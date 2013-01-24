Чіткі розмови, легка конструкція
Philips SHM1900 – це легкі накладні комп’ютерні навушники, які забезпечують максимальний комфорт. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чіткі розмови, легка конструкція
Philips SHM1900 – це легкі накладні комп’ютерні навушники, які забезпечують максимальний комфорт. Переглянути усі переваги
Чіткі розмови, легка конструкція
Philips SHM1900 – це легкі накладні комп’ютерні навушники, які забезпечують максимальний комфорт. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чіткі розмови, легка конструкція
Philips SHM1900 – це легкі накладні комп’ютерні навушники, які забезпечують максимальний комфорт. Переглянути усі переваги
Легко перемикайте між комп’ютером та ноутбуком за допомогою адаптера 2–1.
Завдяки штативу, який легко відрегулювати, мікрофон можна оптимально розмістити для прийому голосу.
Вибирайте потрібний рівень гучності, не змінюючи аудіоджерела.
Накладна конструкція для максимального комфорту та фіксації. Накладна конструкція також блокує зовнішні шуми для високоінтенсивного прослуховування.
40-мм аудіодинаміки пропонують найкращу акустику для чіткого, високоякісного звуку.
Сумісність зі смартфонами, планшетами та ноутбуками
Дизайн
Звук
Під’єднання
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Аксесуари