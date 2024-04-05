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  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора
  • Чудовий звук для прослуховування телевізора

Дротові навушники для ТВ/приміщень

SHP2500/10

4.2
| (33) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб
Чудовий звук для прослуховування телевізора
Ці повнорозмірні навушники для дозвілля HiFi та дозвілля з телевізором мають акустичний рефлектор для покращених низьких частот.
Переглянути всі переваги

Чудовий звук для прослуховування телевізора

  • Прослуховування музики і ТВ

  • Комфорт для тривалого носіння

  • Інтегроване регулювання гучності

Повністю регульована дуга на голову та амбушури для відмінної фіксації

Повнорозмірні амбушури для відмінної ізоляції звуку

Надзвичайно довгий кабель 6 м спрощує перегляд телевізора на відстані

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

33

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

05/04/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Якість і функцональність

Незамінний для перегляду ТВ із навушниками, довгий шнур

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

07/12/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функції.

Дуже зручно використовувати, бо навушники мають дріт довжиною 6 метрів.

Плюси

Всі його функції.

Мінуси

Під час довгого перебування в навушниках трохи відчувається тиск на голову.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має всі необхідні функції.

Чудові навушники для телевізору чи комп'ютеру. Довжина кабелю 6 метрів і є регулятор гучності на дротах.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

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      Примітки

      1. Для оптимальної та більш високої якості звуку під час підключення навушників рекомендується використовувати порти передньої панелі комп’ютера.