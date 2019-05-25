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  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси

Більше не доступний

Навушники

SHE3700RD/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Потужні ритми, динамічні баси
Надзвичайно малі навушники-вкладиші Philips Vibes з потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту та вакуумне металізоване покриття для стильного вигляду з додатковим захистом.
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Компактна конструкція з вакуумним металізованим захистом

Потужні ритми, динамічні баси

  • 8,6-мм динаміки/закритого типу

  • Навушники-вкладиші

3 взаємозамінні гумові втулки пропонують оптимальну фіксацію

3 взаємозамінні гумові втулки пропонують оптимальну фіксацію

Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації

Блискуче, кольорове покриття виглядає стильно та захищає

Блискуче, кольорове покриття виглядає стильно та захищає

Високоякісне, блискуче покриття виглядає стильно і служить додатковим захистом поверхні.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3700BL Slušalke

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3700BL Slušalke

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