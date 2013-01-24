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Якість і високі експлуатаційні характеристики
Шукаєте оптимальне поєднання якості, комфорту та експлуатаційних характеристик? Ці повнорозмірні навушники відкритого типу виведуть на новий рівень Ваші враження від домашнього медіаконтенту. Ви отримуєте чудовий звук, надійну та якісну конструкцію, а також кабельні з’єднання із золотим покриттям. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якість і високі експлуатаційні характеристики
Шукаєте оптимальне поєднання якості, комфорту та експлуатаційних характеристик? Ці повнорозмірні навушники відкритого типу виведуть на новий рівень Ваші враження від домашнього медіаконтенту. Ви отримуєте чудовий звук, надійну та якісну конструкцію, а також кабельні з’єднання із золотим покриттям. Переглянути усі переваги
Якість і високі експлуатаційні характеристики
Шукаєте оптимальне поєднання якості, комфорту та експлуатаційних характеристик? Ці повнорозмірні навушники відкритого типу виведуть на новий рівень Ваші враження від домашнього медіаконтенту. Ви отримуєте чудовий звук, надійну та якісну конструкцію, а також кабельні з’єднання із золотим покриттям. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якість і високі експлуатаційні характеристики
Шукаєте оптимальне поєднання якості, комфорту та експлуатаційних характеристик? Ці повнорозмірні навушники відкритого типу виведуть на новий рівень Ваші враження від домашнього медіаконтенту. Ви отримуєте чудовий звук, надійну та якісну конструкцію, а також кабельні з’єднання із золотим покриттям. Переглянути усі переваги
Накладні навушники
Ціна магазину Philips
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Відчуйте музику. Ідеально налаштовані 50-мм динаміки забезпечують чіткі низькі частоти, збалансований середній діапазон та бездоганні високі частоти. Динаміки створено для прилягання відповідно до природної форми вуха, що гарантує відтворення кожної деталі.
Дугу на голову підсилено міцною сталлю, що забезпечує відповідний натяг для надійного прилягання. Двошарова подушечка на дузі додає справжнього комфорту, а дихаючі амбушури ідеально підходять для тривалого прослуховування.
Пориньте в улюблені альбоми на смарт-пристрої, домашній акустичній системі, телевізорі або ноутбуку. Кабель із комплекту має адаптер із роз’ємом 6,3–3,5 мм для найкращого з’єднання під час прослуховування на обладнанні найвищої якості.
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