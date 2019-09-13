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Більше не доступний

ActionFitСпортивні навушники з мікрофоном

SHQ1255TBK/00

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Досягайте успіху

Ультралегкі навушники SHQ1255 є вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку.

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Захист від поту

Досягайте успіху

  • 13,6-мм динаміки/напівзакритого типу

  • Кріплення-гачок

13,6-мм динаміки забезпечують потужне звучання

Потужні 13,6-мм динаміки відтворюють енергійну музику, з насиченими та динамічними басами, що мотивують вас рухатися. Динаміки найвищої якості гарантують яскраве звучання, що додає сил під час кожного тренування.

Керуйте музикою і відповідайте на виклики під час тренувань

Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками (IPX2) дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.

Завдяки акустичній конструкції відкритого типу ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо

Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо вас.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

13/09/2019

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki

Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

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