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SHQ1300PK Sports headphones
Більше не доступний
SHQ1300PK/00
Затискач для кабелю постачається з навушниками ActionFit, завдяки чому кабель не заважатиме Вам докладати більше зусиль.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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