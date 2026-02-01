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Більше не доступний
SHP9600/00
Якість і високі експлуатаційні характеристики
Шукаєте оптимальне поєднання якості, комфорту та експлуатаційних характеристик? Ці повнорозмірні навушники відкритого типу виведуть на новий рівень ваші враження від домашнього медіаконтенту. Ви отримуєте чудовий звук, надійну та якісну конструкцію, а також кабельні з’єднання із золотим покриттям.
50-мм неодимові динаміки
Конструкція відкритого типу
3-м знімний кабель
Відчуйте музику. Ідеально налаштовані 50-мм динаміки забезпечують чіткі низькі частоти, збалансований середній діапазон та бездоганні високі частоти. Динаміки створено для прилягання відповідно до природної форми вуха, що гарантує відтворення кожної деталі.
Дугу на голову підсилено міцною сталлю, що забезпечує відповідний натяг для надійного прилягання. Двошарова подушечка на дузі додає справжнього комфорту, а дихаючі амбушури ідеально підходять для тривалого прослуховування.
Пориньте в улюблені альбоми на смарт-пристрої, домашній акустичній системі, телевізорі або ноутбуку. Кабель із комплекту має адаптер із роз’ємом 6,3–3,5 мм для найкращого з’єднання під час прослуховування на обладнанні найвищої якості.
Відгуки
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.