Чудовий звук для прослуховування телевізора
Ці повнорозмірні навушники для дозвілля HiFi та дозвілля з телевізором мають акустичний рефлектор для покращених низьких частот. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий звук для прослуховування телевізора
Ці повнорозмірні навушники для дозвілля HiFi та дозвілля з телевізором мають акустичний рефлектор для покращених низьких частот. Переглянути усі переваги
Чудовий звук для прослуховування телевізора
Ці повнорозмірні навушники для дозвілля HiFi та дозвілля з телевізором мають акустичний рефлектор для покращених низьких частот. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий звук для прослуховування телевізора
Ці повнорозмірні навушники для дозвілля HiFi та дозвілля з телевізором мають акустичний рефлектор для покращених низьких частот. Переглянути усі переваги
Звук
Під'єднання
Зручність
Аксесуари
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Конструкція
Розміри