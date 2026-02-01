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Більше не доступний

Дротові навушники для ТВ/приміщень

SHP1800/00

Надлегкі + 6-м ТВ-кабель

Легкі навушники для тривалого використання з можливістю подовження кабелю до 6 м для більшої свободи руху та вибору місця для прослуховування. А отвори функції Bass Beat забезпечують насичений звук.

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Навушники для телевізора

Надлегкі + 6-м ТВ-кабель

  • Накладні

  • Сріблясті

Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання

Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

Легка дуга на голову покращує комфорт і додає надійності

Легкий матеріал, що використовується для дуги на голову

Рівень комфорту підвищено для тривалого використання

Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.

Технічні характеристики

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