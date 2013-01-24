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Більше звуку, менше шуму
Пориньте у світ музики з інноваційною технологією активного шумопоглинання ActiveShield™. Амбушури зменшують тиск і гарантують тривале зручне носіння, а компактна складана конструкція ідеально підходить для перенесення та легкого зберігання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше звуку, менше шуму
Пориньте у світ музики з інноваційною технологією активного шумопоглинання ActiveShield™. Амбушури зменшують тиск і гарантують тривале зручне носіння, а компактна складана конструкція ідеально підходить для перенесення та легкого зберігання. Переглянути усі переваги
Більше звуку, менше шуму
Пориньте у світ музики з інноваційною технологією активного шумопоглинання ActiveShield™. Амбушури зменшують тиск і гарантують тривале зручне носіння, а компактна складана конструкція ідеально підходить для перенесення та легкого зберігання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше звуку, менше шуму
Пориньте у світ музики з інноваційною технологією активного шумопоглинання ActiveShield™. Амбушури зменшують тиск і гарантують тривале зручне носіння, а компактна складана конструкція ідеально підходить для перенесення та легкого зберігання. Переглянути усі переваги
Навушники з системою шумопоглинання
Ціна магазину Philips
Усього:
Точно налаштовані 32-мм неодимові динаміки з акустичною системою закритого типу та накладним ущільненням забезпечують насичені баси.
Налаштовані 32-мм неодимові динаміки з акустичною системою закритого типу та накладним ущільненням забезпечують відмінний та вражаючий точний звук.
Тонка та компактна складана конструкція для легкої портативності в дорозі.
Технологія активного шумопоглинання ActiveShield™ пропонує два мікрофони зворотного зв’язку, що використовуються для скасування низьких частот. Вона виявляє зовнішній шум та інвертує звукову хвилю, ефективно усуваючи його та конвертуючи шуми тла для приглушення.
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