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Дротові навушники для ТВ/приміщень

SHP2500/10
Загальна оцінка / 5
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора Чудовий звук для прослуховування телевізора Чудовий звук для прослуховування телевізора
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    Дротові навушники для ТВ/приміщень

    SHP2500/10
    Загальна оцінка / 5

    Чудовий звук для прослуховування телевізора

    Ці повнорозмірні навушники для дозвілля HiFi та дозвілля з телевізором мають акустичний рефлектор для покращених низьких частот. Переглянути усі переваги

    Дротові навушники для ТВ/приміщень

    Чудовий звук для прослуховування телевізора

    Ці повнорозмірні навушники для дозвілля HiFi та дозвілля з телевізором мають акустичний рефлектор для покращених низьких частот. Переглянути усі переваги

    Чудовий звук для прослуховування телевізора

    Ці повнорозмірні навушники для дозвілля HiFi та дозвілля з телевізором мають акустичний рефлектор для покращених низьких частот. Переглянути усі переваги

    Дротові навушники для ТВ/приміщень

    Чудовий звук для прослуховування телевізора

    Ці повнорозмірні навушники для дозвілля HiFi та дозвілля з телевізором мають акустичний рефлектор для покращених низьких частот. Переглянути усі переваги

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      Чудовий звук для прослуховування телевізора

      • Накладні

      Технічні характеристики

      • Звук

        Мембрана
        Майларовий купол
        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        Ферит
        Звукова котушка
        Мідь
        Частотна характеристика
        9–23 000  Гц
        Опір
        32  Ом
        Максимальна вхідна потужність
        50  мВт
        Чутливість
        95  дБ
        Діаметр динаміків
        40  мм

      • Під'єднання

        Під’єднання кабелю
        Два паралельні дроти, симетричне
        Довжина кабелю
        6 м
        Конектор
        3,5 та 6,3 мм, стерео
        Знімний кабель
        Так
        Покриття конектора
        Хромоване покриття
        Тип кабелю
        Безкиснева мідь

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так

      • Аксесуари

        Штекер адаптера
        3,5–6,3 мм

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        1,602  кг
        Висота
        24,7  см
        Довжина
        34,5  см
        Вага нетто
        0,903  кг
        Вага тари
        0,699  кг
        Ширина
        21,5  см
        Код EAN
        87 12581 58428 3
        Кількість споживчих комплектів
        3

      • Розміри упаковки

        Глибина
        10,7  см
        Вага брутто
        0,413  кг
        Висота
        24,5  см
        Вага нетто
        0,301  кг
        Вага тари
        0,112  кг
        Ширина
        19,5  см
        Код EAN
        87 12581 58427 6
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Обидва

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        17,5 см x 9,5 см x 19 см
        Вага
        0,3  кг

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