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  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси
  • Потужні ритми, динамічні баси

Більше не доступний

Навушники з мікрофоном

SHE3705BK/00

3
| (1) Відгук
Потужні ритми, динамічні баси
Ультракомпактні навушники-вкладиші Philips MyJam Vibes з потужними низькими частотами мають овальні трубчасті вставки для комфорту та вакуумне металізоване покриття для стильного вигляду з додатковим захистом.
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Компактна конструкція з вакуумним металізованим захистом

Потужні ритми, динамічні баси

  • 8,6-мм динаміки/закритого типу

  • Навушники-вкладиші

3 взаємозамінні гумові втулки пропонують оптимальну фіксацію

3 взаємозамінні гумові втулки пропонують оптимальну фіксацію

Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації

Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

Вбудовані мікрофони дозволяють легко переходити від прослуховування музики до відповіді на виклики і навпаки, що забезпечує постійний зв’язок.

Блискуче, кольорове покриття виглядає стильно та захищає

Блискуче, кольорове покриття виглядає стильно та захищає

Високоякісне, блискуче покриття виглядає стильно і служить додатковим захистом поверхні.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

1

Відгук

5
4
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1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Цей відгук про SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Цей відгук про SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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