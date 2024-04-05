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Прослуховування музики і ТВ
Комфорт для тривалого носіння
Інтегроване регулювання гучності
4.2
з 5
33
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Анж80
05/04/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Якість і функцональність
Незамінний для перегляду ТВ із навушниками, довгий шнур
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Анатолій67
07/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Виріб має чудові функції.
Дуже зручно використовувати, бо навушники мають дріт довжиною 6 метрів.
Плюси
Всі його функції.
Мінуси
Під час довгого перебування в навушниках трохи відчувається тиск на голову.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Anatoliy1967
01/04/2019
Україна
Цей продукт має всі необхідні функції.
Чудові навушники для телевізору чи комп'ютеру. Довжина кабелю 6 метрів і є регулятор гучності на дротах.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Для оптимальної та більш високої якості звуку під час підключення навушників рекомендується використовувати порти передньої панелі комп’ютера.