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    ActionFit

    Спортивні навушники з мікрофоном

    SHQ1405BL/00
    Загальна оцінка / 5
    • ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
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      ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

      SHQ1405BL/00
      Загальна оцінка / 5

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

      ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

      ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit RunWild спонукають Вас встановлювати нові персональні рекорди. Вони легкі, мов пір’їнки, та водонепроникні. Їх можна фіксувати так, як потрібно. Високопотужні динаміки забезпечують насичені низькі частоти, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

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        ActionFit

        ActionFit

        Спортивні навушники з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

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        Регульовані спортивні навушники-вкладиші

        • Найкращі для використання на вулиці
        • Захист від поту/води
        • Навушники-вкладиші
        Завдяки акустичній конструкції відкритого типу Ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо

        Завдяки акустичній конструкції відкритого типу Ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо

        Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо Вас.

        Персоналізуйте фіксацію за допомогою кріплення-гачка, вушка або вкладиша

        Персоналізуйте фіксацію за допомогою кріплення-гачка, вушка або вкладиша

        Персоналізуйте фіксацію. Вибирайте кріплення-гачок, вушко або вкладиш для міцної фіксації навушників у вухах, щоб можна було продовжувати рухатися.

        Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

        Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

        Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.

        Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

        Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

        13,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

        Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

        Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

        Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.

        Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 4,69 г

        Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 4,69 г

        Навушники ActionFit важать лише 4,69 г, завдяки чому їх надзвичайно легко та приємно носити. Ви майже не відчуватимете їх під час тренувань – лише бездоганний, потужний звук, який допомагає зосередитися та надихає.

        Керуйте музикою і відповідайте на виклики під час тренувань

        Керуйте музикою і відповідайте на виклики під час тренувань

        Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками (IPX2) дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Мембрана
          PET
          Частотна характеристика
          15–22 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Чутливість
          107 дБ
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Діаметр динаміків
          13,6 мм
          Акустична система
          Напівзакрита
          Тип магніту
          Неодимовий

        • Під’єднання

          Конектор
          3,5  мм
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Покриття конектора
          Позолота

        • Аксесуари

          Знімні вкладиші
          1 пара
          Знімні вушка
          1 пара
          Знімне кріплення-гачок
          1 пара
          Впорядкування кабелів
          Затискач для кабелю

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,12  кг
          Вага брутто
          0,265  фнт.
          Код GTIN
          2 69 25970 70957 0
          Висота
          2,4  дюймів
          Висота
          6  см
          Довжина
          7,1  дюймів
          Довжина
          18,1  см
          Вага нетто
          0,0393  кг
          Вага нетто
          0,087  фнт.
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,0807  кг
          Вага тари
          0,178  фнт.
          Ширина
          3,2  дюймів
          Ширина
          8,2  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,191  кг
          Вага брутто
          2,626  фнт.
          Код GTIN
          1 69 25970 70957 3
          Висота
          6,3  дюймів
          Висота
          16  см
          Довжина
          13,9  дюймів
          Довжина
          35,3  см
          Вага нетто
          0,3144  кг
          Вага нетто
          0,693  фнт.
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          0,8766  кг
          Вага тари
          1,933  фнт.
          Ширина
          7,8  дюймів
          Ширина
          19,9  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,5  см
          Глибина
          1,0  дюймів
          Код EAN
          69 25970 70957 6
          Вага брутто
          0,0322  кг
          Вага брутто
          0,071  фнт.
          Висота
          17,3  см
          Висота
          6,8  дюймів
          Вага нетто
          0,029  фнт.
          Вага нетто
          0,0131  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,042  фнт.
          Вага тари
          0,0191  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          2,0  дюймів
          Ширина
          5  см

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