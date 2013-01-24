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    Гарнітура для комп’ютера

    SHM7110U/00
    Загальна оцінка / 5
    • Додаткові баси Додаткові баси Додаткові баси
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      Гарнітура для комп’ютера

      SHM7110U/00
      Загальна оцінка / 5

      Додаткові баси

      Ці навушники з дугою із високочутливим мікрофоном забезпечують збалансований звук і додаткові баси. Персоналізуйте вушні оболонки зразками із комплекту або використовуйте власний. Пристрій має функції інтегрованого регулювання гучності та вимкнення звуку. Переглянути усі переваги

      Гарнітура для комп’ютера

      Додаткові баси

      Ці навушники з дугою із високочутливим мікрофоном забезпечують збалансований звук і додаткові баси. Персоналізуйте вушні оболонки зразками із комплекту або використовуйте власний. Пристрій має функції інтегрованого регулювання гучності та вимкнення звуку. Переглянути усі переваги

      Додаткові баси

      Ці навушники з дугою із високочутливим мікрофоном забезпечують збалансований звук і додаткові баси. Персоналізуйте вушні оболонки зразками із комплекту або використовуйте власний. Пристрій має функції інтегрованого регулювання гучності та вимкнення звуку. Переглянути усі переваги

      Гарнітура для комп’ютера

      Додаткові баси

      Ці навушники з дугою із високочутливим мікрофоном забезпечують збалансований звук і додаткові баси. Персоналізуйте вушні оболонки зразками із комплекту або використовуйте власний. Пристрій має функції інтегрованого регулювання гучності та вимкнення звуку. Переглянути усі переваги

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        Гарнітура для комп’ютера

        Ціна магазину Philips

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        Додаткові баси

        М’які амбушури для довшого прослуховування

        • Накладні
        • Білий
        Інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку для швидкого налаштування

        Інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку для швидкого налаштування

        Зручне інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку забезпечують швидке налаштування

        М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

        М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

        Надзвичайно м’які амбушури цих навушників Philips гарантують комфортніше носіння без нагрівання. Регульована м’яка дуга на голову гарантує зручну фіксацію без тиску.

        У комплекті 3 зразки оболонок або можливість використання власного дизайну

        Можна персоналізувати вушні оболонки за допомогою одного з 3 зразків із комплекту або можна створити власний варіант

        Високочутливий міні-мікрофон

        Незважаючи на більшу відстань від рота, високочутливий міні-мікрофон захоплює голос так, що вас чітко чують інші

        40-мм динаміки, які забезпечують додаткові низькі частоти

        Акустично налаштовані 40-мм неодимові динаміки забезпечують збалансований звук та відмінні низькі частоти

        Регульована м’яка дуга на голову для ідеальної та комфортної фіксації

        Надзвичайно м’які амбушури гарантують комфортніше носіння без нагрівання. Регульована м’яка дуга на голову гарантує зручну фіксацію без тиску.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Додаткові аксесуари
          Адаптер 2–1-контактний

        • Під'єднання

          Довжина кабелю
          2 м
          Конектор
          2 x 3,5 мм
          Тип кабелю
          Мідь

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Перемикач звуку
          Так

        • Конструкція

          Стиль носіння
          Дуга на голову

        • Звук

          Акустична система
          Напіввідкритого типу
          Тип магніту
          Неодимовий
          Частотна характеристика
          10–22 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          100 мВт
          Чутливість
          97 дБ (1 кГц)
          Діаметр динаміків
          40 мм

        • Звук, навушники для ді-джеїв

          Тип
          Динаміка

        • Внутрішня коробка

          Код GTIN
          2 48 95229 11209 8
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Вага брутто
          1,622  кг
          Висота
          20,5  см
          Довжина
          42  см
          Вага нетто
          0,7086  кг
          Вага тари
          0,9134  кг
          Ширина
          23,5  см

        • Зовнішня коробка

          Код GTIN
          1 48 95229 11209 1
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага брутто
          7,658  кг
          Висота
          45  см
          Довжина
          49  см
          Вага нетто
          2,8344  кг
          Вага тари
          4,8236  кг
          Ширина
          43,7  см

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 11209 4
          Глибина
          7,5  см
          Вага брутто
          0,2363  кг
          Висота
          22,5  см
          Вага нетто
          0,1181  кг
          Вага тари
          0,1182  кг
          Ширина
          19,5  см

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