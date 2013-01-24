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Відчуйте це. BASS+
Насолоджуйтеся вражаюче потужним звуком у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та стійке носіння, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Насолоджуйтеся вражаюче потужним звуком у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та стійке носіння, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги
Відчуйте це. BASS+
Насолоджуйтеся вражаюче потужним звуком у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та стійке носіння, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Насолоджуйтеся вражаюче потужним звуком у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та стійке носіння, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги
Навушники з мікрофоном
Ціна магазину Philips
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Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Потужні 12,2-мм динаміки в елегантному, компактному корпусі відтворюють низькі частоти.
Ергономічний дизайн з овальними та вигнутими трубками для комфортного, природного прилягання. Тепер Ви можете насолоджуватися тривалим комфортним прослуховуванням.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати або призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
Завдяки витонченій конструкції, яка ідеально прилягає до вух, кожен навушник надійно фіксується для чудової стійкості й запобігання випадінню.
Завдяки цим навушникам-вкладишам, створеним для оптимальної пасивної ізоляції звуку, Ви не пропустите жодного музичного ритму.
Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу