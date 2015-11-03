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SHP8500 Hi-fi headphones

SHP8500/00

4.8

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Кабель довжиною 3 м ідеально підходить для використання з гарнітурами

Завдяки зручній довжині кабелю можна вільно переміщатися разом із навушниками.

Односторонній кабель зменшує заплутування кабелів та підвищує комфорт

Кабель зручно під’єднано лише до однієї сторони, що значно зменшує ризик заплутування і спрощує намотування кабелю для зберігання.

Дуга на голову з можливістю легкого регулювання забезпечує оптимальну посадку та комфорт

Механізм із можливістю легкого регулювання забезпечує комфортне та щільне прилягання амбушур до вух, гарантуючи оптимальне функціонування.

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Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

03/11/2015

Polska

Polska

Siwetne sluchawki jak na ta cene

Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones

22/09/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones

14/01/2015

България

България

Страхотни слушалки

За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP8500 Hi-fi headphones

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