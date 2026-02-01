Якість і високі експлуатаційні характеристики

Шукаєте оптимальне поєднання якості, комфорту та експлуатаційних характеристик? Ці повнорозмірні навушники відкритого типу виведуть на новий рівень ваші враження від домашнього медіаконтенту. Ви отримуєте чудовий звук, надійну та якісну конструкцію, а також кабельні з’єднання із золотим покриттям.