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Усі серії

  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.

Більше не доступний

Навушники з мікрофоном

SHL4405WT/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Philips Flite Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою.
Переглянути всі переваги

Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

Надзвичайно легкі. Потужний звук.

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

  • Пласке складання

Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.

Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Плюси

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

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