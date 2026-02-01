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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie

RetroНакладні навушники для приміщень

SHP9500CY/00

The Freddie

О, ці класичні дротові навушники відкритого типу – це ваші найкращі друзі! Надайте улюбленій музиці звучання, на яке вона заслуговує. Навушники створені для прослуховування вдома й мають високоякісне налаштування, чудовий ретро-стиль і сучасний комфорт.

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The Freddie

  • Ретро-дизайн, блискучий звук

  • Дротові навушники відкритого типу

  • 50-мм динаміки під кутом

  • Комфорт для тривалого прослуховування

Зовнішній вигляд із тих часів, звук із сьогодення

Зовнішній вигляд із тих часів, звук із сьогодення

Шкіряні штани, ваша найкраща сорочка й накладні ретро-навушники у стилі 70-х! Незалежно від того, чи слухаєте ви вінілові платівки минулих часів, чи новий сингл зі стримінгової платформи, можна розслабитися й поринути в теплий, автентичний звук.

Накладні навушники відкритого типу. Станьте ближче до улюбленої музики

Накладні навушники відкритого типу. Станьте ближче до улюбленої музики

Відкрита конструкція навушників дозволяє вам відчути душу музики. Оскільки немає корпусу, який затримував би звук, ви зможете поринути в захоплююче, просторе звучання, яке розділяє голоси й інструменти, щоб ви відчули кожну ноту на повну силу. Це як бути у студії з улюбленою групою.

50-мм неодимові динаміки під кутом. Автентичний hi-fi звук

50-мм неодимові динаміки під кутом. Автентичний hi-fi звук

Неодимові динаміки сконструйовані з нахилом під кутом 15 градусів відповідно до природної геометрії вашого вуха, щоб ви чули будь-яку частоту з оптимальною точністю. Ви отримуєте блискучі високі частоти, контрольовані низькі частоти й соковиті та природні середні частоти. Ідеальне налаштування для будь-якої музики, яку ви захочете прослухати.

Технічні характеристики

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