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    Навушники з системою шумопоглинання

    SHL3850NC/00
    Загальна оцінка / 5
    • Більше звуку, менше шуму Більше звуку, менше шуму Більше звуку, менше шуму
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      Навушники з системою шумопоглинання

      SHL3850NC/00
      Загальна оцінка / 5

      Більше звуку, менше шуму

      Пориньте у світ музики з інноваційною технологією активного шумопоглинання ActiveShield™. Амбушури зменшують тиск і гарантують тривале зручне носіння, а компактна складана конструкція ідеально підходить для перенесення та легкого зберігання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники з системою шумопоглинання

      Більше звуку, менше шуму

      Пориньте у світ музики з інноваційною технологією активного шумопоглинання ActiveShield™. Амбушури зменшують тиск і гарантують тривале зручне носіння, а компактна складана конструкція ідеально підходить для перенесення та легкого зберігання. Переглянути усі переваги

      Більше звуку, менше шуму

      Пориньте у світ музики з інноваційною технологією активного шумопоглинання ActiveShield™. Амбушури зменшують тиск і гарантують тривале зручне носіння, а компактна складана конструкція ідеально підходить для перенесення та легкого зберігання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники з системою шумопоглинання

      Більше звуку, менше шуму

      Пориньте у світ музики з інноваційною технологією активного шумопоглинання ActiveShield™. Амбушури зменшують тиск і гарантують тривале зручне носіння, а компактна складана конструкція ідеально підходить для перенесення та легкого зберігання. Переглянути усі переваги

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        Навушники з системою шумопоглинання

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Більше звуку, менше шуму

        Потужні низькі частоти

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • Компактне складання
        32-мм неодимові динаміки для насичених басів

        32-мм неодимові динаміки для насичених басів

        Точно налаштовані 32-мм неодимові динаміки з акустичною системою закритого типу та накладним ущільненням забезпечують насичені баси.

        Конструкція закритого типу блокує зовнішні шуми для ізоляції шумів

        Конструкція закритого типу блокує зовнішні шуми для ізоляції шумів

        Налаштовані 32-мм неодимові динаміки з акустичною системою закритого типу та накладним ущільненням забезпечують відмінний та вражаючий точний звук.

        Тонка та компактна складана конструкція для легкої портативності

        Тонка та компактна складана конструкція для легкої портативності

        Тонка та компактна складана конструкція для легкої портативності в дорозі.

        Технологія шумопоглинання ActiveShield™ зменшує шум до 97%

        Технологія шумопоглинання ActiveShield™ зменшує шум до 97%

        Технологія активного шумопоглинання ActiveShield™ пропонує два мікрофони зворотного зв’язку, що використовуються для скасування низьких частот. Вона виявляє зовнішній шум та інвертує звукову хвилю, ефективно усуваючи його та конвертуючи шуми тла для приглушення.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          10–22 000  Гц
          Опір
          16 Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          30 мВт
          Чутливість
          105 дБ
          Діаметр динаміків
          32 мм

        • Під’єднання

          Довжина кабелю
          1,2 м
          Під’єднання кабелю
          одностороннє
          Конектор
          3,5  мм

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики
          40*  год.
          Час очікування
          50* год.
          Тип батареї
          AAA

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        Екопаспорт – наш огляд характеристик виробів, які впливають на довкілля

        Philips піклується про навколишнє середовище та суспільство в цілому і рішуче підтримує екологічний дизайн виробів.

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