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Більше не доступний

Стерео навушники

SHP2700/00

4.8

| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Потужне відтворення звуку

Повнорозмірні навушники з надійними динаміками, що забезпечують відтворення потужного звуку

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Для музики, комп’ютера, MP3, компакт-диска

Потужне відтворення звуку

  • Чіткі середні частоти

Максимально комфортне носіння для тривалого прослуховування

М’які оксамитові подушечки на вуха та амбушури ергономічної форми забезпечують більший комфорт для тривалого прослуховування.

Усе вухо накривається для покращення якості звуку

Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.

Можливість чути те, що відбувається навколо, і музику в навушниках у стилі ді-джея

Це двосторонній амбушур для прослуховування одним вухом

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/12/2019

Polska

Polska

komfort i świetne brzmienie

bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Дата використання 2017-12-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Дата використання 2017-12-07

07/01/2019

Polska

Polska

Sluchawki na lata!

Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones

19/03/2015

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania

Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones

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