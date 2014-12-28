Навушники SHL3260 підходять для ді-джеїв-початківців. 40-мм неодимові динаміки забезпечують динамічні низькі частоти, а змінні вушні накладки обертаються на 165° для легкого контролю. Завдяки потужності 2000 мВт навушники відтворюють звук без спотворення навіть за високих рівнів гучності.
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Ефектні низькі частоти, чіткі деталі
40-мм динаміки/закритого типу
Для ді-джеїв
Дихаючі амбушури
Компактне складання
40-мм динаміки для потужного та динамічного звуку
40-мм неодимові динаміки забезпечують відмінну чіткість звуку з ефектними низькими частотами.
Регульовані амбушури та дуга на голову підійдуть до будь-якого розміру голови
Регульовані амбушури та дугу на голову створено для комфортної фіксації на голові, щоб Ви навіть не помічали, що носите їх.
Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію
Система закритого типу блокує проникнення навколишніх шумів для абсолютного прослуховування
М’які амбушури діаметром 80 мм для довшого зручного прослуховування
М’які накладки покращують повітропроникність і розподіляють тиск та тепло для довшого зручного носіння.
Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення
Висока потужність 2000 мВт, жодного спотворення навіть за високої гучності
Висока потужність забезпечує високу ефективність роботи незалежно від гучності або джерела. Звук чіткий та без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.
Компактна складана конструкція з поворотними навушниками
Навушники SHL3260, виготовлені для найкращого прослуховування у дорозі, можна складати для ідеальної портативності та легкого зберігання. Продумана конструкція та уважний вибір компонентів, зокрема міцних шарнірів, забезпечують легку маневреність навушників.
Амбушури обертаються на 165° для моніторингу та додаткової гнучкості
Амбушури навушників, створені з думкою про ді-джеїв-початківців, можуть обертатися на 165° для зручного прослуховування одним вухом під час мікшування доріжок. Поворот може також бути корисним під час звичайного прослуховування, коли потрібно почути зовнішні звуки.
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