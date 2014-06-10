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SHL3000BL Headband headphones

SHL3000BL/00

4.9

| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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4.9

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones

06/01/2014

Polska

Polska

Świetne

Uwielbiam te słuchawki, czysty dźwięk, ogólnie dobra jakość dźwięku za dość niewysokie pieniądze. Używam ich ponad rok i nie mogę się z nimi rozstać. Słucham na nich głównie rockowej/metalowej muzyki, uwielbiam bas który z siebie wydają. Ale do wysokich dźwięków też są niezłe. Szkoda tylko, że pałąk nie jest zbyt elastyczny i dosyć mocno odstaje od głowy. Na pewno nie można sobie popsuć fryzury ;)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000BL Headband headphones

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