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Більше не доступний
SHQ1405BL/00
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Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися.
Найкращі для використання на вулиці
Захист від поту/води
Навушники-вкладиші
Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.
Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо Вас.
Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Szimi95
24/04/2020
Polska
Idealne do słuchania muzyki
Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.
Плюси
Wykonanie, Dźwięk, Cena
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Дата використання 2019-03-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Дата використання 2019-03-23
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Savršene slušalice za sve uvjete.
Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.
Плюси
Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...
Мінуси
Ništa
Цей відгук про SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Дата використання 2019-11-24
Цей відгук про SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Дата використання 2019-11-24
Nataiks
05/07/2019
Україна
рекомендую
Використовую як для прослуховування аудіокниг, так і для занять спортом. Звук в навушниках чистий, але баси мінімальні, достатній запас гучності, зручно сидять у вусі, легкі і і не заважають, швидка зарядка. З несуттєвих недоліків - дроти потребують дуже обережного поводження.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном