для тривалішої експлуатації
Для подовження терміну експлуатації м’яка гума між навушниками та кабелем захищає кабельне з’єднання від пошкодження через часте згинання.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.