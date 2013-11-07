КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

SHL3000RD Headband headphones

SHL3000RD/00

3.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt, za dobrą cenę

Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000RD Headband headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000RD Headband headphones

12/05/2019

România

România

O.K. .

Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000RD Headband headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000RD Headband headphones

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції