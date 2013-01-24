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Надлегкі + 6-м ТВ-кабель
Легкі навушники для тривалого використання з можливістю подовження кабелю до 6 м для більшої свободи руху та вибору місця для прослуховування. А отвори функції Bass Beat забезпечують насичений звук. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надлегкі + 6-м ТВ-кабель
Легкі навушники для тривалого використання з можливістю подовження кабелю до 6 м для більшої свободи руху та вибору місця для прослуховування. А отвори функції Bass Beat забезпечують насичений звук. Переглянути усі переваги
Надлегкі + 6-м ТВ-кабель
Легкі навушники для тривалого використання з можливістю подовження кабелю до 6 м для більшої свободи руху та вибору місця для прослуховування. А отвори функції Bass Beat забезпечують насичений звук. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надлегкі + 6-м ТВ-кабель
Легкі навушники для тривалого використання з можливістю подовження кабелю до 6 м для більшої свободи руху та вибору місця для прослуховування. А отвори функції Bass Beat забезпечують насичений звук. Переглянути усі переваги
Дротові навушники для ТВ/приміщень
Ціна магазину Philips
Усього:
Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.
Легкий матеріал, що використовується для дуги на голову
Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.
Ці навушники, створенні для більш персонального телеперегляду, мають довший кабель і власний елемент регулювання гучності, тому можна сидіти далі від телевізора. Також вони чудово підходять для прослуховування вмісту з обладнання HiFi.
Надзвичайно довгий 6-м кабель для під’єднання навушників до телевізора чи іншого аудіообладнання.
Вибирайте потрібний рівень гучності, не підходячи до аудіоджерела.
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
Звук
Під'єднання
Зручність
Аксесуари