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Більше не доступний
SHE3705BK/00
8,6-мм динаміки/закритого типу
Навушники-вкладиші
Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації
Вбудовані мікрофони дозволяють легко переходити від прослуховування музики до відповіді на виклики і навпаки, що забезпечує постійний зв’язок.
Високоякісне, блискуче покриття виглядає стильно і служить додатковим захистом поверхні.
3.0
з 5
1
Відгук
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Цей відгук про SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Цей відгук про SHE3705BK Навушники з мікрофоном