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Більше не доступний
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
pablo
27/06/2012
Polska
porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu
kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones