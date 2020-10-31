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SHL3000WT Headband headphones

SHL3000WT/00

4.7

| (6) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб

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4.7

з 5

6

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

4
2
1

31/10/2020

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki

Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.

Плюси

wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe

Мінуси

nie zauważyłam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones

Дата використання 2018-10-31

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones

Дата використання 2018-10-31

28/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i czystość dźwięku

Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones

25/07/2014

Polska

Polska

Dobra jakość za niewielką cenę.

Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3000WT Headband headphones

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