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Більше не доступний
SHP1800/00
Надлегкі + 6-м ТВ-кабель
Легкі навушники для тривалого використання з можливістю подовження кабелю до 6 м для більшої свободи руху та вибору місця для прослуховування. А отвори функції Bass Beat забезпечують насичений звук.
Накладні
Сріблясті
Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.
Легкий матеріал, що використовується для дуги на голову
Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.
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