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Більше не доступний

SHP2000 Stereo Headphones

SHP2000/00

3.8

| (10) Відгуки

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Кабель довжиною 2 м дозволяє покласти програвач у сумку

Завдяки ідеальній довжині кабелю ви отримуєте більше свободи руху і можете вирішити, куди брати аудіопристрій.

Легка дуга на голову покращує комфорт і додає надійності

Легкий матеріал, що використовується для дуги на голову

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3.8

з 5

10

Відгуки

2

01/02/2026

Україна

Україна

Найкращі навушники які в мене були за весь час навіть якщо просидіти весь день в них вуха не болять

Цей відгук про SHP2000 Stereo Headphones

Дата використання 2026-01-01

Цей відгук про SHP2000 Stereo Headphones

Дата використання 2026-01-01

17/09/2018

Polska

Polska

Dobre słuchawki w korzystnej cenie

Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

16/08/2014

Polska

Polska

SHP2000/00

Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!

Цей відгук про SHP2000 Stereo Headphones

Цей відгук про SHP2000 Stereo Headphones

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