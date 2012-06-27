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ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

SHQ1000/10

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

27/06/2012

Polska

Polska

porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu

kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

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