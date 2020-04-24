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Більше не доступний

ActionFitСпортивні навушники з мікрофоном

SHQ1405BL/00

4.5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися.

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Регульовані спортивні навушники-вкладиші

ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

  • Найкращі для використання на вулиці

  • Захист від поту/води

  • Навушники-вкладиші

Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.

Завдяки акустичній конструкції відкритого типу Ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо

Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо Вас.

У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Idealne do słuchania muzyki

Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.

Плюси

Wykonanie, Dźwięk, Cena

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Дата використання 2019-03-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Дата використання 2019-03-23

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršene slušalice za sve uvjete.

Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.

Плюси

Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...

Мінуси

Ništa

Цей відгук про SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Дата використання 2019-11-24

Цей відгук про SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Дата використання 2019-11-24

05/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

Використовую як для прослуховування аудіокниг, так і для занять спортом. Звук в навушниках чистий, але баси мінімальні, достатній запас гучності, зручно сидять у вусі, легкі і і не заважають, швидка зарядка. З несуттєвих недоліків - дроти потребують дуже обережного поводження.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном

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