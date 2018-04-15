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Більше не доступний
SHL4400BK/00
Навушники, які кидають виклик земному тяжінню
Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою.
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Пласке складання
Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.
Завдяки пласкому кабелю навушники не сплутуються, а додаткове підсилення з’єднання забезпечує надійність кабелю.
М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
lotty
15/04/2018
România
super philips!
le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL4400BK Căşti
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL4400BK Căşti
iMateusz
18/11/2016
Polska
Lekkie jak piórko
Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL4400BK Słuchawki
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL4400BK Słuchawki