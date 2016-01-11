Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    ActionFit

    Спортивні навушники

    SHQ1400BL/00
    Загальна оцінка / 5
    • ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
      -{discount-value}

      ActionFit Спортивні навушники

      SHQ1400BL/00
      Загальна оцінка / 5

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      ActionFit Спортивні навушники

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      ActionFit Спортивні навушники

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        ActionFit

        ActionFit

        Спортивні навушники

        - {discount-value}

        Усього:

        ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

        Регульовані спортивні навушники-вкладиші

        • Найкращі для використання на вулиці
        • Можна мити
        • Захист від поту/води
        • Навушники-вкладиші
        Персоналізуйте фіксацію за допомогою кріплення-гачка, вушка або вкладиша

        Персоналізуйте фіксацію за допомогою кріплення-гачка, вушка або вкладиша

        Персоналізуйте фіксацію. Вибирайте кріплення-гачок, вушко або вкладиш для міцної фіксації навушників у вухах, щоб можна було продовжувати рухатися.

        Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

        Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

        Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларовим покриттям захищено від розривів і він може витримувати екстремальні тренування.

        Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

        Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

        13,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

        Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

        Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

        Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.

        Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 4,69 г

        Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 4,69 г

        Навушники ActionFit важать лише 4,69 г, завдяки чому їх надзвичайно легко та приємно носити. Ви майже не відчуватимете їх під час тренувань – лише бездоганний, потужний звук, який допомагає зосередитися та надихає.

        Можна мити після тренування

        Завдяки конструкції водонепроникних матеріалів навушники можна мити під проточною водою.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Синій

        • Звук

          Мембрана
          ПЕТ
          Опір
          32 Ом
          Чутливість
          107 дБ
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Діаметр динаміків
          13,6 мм
          Акустична система
          Напівзакрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Частотна характеристика
          15–22 000 Гц

        • Під'єднання

          Конектор
          3,5  мм
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Покриття конектора
          Позолота

        • Аксесуари

          Знімні вкладиші
          1 пара
          Знімні вушка
          1 пара
          Знімне кріплення-гачок
          1 пара
          Впорядкування кабелів
          Затискач для кабелю

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,12  кг
          Код GTIN
          2 69 25970 70954 9
          Висота
          6  см
          Довжина
          18,1  см
          Вага нетто
          0,0393  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,0807  кг
          Ширина
          8,2  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,191  кг
          Код GTIN
          1 69 25970 70954 2
          Висота
          16  см
          Довжина
          35,3  см
          Вага нетто
          0,3144  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          0,8766  кг
          Ширина
          19,9  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,5  см
          Код EAN
          69 25970 70954 5
          Вага брутто
          0,0322  кг
          Висота
          17,3  см
          Вага нетто
          0,0131  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,0191  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          5  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          9  см
          Висота
          3  см
          Вага
          0,0131  кг
          Ширина
          4,5  см

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Підписуйтесь та отримуйте 10% додаткової знижки на першу покупку*

            Підписуйтесь та отримуйте 10% додаткової знижки на першу покупку*

            Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій

            Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips

            Отримуйте першими інформацію про новинки ​

            *

            *Промокод на 10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.
            **Обов’язкове поле для заповнення

            Обов’язкове поле для заповнення

            Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

            Що це означає?

            Зарєструйтесь в MyPhilips

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            Я розумію

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.