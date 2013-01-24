Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Комп’ютерна гарнітура

SHM1900/00
Загальна оцінка / 5
  • Чіткі розмови, легка конструкція Чіткі розмови, легка конструкція Чіткі розмови, легка конструкція
    -{discount-value}

    Комп’ютерна гарнітура

    SHM1900/00
    Загальна оцінка / 5

    Чіткі розмови, легка конструкція

    Philips SHM1900 – це легкі накладні комп’ютерні навушники, які забезпечують максимальний комфорт. Переглянути усі переваги

    Комп’ютерна гарнітура

    Чіткі розмови, легка конструкція

    Philips SHM1900 – це легкі накладні комп’ютерні навушники, які забезпечують максимальний комфорт. Переглянути усі переваги

    Чіткі розмови, легка конструкція

    Philips SHM1900 – це легкі накладні комп’ютерні навушники, які забезпечують максимальний комфорт. Переглянути усі переваги

    Комп’ютерна гарнітура

    Чіткі розмови, легка конструкція

    Philips SHM1900 – це легкі накладні комп’ютерні навушники, які забезпечують максимальний комфорт. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all speakers-headsets

      Чіткі розмови, легка конструкція

      • Накладна

      Адаптер 2–1 працює на комп’ютері та планшеті

      Легко перемикайте між комп’ютером та ноутбуком за допомогою адаптера 2–1.

      Мікрофон ідеально розміщено для прийому голосу

      Завдяки штативу, який легко відрегулювати, мікрофон можна оптимально розмістити для прийому голосу.

      Інтегроване керування для легкого регулювання гучності

      Вибирайте потрібний рівень гучності, не змінюючи аудіоджерела.

      Накладна конструкція для максимального комфорту, фіксації та ізоляції шумів

      Накладна конструкція для максимального комфорту та фіксації. Накладна конструкція також блокує зовнішні шуми для високоінтенсивного прослуховування.

      Пропонує найкращу акустику для чіткого, високоякісного звуку

      40-мм аудіодинаміки пропонують найкращу акустику для чіткого, високоякісного звуку.

      Сумісність зі смартфонами, планшетами та ноутбуками

      Сумісність зі смартфонами, планшетами та ноутбуками

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Стиль носіння
        Дуга на голову

      • Звук

        Частотна характеристика
        15–22 000  Гц
        Опір
        32 Ом
        Максимальна вхідна потужність
        50 мВт
        Мікрофонний картридж
        6 мм
        Чутливість
        98 дБ
        Діаметр динаміків
        40 мм
        Тип
        Динаміка
        Чутливість мікрофона
        50–10 000 Гц; -42 дБ
        Тип магніту
        Ферит
        Мікрофон та елементи керування
        Регульований направлений мікрофон та інтегроване регулювання гучності

      • Під’єднання

        Довжина кабелю
        2 м
        Конектор
        2 x 3,5 мм
        Тип кабелю
        Мідь

      • Розміри виробу

        Висота
        19,5  см
        Ширина
        17,5  см
        Глибина
        9,2  см
        Вага
        0,2  кг

      • Розміри упаковки

        Висота
        24,3  см
        Ширина
        17,5  см
        Глибина
        9,5  см
        Вага брутто
        0,33  кг
        Вага нетто
        0,221  кг
        Вага тари
        0,109  кг
        Код EAN
        87 12581 43654 4
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Обидва

      • Зовнішня коробка

        Висота
        25  см
        Ширина
        30,5  см
        Довжина
        36,7  см
        Вага брутто
        2,41  кг
        Вага нетто
        1,326  кг
        Вага тари
        1,084  кг
        Код EAN
        87 12581 43655 1
        Кількість споживчих комплектів
        6

      • Аксесуари

        У комплекті
        Адаптер 2–1

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись