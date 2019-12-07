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Більше не доступний
Потужне відтворення звуку
Повнорозмірні навушники з надійними динаміками, що забезпечують відтворення потужного звуку
Чіткі середні частоти
М’які оксамитові подушечки на вуха та амбушури ергономічної форми забезпечують більший комфорт для тривалого прослуховування.
Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.
Це двосторонній амбушур для прослуховування одним вухом
4.8
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
lysy_76
07/12/2019
Polska
komfort i świetne brzmienie
bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Дата використання 2017-12-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Дата використання 2017-12-07
Misiekpluszowy
07/01/2019
Polska
Sluchawki na lata!
Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones
Dawid540
19/03/2015
Polska
Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania
Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones