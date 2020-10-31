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Більше не доступний
SHL3000WT/00
4.7
з 5
6
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
Asix22
31/10/2020
Polska
Bardzo fajne słuchawki
Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.
Плюси
wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe
Мінуси
nie zauważyłam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones
Дата використання 2018-10-31
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones
Дата використання 2018-10-31
Arabrab
28/12/2014
Polska
Wygoda i czystość dźwięku
Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones
lmedrysa
25/07/2014
Polska
Dobra jakość za niewielką cenę.
Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones