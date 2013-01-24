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Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Philips Flite Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Philips Flite Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою. Переглянути усі переваги
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Philips Flite Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Philips Flite Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою. Переглянути усі переваги
Навушники з мікрофоном
Ціна магазину Philips
Усього:
Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.
Ультралегка і надтонка конструкція для повного комфорту під час руху.
Пласке складання для легкої портативності.
Насолоджуйтеся музикою без сплутування завдяки односторонньому кабелю
Тонка конструкція дуги на голову та металеві овальні амбушури надають виробу стильної плавної форми.
Звук
Під'єднання
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу