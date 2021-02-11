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Більше не доступний
SHL4405WT/00
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Пласке складання
Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Плюси
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem