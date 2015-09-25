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Більше не доступний

Навушники з системою шумопоглинання

SHL3850NC/00

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Більше звуку, менше шуму

Пориньте у світ музики з інноваційною технологією активного шумопоглинання ActiveShield™. Амбушури зменшують тиск і гарантують тривале зручне носіння, а компактна складана конструкція ідеально підходить для перенесення та легкого зберігання.

Переглянути всі переваги

Потужні низькі частоти

Більше звуку, менше шуму

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • Компактне складання

Технологія шумопоглинання ActiveShield™ зменшує шум до 97%

Технологія шумопоглинання ActiveShield™ зменшує шум до 97%

Технологія активного шумопоглинання ActiveShield™ пропонує два мікрофони зворотного зв’язку, що використовуються для скасування низьких частот. Вона виявляє зовнішній шум та інвертує звукову хвилю, ефективно усуваючи його та конвертуючи шуми тла для приглушення.

Тонка та компактна складана конструкція для легкої портативності

Тонка та компактна складана конструкція для легкої портативності

Тонка та компактна складана конструкція для легкої портативності в дорозі.

Конструкція закритого типу блокує зовнішні шуми для ізоляції шумів

Конструкція закритого типу блокує зовнішні шуми для ізоляції шумів

Налаштовані 32-мм неодимові динаміки з акустичною системою закритого типу та накладним ущільненням забезпечують відмінний та вражаючий точний звук.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

25/09/2015

Latvija

Latvija

Ļoti kvalitatīvs produkts

Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

26/02/2017

Polska

Polska

Warte zakupu

Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

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