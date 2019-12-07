Jakość dźwięku jest bardzo dobra. Nie występują żadne szumy, czy zakłócenia. Użytkuje te słuchawki już dłuższy okres czasu i nadal wszystko działa jak należy. Moja opinia oparta jest tylko i wyłącznie o własne odczucia. Eksplorowałem słuchawki dość intensywnie z racji tego, że kocham muzykę, (i to graną baaardzo głośno) słucham jej prawie 18 godzin dziennie. Oprócz tego bardzo często zabierałem je na dłuższe wypady, więc musiały przetrzymać dość ciężkie, nawet jak dla słuchawek, warunki podróży. O dziwo wytrzymały i sprawują się wyśmienicie :3