Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Спортивні навушники з мікрофоном

    SHQ1255TBK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Досягайте успіху Досягайте успіху Досягайте успіху
      -{discount-value}

      Спортивні навушники з мікрофоном

      SHQ1255TBK/00
      Загальна оцінка / 5

      Досягайте успіху

      Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги

      Спортивні навушники з мікрофоном

      Досягайте успіху

      Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги

      Досягайте успіху

      Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги

      Спортивні навушники з мікрофоном

      Досягайте успіху

      Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. sports-headphones

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Спортивні навушники з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Досягайте успіху

        Захист від поту

        • 13,6-мм динаміки/напівзакритого типу
        • Кріплення-гачок

        Кріплення-гачок для стійкості та комфорту

        Кріплення-гачок забезпечує стійкість і комфортну фіксацію.

        Керуйте музикою і відповідайте на виклики під час тренувань

        Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками (IPX2) дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.

        Завдяки акустичній конструкції відкритого типу ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо

        Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо вас.

        13,6-мм динаміки забезпечують потужне звучання

        Потужні 13,6-мм динаміки відтворюють енергійну музику, з насиченими та динамічними басами, що мотивують вас рухатися. Динаміки найвищої якості гарантують яскраве звучання, що додає сил під час кожного тренування.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Звук

          Мембрана
          Майларовий купол
          Тип
          Динаміка
          Звукова котушка
          CCAW
          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          15–22 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Чутливість
          106 дБ
          Діаметр динаміків
          13,6 мм

        • Під'єднання

          Тип кабелю
          Безкиснева мідь
          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,0  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          Позолота

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          69 51613 99115 2
          Глибина
          2,5  см
          Вага брутто
          0,035  кг
          Висота
          17,2  см
          Вага нетто
          0,017  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,018  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          5  см

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,276  кг
          Код GTIN
          2 69 51613 99115 6
          Висота
          6,5  см
          Довжина
          18,1  см
          Вага нетто
          0,102  кг
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Вага тари
          0,174  кг
          Ширина
          16,2  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,244  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 99115 9
          Висота
          14,2  см
          Довжина
          33,3  см
          Вага нетто
          0,408  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          0,836  кг
          Ширина
          18,9  см

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          3,5 см x 2 см x 6 см
          Вага
          0,0165  кг

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися