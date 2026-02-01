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Більше не доступний
SHP8900/00
50-мм динамік поєднує у собі чутливість комбінованого лавсану з потужністю неодиму для створення магнітного ланцюга і забезпечення потужного звуку без спотворення.
Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.
Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.
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