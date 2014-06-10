Uwielbiam te słuchawki, czysty dźwięk, ogólnie dobra jakość dźwięku za dość niewysokie pieniądze. Używam ich ponad rok i nie mogę się z nimi rozstać. Słucham na nich głównie rockowej/metalowej muzyki, uwielbiam bas który z siebie wydają. Ale do wysokich dźwięków też są niezłe. Szkoda tylko, że pałąk nie jest zbyt elastyczny i dosyć mocno odstaje od głowy. Na pewno nie można sobie popsuć fryzury ;)