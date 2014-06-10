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Більше не доступний
SHL3000BL/00
4.9
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
sandasz1
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones
Szajmon132
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones
Aguśka
06/01/2014
Polska
Świetne
Uwielbiam te słuchawki, czysty dźwięk, ogólnie dobra jakość dźwięku za dość niewysokie pieniądze. Używam ich ponad rok i nie mogę się z nimi rozstać. Słucham na nich głównie rockowej/metalowej muzyki, uwielbiam bas który z siebie wydają. Ale do wysokich dźwięków też są niezłe. Szkoda tylko, że pałąk nie jest zbyt elastyczny i dosyć mocno odstaje od głowy. Na pewno nie można sobie popsuć fryzury ;)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones