Потужне відтворення звуку
Повнорозмірні навушники з надійними динаміками, що забезпечують відтворення потужного звуку Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне відтворення звуку
Повнорозмірні навушники з надійними динаміками, що забезпечують відтворення потужного звуку Переглянути усі переваги
Потужне відтворення звуку
Повнорозмірні навушники з надійними динаміками, що забезпечують відтворення потужного звуку Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне відтворення звуку
Повнорозмірні навушники з надійними динаміками, що забезпечують відтворення потужного звуку Переглянути усі переваги
Стерео навушники
Усього:
Завдяки зручній довжині кабелю можна вільно переміщатися разом із навушниками.
Це двосторонній амбушур для прослуховування одним вухом
Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.
М’які оксамитові подушечки на вуха та амбушури ергономічної форми забезпечують більший комфорт для тривалого прослуховування.
Механізм із можливістю легкого регулювання забезпечує комфортне та щільне прилягання амбушур до вух, гарантуючи оптимальне функціонування.
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