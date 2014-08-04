КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

SHQ2200/10

2.5

| (2) Відгуки

Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

2.5

з 5

2

Відгуки

5
4
1

04/08/2014

Polska

Polska

Brak pilota głośności

Szkoda że słuchawki nie mają pilota do sterowania głośnością...

Цей відгук про ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Цей відгук про ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

25/12/2014

România

România

Acest produs nu indeplineste caracteristicile prezentate de producator

Am achizitionat acest produs la sfarsitul lunii mai, sperand ca se va potrivi necesitatilor mele. Designul este ok, castile stau in urechi indiferent de tipul de activitate pe care o desfasori, atata timp cat o faci cu moderatie. Izolarea fata de zgomotul exterior nu este una foarte buna (nu recomand aceste casti in sala de fitness, intrucat se va auzi intotdeauna si muzica din sala). La inceput sunetul este bun, insa pe parcurs acesta isi pierde foarte mult din calitate. Nu sunt rezistente la transpiratie, acesta fiind si motivul defectarii lor. Castile au inceput sa-si piarda din rezistenta dupa aproximativ 2 luni, afectand calitatea sunetului considerabil. Durata lor de viata in cazul meu a fost de 5-6 luni. Acum casca stanga se mai aude cam la 70% din capacitate, cea dreapta cam la 30%, insa sunetul redat este unul de calitate joasa. Nu consider ca si-au meritat pretul destul de ridicat de achizitie.

Цей відгук про ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Цей відгук про ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції