Накладні навушники відкритого типу. Станьте ближче до улюбленої музики

Відкрита конструкція навушників дозволяє вам відчути душу музики. Оскільки немає корпусу, який затримував би звук, ви зможете поринути в захоплююче, просторе звучання, яке розділяє голоси й інструменти, щоб ви відчули кожну ноту на повну силу. Це як бути у студії з улюбленою групою.