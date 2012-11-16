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SHP8000 Hi-fi headphones

SHP8000/10

4

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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4.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

16/11/2012

Polska

Polska

Перевірений покупець

Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne

Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8000 Hi-fi headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8000 Hi-fi headphones

16/11/2012

Polska

Polska

Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne

Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8000 Hi-fi headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8000 Hi-fi headphones

29/06/2012

Polska

Polska

Produkt powinien spełniać wymagania wszystkich domowych użytkowników

Jestem normalnym użytkownikiem komputera, nie wkładam w sprzęt zbyt dużo kasy, moja wiedza na jego temet też jest niewielka. Słuchawki dostałem w prezencie, jak narazie chwalę je sobie, jednym z największych zalet tego sprzętu są dla mnie wygodne muszle. Jakość dźwięku jest super, widać ogromną róźnicę w porównanie z tańszymi modelami. Bardzo funkcjonalny jest 2-częściowy kabelek, jeżeli coś nam nie odpowiada dopinamy drugą część przedłużając całość. W zestawie dołączony jest jeszcze adapter, ale jego nie miałem okazji użyć. Wygląd nie jest zbyt popisowy, ale mnie bardziej zależy na jakości. Fajnie wykonany, nic nie odstaje, nic się nie odkleja. Gorąco POLECAM :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8000 Hi-fi headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8000 Hi-fi headphones

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