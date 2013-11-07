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Більше не доступний
SHL3000RD/00
3.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
iza12
07/11/2013
Polska
Dobry produkt, za dobrą cenę
Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000RD Headband headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000RD Headband headphones
PIN6A
12/05/2019
România
O.K. .
Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000RD Headband headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000RD Headband headphones