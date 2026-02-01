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SHP8900 Hi-fi headphones

SHP8900/00

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50-мм динамік для звуку без спотворення

50-мм динамік поєднує у собі чутливість комбінованого лавсану з потужністю неодиму для створення магнітного ланцюга і забезпечення потужного звуку без спотворення.

Позолочений штекер 24k забезпечує надзвичайно надійне з’єднання

Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.

Усе вухо накривається для покращення якості звуку

Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.

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