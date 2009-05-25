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Стерео навушники

SHP2700/00
Загальна оцінка / 5
  • Потужне відтворення звуку Потужне відтворення звуку Потужне відтворення звуку
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    Стерео навушники

    SHP2700/00
    Загальна оцінка / 5

    Потужне відтворення звуку

    Повнорозмірні навушники з надійними динаміками, що забезпечують відтворення потужного звуку Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Стерео навушники

    Потужне відтворення звуку

    Повнорозмірні навушники з надійними динаміками, що забезпечують відтворення потужного звуку Переглянути усі переваги

    Потужне відтворення звуку

    Повнорозмірні навушники з надійними динаміками, що забезпечують відтворення потужного звуку Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Стерео навушники

    Потужне відтворення звуку

    Повнорозмірні навушники з надійними динаміками, що забезпечують відтворення потужного звуку Переглянути усі переваги

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      Стерео навушники

      Стерео навушники

      Усього:

      Потужне відтворення звуку

      Для музики, комп’ютера, MP3, компакт-диска

      • Чіткі середні частоти

      Кабель довжиною 3 м ідеально підходить для використання з гарнітурами

      Завдяки зручній довжині кабелю можна вільно переміщатися разом із навушниками.

      Можливість чути те, що відбувається навколо, і музику в навушниках у стилі ді-джея

      Це двосторонній амбушур для прослуховування одним вухом

      Усе вухо накривається для покращення якості звуку

      Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.

      Максимально комфортне носіння для тривалого прослуховування

      М’які оксамитові подушечки на вуха та амбушури ергономічної форми забезпечують більший комфорт для тривалого прослуховування.

      Дуга на голову з можливістю легкого регулювання забезпечує оптимальну посадку та комфорт

      Механізм із можливістю легкого регулювання забезпечує комфортне та щільне прилягання амбушур до вух, гарантуючи оптимальне функціонування.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        відкрита
        Тип магніту
        Неодимовий
        Частотна характеристика
        18–28 000  Гц
        Опір
        32  Ом
        Максимальна вхідна потужність
        1500  мВт
        Чутливість
        104  дБ
        Діаметр динаміків
        40  мм

      • Під'єднання

        Під’єднання кабелю
        одностороннє
        Довжина кабелю
        3  м
        Покриття конектора
        хромоване
        Тип кабелю
        Безкиснева мідь

      • Аксесуари

        Штекер адаптера
        3,5–6,3  мм

      • Розміри упаковки

        Глибина
        11,4  см
        Вага брутто
        0,526  кг
        Висота
        28,5  см
        Вага нетто
        0,265  кг
        Вага тари
        0,261  кг
        Ширина
        20,5  см
        Код EAN
        87 10895 95741 0
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        16,6  кг
        Висота
        58,3  см
        Довжина
        73,8  см
        Вага нетто
        6,36  кг
        Вага тари
        10,24  кг
        Ширина
        45  см
        Код EAN
        87 10895 95743 4
        Кількість споживчих комплектів
        24

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        3,72  кг
        Висота
        27,6  см
        Довжина
        43  см
        Вага нетто
        3,16  кг
        Вага тари
        0,56  кг
        Ширина
        35,8  см
        Код EAN
        87 10895 95742 7
        Кількість споживчих комплектів
        6

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