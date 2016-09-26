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    Flite

    Навушники з мікрофоном

    SHL4805RG/00
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    • Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук.
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      Flite Навушники з мікрофоном

      SHL4805RG/00
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Представляємо навушники Philips Flite Everlite, у яких простота поєднується з вишуканим металевим покриттям. Ці навушники, створені для відтворення чіткого звуку та простого використання, можна також компактно або пласко складати. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Flite Навушники з мікрофоном

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Представляємо навушники Philips Flite Everlite, у яких простота поєднується з вишуканим металевим покриттям. Ці навушники, створені для відтворення чіткого звуку та простого використання, можна також компактно або пласко складати. Переглянути усі переваги

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        Flite

        Flite

        Навушники з мікрофоном

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        Надзвичайно легкі. Потужний звук.

        Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури
        • Компактне складання
        Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

        Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

        Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.

        Пласке та компактне складання для легкої портативності

        Пласке та компактне складання для легкої портативності

        Пласке та компактне складання для легкої портативності.

        М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

        М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

        М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.

        Пульт дистанційного керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Пульт дистанційного керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Легкий у використанні пульт дистанційного керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

        Ультралегка і надтонка конструкція

        Ультралегка і надтонка конструкція

        Ультралегка і надтонка конструкція для повного комфорту під час руху.

        Насолоджуйтеся музикою без сплутування завдяки пласкому кабелю

        Насолоджуйтеся музикою без сплутування завдяки пласкому кабелю

        Завдяки пласкому кабелю навушники не сплутуються, а додаткове підсилення з’єднання забезпечує надійність кабелю.

        Вишукане металеве покриття

        Вишукане металеве покриття

        Тонка конструкція дуги на голову та металеві овальні амбушури надають виробу стильної плавної форми.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Мембрана
          Майларовий купол
          Опір
          32 Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          Мідь
          Частотна характеристика
          9–24 000  Гц
          Максимальна вхідна потужність
          40 мВт
          Чутливість
          103 дБ

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          Двостороннє
          Довжина кабелю
          1,2 м
          Конектор
          3,5-мм стерео
          Покриття конектора
          Хромоване покриття

        • Конструкція

          Колір
          Білий перламутровий та рожево-золотистий
          Стиль носіння
          Дуга на голову

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            Fidelio
            Додаток для навушників
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            Підтримка звуку
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