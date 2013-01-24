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Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги
Спортивні навушники з мікрофоном
Ціна магазину Philips
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Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо Вас.
Персоналізуйте фіксацію. Вибирайте кріплення-гачок, вушко або вкладиш для міцної фіксації навушників у вухах, щоб можна було продовжувати рухатися.
Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.
Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.
13,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.
Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.
Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.
Навушники ActionFit важать лише 4,69 г, завдяки чому їх надзвичайно легко та приємно носити. Ви майже не відчуватимете їх під час тренувань – лише бездоганний, потужний звук, який допомагає зосередитися та надихає.
Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками (IPX2) дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.
Звук
Під’єднання
Аксесуари
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки