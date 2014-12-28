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    • Ефектні низькі частоти, чіткі деталі Ефектні низькі частоти, чіткі деталі Ефектні низькі частоти, чіткі деталі

      Навушники

      SHL3260BK/00

      Ефектні низькі частоти, чіткі деталі

      Навушники SHL3260 підходять для ді-джеїв-початківців. 40-мм неодимові динаміки забезпечують динамічні низькі частоти, а змінні вушні накладки обертаються на 165° для легкого контролю. Завдяки потужності 2000 мВт навушники відтворюють звук без спотворення навіть за високих рівнів гучності.

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      Ефектні низькі частоти, чіткі деталі

      • 40-мм динаміки/закритого типу
      • Для ді-джеїв
      • Дихаючі амбушури
      • Компактне складання
      40-мм динаміки для потужного та динамічного звуку

      40-мм динаміки для потужного та динамічного звуку

      40-мм неодимові динаміки забезпечують відмінну чіткість звуку з ефектними низькими частотами.

      Регульовані амбушури та дуга на голову підійдуть до будь-якого розміру голови

      Регульовані амбушури та дуга на голову підійдуть до будь-якого розміру голови

      Регульовані амбушури та дугу на голову створено для комфортної фіксації на голові, щоб Ви навіть не помічали, що носите їх.

      Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію

      Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію

      Система закритого типу блокує проникнення навколишніх шумів для абсолютного прослуховування

      М’які амбушури діаметром 80 мм для довшого зручного прослуховування

      М’які амбушури діаметром 80 мм для довшого зручного прослуховування

      М’які накладки покращують повітропроникність і розподіляють тиск та тепло для довшого зручного носіння.

      Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

      Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

      Висока потужність 2000 мВт, жодного спотворення навіть за високої гучності

      Висока потужність забезпечує високу ефективність роботи незалежно від гучності або джерела. Звук чіткий та без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.

      Компактна складана конструкція з поворотними навушниками

      Навушники SHL3260, виготовлені для найкращого прослуховування у дорозі, можна складати для ідеальної портативності та легкого зберігання. Продумана конструкція та уважний вибір компонентів, зокрема міцних шарнірів, забезпечують легку маневреність навушників.

      Амбушури обертаються на 165° для моніторингу та додаткової гнучкості

      Амбушури навушників, створені з думкою про ді-джеїв-початківців, можуть обертатися на 165° для зручного прослуховування одним вухом під час мікшування доріжок. Поворот може також бути корисним під час звичайного прослуховування, коли потрібно почути зовнішні звуки.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        закрита
        Частотна характеристика
        8–27 000  Гц
        Діаметр динаміків
        40 мм
        Мембрана
        PET
        Опір
        32 Ом
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        2000 мВт
        Чутливість
        106 дБ

      • Під'єднання

        Довжина кабелю
        1,2 м
        Під’єднання кабелю
        односторонній кабель
        Конектор
        3.5  мм

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        24.3  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        9.6  дюймів
        Ширина
        21  см
        Вага брутто
        1.15  кг
        Висота
        23  см
        Код GTIN
        1 69 25970 70198 0
        Ширина
        8.3  дюймів
        Висота
        9.1  дюймів
        Вага нетто
        0.51  кг
        Вага брутто
        2.535  фнт.
        Вага нетто
        1.124  фнт.
        Вага тари
        0.64  кг
        Вага тари
        1.411  фнт.

      • Розміри упаковки

        Висота
        22.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        19.5  см
        Глибина
        7.5  см
        Висота
        8.9  дюймів
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        69 25970 70198 3
        Ширина
        7.7  дюймів
        Вага брутто
        0.31  кг
        Глибина
        3.0  дюймів
        Вага нетто
        0.17  кг
        Вага брутто
        0.683  фнт.
        Вага нетто
        0.375  фнт.
        Вага тари
        0.14  кг
        Вага тари
        0.309  фнт.

      • Розміри виробу

        Висота
        18.5  см
        Ширина
        15  см
        Глибина
        4.5  см
        Ширина
        5.9  дюймів
        Висота
        7.3  дюймів
        Глибина
        1.8  дюймів
        Вага
        0.17  кг
        Вага
        0.375  фнт.

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