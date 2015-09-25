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Більше не доступний
SHL3850NC/00
Більше звуку, менше шуму
Пориньте у світ музики з інноваційною технологією активного шумопоглинання ActiveShield™. Амбушури зменшують тиск і гарантують тривале зручне носіння, а компактна складана конструкція ідеально підходить для перенесення та легкого зберігання.
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
Компактне складання
Технологія активного шумопоглинання ActiveShield™ пропонує два мікрофони зворотного зв’язку, що використовуються для скасування низьких частот. Вона виявляє зовнішній шум та інвертує звукову хвилю, ефективно усуваючи його та конвертуючи шуми тла для приглушення.
Тонка та компактна складана конструкція для легкої портативності в дорозі.
Налаштовані 32-мм неодимові динаміки з акустичною системою закритого типу та накладним ущільненням забезпечують відмінний та вражаючий точний звук.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
nauris29
25/09/2015
Latvija
Ļoti kvalitatīvs produkts
Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
TomekT
26/02/2017
Polska
Warte zakupu
Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów