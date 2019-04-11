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Більше не доступний
SHE4305BK/00
12,2-мм динаміки/закритого типу
Вкладиші
Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Потужні 12,2-мм динаміки в елегантному, компактному корпусі відтворюють низькі частоти.
Ергономічний дизайн з овальними та вигнутими трубками для комфортного, природного прилягання. Тепер ви можете насолоджуватися тривалим комфортним прослуховуванням.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати або призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
4.8
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Karakoc
10/04/2019
Україна
Очень хорошее соотношение качество с ценой
Эти наушники у меня уже два года , я вообще был противником в вакуумных затычек, но когда услышал их звучание, просто бомба, звук качественный и насыщенный, басс глубокий и приятный, шнур неубиваемый как и сами наушники, сто раз ставал ногами на них, вообщем советую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4305RD Headphones with mic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE4305RD Headphones with mic