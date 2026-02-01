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SHP9500CY/00
The Freddie
О, ці класичні дротові навушники відкритого типу – це ваші найкращі друзі! Надайте улюбленій музиці звучання, на яке вона заслуговує. Навушники створені для прослуховування вдома й мають високоякісне налаштування, чудовий ретро-стиль і сучасний комфорт.
Ретро-дизайн, блискучий звук
Дротові навушники відкритого типу
50-мм динаміки під кутом
Комфорт для тривалого прослуховування
Шкіряні штани, ваша найкраща сорочка й накладні ретро-навушники у стилі 70-х! Незалежно від того, чи слухаєте ви вінілові платівки минулих часів, чи новий сингл зі стримінгової платформи, можна розслабитися й поринути в теплий, автентичний звук.
Відкрита конструкція навушників дозволяє вам відчути душу музики. Оскільки немає корпусу, який затримував би звук, ви зможете поринути в захоплююче, просторе звучання, яке розділяє голоси й інструменти, щоб ви відчули кожну ноту на повну силу. Це як бути у студії з улюбленою групою.
Неодимові динаміки сконструйовані з нахилом під кутом 15 градусів відповідно до природної геометрії вашого вуха, щоб ви чули будь-яку частоту з оптимальною точністю. Ви отримуєте блискучі високі частоти, контрольовані низькі частоти й соковиті та природні середні частоти. Ідеальне налаштування для будь-якої музики, яку ви захочете прослухати.
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