Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Дротові навушники для ТВ/приміщень

    SHP1800/00
    Загальна оцінка / 5
    • Надлегкі + 6-м ТВ-кабель Надлегкі + 6-м ТВ-кабель Надлегкі + 6-м ТВ-кабель
      -{discount-value}

      Дротові навушники для ТВ/приміщень

      SHP1800/00
      Загальна оцінка / 5

      Надлегкі + 6-м ТВ-кабель

      Легкі навушники для тривалого використання з можливістю подовження кабелю до 6 м для більшої свободи руху та вибору місця для прослуховування. А отвори функції Bass Beat забезпечують насичений звук. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Дротові навушники для ТВ/приміщень

      Надлегкі + 6-м ТВ-кабель

      Легкі навушники для тривалого використання з можливістю подовження кабелю до 6 м для більшої свободи руху та вибору місця для прослуховування. А отвори функції Bass Beat забезпечують насичений звук. Переглянути усі переваги

      Надлегкі + 6-м ТВ-кабель

      Легкі навушники для тривалого використання з можливістю подовження кабелю до 6 м для більшої свободи руху та вибору місця для прослуховування. А отвори функції Bass Beat забезпечують насичений звук. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Дротові навушники для ТВ/приміщень

      Надлегкі + 6-м ТВ-кабель

      Легкі навушники для тривалого використання з можливістю подовження кабелю до 6 м для більшої свободи руху та вибору місця для прослуховування. А отвори функції Bass Beat забезпечують насичений звук. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. tv-headphones

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дротові навушники для ТВ/приміщень

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Надлегкі + 6-м ТВ-кабель

        Навушники для телевізора

        • Накладні
        • Сріблясті

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

        Легка дуга на голову покращує комфорт і додає надійності

        Легкий матеріал, що використовується для дуги на голову

        Рівень комфорту підвищено для тривалого використання

        Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.

        Навушники, спеціально розроблені для телевізора чи обладнання HiFi

        Ці навушники, створенні для більш персонального телеперегляду, мають довший кабель і власний елемент регулювання гучності, тому можна сидіти далі від телевізора. Також вони чудово підходять для прослуховування вмісту з обладнання HiFi.

        Ідеальна довжина для перегляду телевізора на відстані

        Надзвичайно довгий 6-м кабель для під’єднання навушників до телевізора чи іншого аудіообладнання.

        Інтегроване керування, яке спрощує регулювання гучності

        Вибирайте потрібний рівень гучності, не підходячи до аудіоджерела.

        Технічні характеристики

        • Розміри упаковки

          Ширина
          19,5  см
          Висота
          22,4  см
          Глибина
          5,3  см
          Вага нетто
          0,11  кг
          Вага брутто
          0,21  кг
          Вага тари
          0,10  кг
          Код EAN
          87 10895 95701 4
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          69,5  см
          Ширина
          39,5  см
          Висота
          49  см
          Вага нетто
          5,28  кг
          Вага брутто
          12,5  кг
          Вага тари
          7,22  кг
          Код EAN
          87 10895 95703 8
          Кількість споживчих комплектів
          48

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          37,5  см
          Ширина
          16,5  см
          Висота
          23  см
          Вага нетто
          0,66  кг
          Вага брутто
          1,432  кг
          Вага тари
          0,772  кг
          Код EAN
          87 10895 95702 1
          Кількість споживчих комплектів
          6

        • Звук

          Мембрана
          Майларовий купол
          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Частотна характеристика
          14–22 000  Гц
          Звукова котушка
          мідь
          Опір
          32  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          100  мВт
          Чутливість
          100  дБ
          Діаметр динаміків
          30  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          6  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Тип кабелю
          мідь

        • Зручність

          Регулятор гучності
          так

        • Аксесуари

          Штекер адаптера
          3,5–6,3  мм

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися