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    Навушники з мікрофоном

    SHL4405WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук.
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      Навушники з мікрофоном

      SHL4405WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Philips Flite Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Навушники з мікрофоном

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Philips Flite Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою. Переглянути усі переваги

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Philips Flite Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники з мікрофоном

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Philips Flite Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою. Переглянути усі переваги

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        Навушники з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Надзвичайно легкі. Потужний звук.

        Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури
        • Пласке складання
        Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

        Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

        Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

        М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

        М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

        М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.

        Ультралегка і надтонка конструкція

        Ультралегка і надтонка конструкція

        Ультралегка і надтонка конструкція для повного комфорту під час руху.

        Пласке складання для легкої портативності

        Пласке складання для легкої портативності

        Пласке складання для легкої портативності.

        Насолоджуйтеся музикою без сплутування завдяки односторонньому кабелю

        Насолоджуйтеся музикою без сплутування завдяки односторонньому кабелю

        Насолоджуйтеся музикою без сплутування завдяки односторонньому кабелю

        Вишукане металеве покриття

        Тонка конструкція дуги на голову та металеві овальні амбушури надають виробу стильної плавної форми.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          Майларовий купол
          Опір
          24 Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          40 мВт
          Чутливість
          103 дБ
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Звукова котушка
          Мідь
          Частотна характеристика
          9–23 000 Гц

        • Під'єднання

          Довжина кабелю
          1,2 м
          Конектор
          3,5-мм стерео
          Покриття конектора
          Хромоване покриття
          Під’єднання кабелю
          одностороннє

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,12  кг
          Код GTIN
          1 69 25970 71139 2
          Висота
          23,5  см
          Довжина
          22,5  см
          Вага нетто
          0,468  кг
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Вага тари
          0,652  кг
          Ширина
          21  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          3,5  см
          Код EAN
          69 25970 71139 5
          Вага брутто
          0,154  кг
          Висота
          21  см
          Вага нетто
          0,078  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Вага тари
          0,076  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          19,5  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          3  см
          Висота
          17  см
          Вага
          0,078  кг
          Ширина
          14  см

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