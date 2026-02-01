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Більше не доступний

SHQ1300PK Sports headphones

SHQ1300PK/00

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Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

Затискач для кабелю постачається з навушниками ActionFit, завдяки чому кабель не заважатиме Вам докладати більше зусиль.

Спортивний футляр для легкого зберігання

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