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Більше не доступний

Комп’ютерна гарнітура

SHM1900/00

Чіткі розмови, легка конструкція

Philips SHM1900 – це легкі накладні комп’ютерні навушники, які забезпечують максимальний комфорт.

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Чіткі розмови, легка конструкція

  • Накладна

Адаптер 2–1 працює на комп’ютері та планшеті

Легко перемикайте між комп’ютером та ноутбуком за допомогою адаптера 2–1.

Мікрофон ідеально розміщено для прийому голосу

Завдяки штативу, який легко відрегулювати, мікрофон можна оптимально розмістити для прийому голосу.

Накладна конструкція для максимального комфорту, фіксації та ізоляції шумів

Накладна конструкція для максимального комфорту та фіксації. Накладна конструкція також блокує зовнішні шуми для високоінтенсивного прослуховування.

Технічні характеристики

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