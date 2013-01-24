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Додаткові баси
Ці навушники з дугою із високочутливим мікрофоном забезпечують збалансований звук і додаткові баси. Персоналізуйте вушні оболонки зразками із комплекту або використовуйте власний. Пристрій має функції інтегрованого регулювання гучності та вимкнення звуку. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові баси
Ці навушники з дугою із високочутливим мікрофоном забезпечують збалансований звук і додаткові баси. Персоналізуйте вушні оболонки зразками із комплекту або використовуйте власний. Пристрій має функції інтегрованого регулювання гучності та вимкнення звуку. Переглянути усі переваги
Додаткові баси
Ці навушники з дугою із високочутливим мікрофоном забезпечують збалансований звук і додаткові баси. Персоналізуйте вушні оболонки зразками із комплекту або використовуйте власний. Пристрій має функції інтегрованого регулювання гучності та вимкнення звуку. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові баси
Ці навушники з дугою із високочутливим мікрофоном забезпечують збалансований звук і додаткові баси. Персоналізуйте вушні оболонки зразками із комплекту або використовуйте власний. Пристрій має функції інтегрованого регулювання гучності та вимкнення звуку. Переглянути усі переваги
Гарнітура для комп’ютера
Ціна магазину Philips
Усього:
Зручне інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку забезпечують швидке налаштування
Надзвичайно м’які амбушури цих навушників Philips гарантують комфортніше носіння без нагрівання. Регульована м’яка дуга на голову гарантує зручну фіксацію без тиску.
Можна персоналізувати вушні оболонки за допомогою одного з 3 зразків із комплекту або можна створити власний варіант
Незважаючи на більшу відстань від рота, високочутливий міні-мікрофон захоплює голос так, що вас чітко чують інші
Акустично налаштовані 40-мм неодимові динаміки забезпечують збалансований звук та відмінні низькі частоти
Надзвичайно м’які амбушури гарантують комфортніше носіння без нагрівання. Регульована м’яка дуга на голову гарантує зручну фіксацію без тиску.
Аксесуари
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Звук
Звук, навушники для ді-джеїв
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки