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Більше не доступний
Завдяки зручній довжині кабелю можна вільно переміщатися разом із навушниками.
Кабель зручно під’єднано лише до однієї сторони, що значно зменшує ризик заплутування і спрощує намотування кабелю для зберігання.
Механізм із можливістю легкого регулювання забезпечує комфортне та щільне прилягання амбушур до вух, гарантуючи оптимальне функціонування.
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
WojtasK
03/11/2015
Polska
Siwetne sluchawki jak na ta cene
Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones
Phil
22/09/2017
Česká republika
Perfektní
Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones
Буковски
14/01/2015
България
Страхотни слушалки
За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones