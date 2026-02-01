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  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
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  • Альтернативна фотографія виробу
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  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Стиль життя, що асоціюється з виробом

Більше не доступний

Накладні навушники

SHP9600/00

Якість і високі експлуатаційні характеристики

Шукаєте оптимальне поєднання якості, комфорту та експлуатаційних характеристик? Ці повнорозмірні навушники відкритого типу виведуть на новий рівень ваші враження від домашнього медіаконтенту. Ви отримуєте чудовий звук, надійну та якісну конструкцію, а також кабельні з’єднання із золотим покриттям.

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Якість і високі експлуатаційні характеристики

  • 50-мм неодимові динаміки

  • Конструкція відкритого типу

  • 3-м знімний кабель

Конструкція відкритого типу. Об’ємний звук

Конструкція відкритого типу. Об’ємний звук

Відчуйте музику. Ідеально налаштовані 50-мм динаміки забезпечують чіткі низькі частоти, збалансований середній діапазон та бездоганні високі частоти. Динаміки створено для прилягання відповідно до природної форми вуха, що гарантує відтворення кожної деталі.

Чудовий комфорт та надійність

Чудовий комфорт та надійність

Дугу на голову підсилено міцною сталлю, що забезпечує відповідний натяг для надійного прилягання. Двошарова подушечка на дузі додає справжнього комфорту, а дихаючі амбушури ідеально підходять для тривалого прослуховування.

Під’єднуйте до будь-якого джерела. Від телефону до підсилювача навушників

Під’єднуйте до будь-якого джерела. Від телефону до підсилювача навушників

Пориньте в улюблені альбоми на смарт-пристрої, домашній акустичній системі, телевізорі або ноутбуку. Кабель із комплекту має адаптер із роз’ємом 6,3–3,5 мм для найкращого з’єднання під час прослуховування на обладнанні найвищої якості.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.