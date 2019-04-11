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  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
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Більше не доступний

Навушники з мікрофоном

SHE4305BK/00

4.8
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Відчуйте це. BASS+
Насолоджуйтеся вражаюче потужним звуком у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та стійке носіння, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами.
Переглянути всі переваги

Відчуйте це. BASS+

  • 12,2-мм динаміки/закритого типу

  • Вкладиші

Потужні 12,2-мм динаміки

Потужні 12,2-мм динаміки

Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Потужні 12,2-мм динаміки в елегантному, компактному корпусі відтворюють низькі частоти.

Ергономічний дизайн для максимальної зручності

Ергономічний дизайн для максимальної зручності

Ергономічний дизайн з овальними та вигнутими трубками для комфортного, природного прилягання. Тепер ви можете насолоджуватися тривалим комфортним прослуховуванням.

Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати або призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4305WT Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Очень хорошее соотношение качество с ценой

Эти наушники у меня уже два года , я вообще был противником в вакуумных затычек, но когда услышал их звучание, просто бомба, звук качественный и насыщенный, басс глубокий и приятный, шнур неубиваемый как и сами наушники, сто раз ставал ногами на них, вообщем советую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4305RD Headphones with mic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE4305RD Headphones with mic

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