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Більше не доступний
SHQ1255TBK/00
Досягайте успіху
Ультралегкі навушники SHQ1255 є вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку.
13,6-мм динаміки/напівзакритого типу
Кріплення-гачок
Потужні 13,6-мм динаміки відтворюють енергійну музику, з насиченими та динамічними басами, що мотивують вас рухатися. Динаміки найвищої якості гарантують яскраве звучання, що додає сил під час кожного тренування.
Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками (IPX2) дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.
Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо вас.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Człowiekwidmo
13/09/2019
Polska
W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki
Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem