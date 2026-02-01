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Більше не доступний
SHM1900/00
Чіткі розмови, легка конструкція
Philips SHM1900 – це легкі накладні комп’ютерні навушники, які забезпечують максимальний комфорт.
Накладна
Легко перемикайте між комп’ютером та ноутбуком за допомогою адаптера 2–1.
Завдяки штативу, який легко відрегулювати, мікрофон можна оптимально розмістити для прийому голосу.
Накладна конструкція для максимального комфорту та фіксації. Накладна конструкція також блокує зовнішні шуми для високоінтенсивного прослуховування.
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