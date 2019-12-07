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SHP2700 Stereo Headphones

SHP2700/10

4.8

| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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4.8

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/12/2019

Polska

Polska

komfort i świetne brzmienie

bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Дата використання 2017-12-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Дата використання 2017-12-07

07/01/2019

Polska

Polska

Sluchawki na lata!

Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones

19/03/2015

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania

Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP2700 Stereo Headphones

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