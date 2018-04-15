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Більше не доступний

Навушники

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою.

Переглянути всі переваги

Ультракомпактні. Чіткий звук.

Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

  • Пласке складання

Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.

Насолоджуйтеся музикою без сплутування завдяки пласкому кабелю

Насолоджуйтеся музикою без сплутування завдяки пласкому кабелю

Завдяки пласкому кабелю навушники не сплутуються, а додаткове підсилення з’єднання забезпечує надійність кабелю.

М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL4400BK Căşti

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL4400BK Słuchawki

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL4400BK Słuchawki

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