Am achizitionat acest produs la sfarsitul lunii mai, sperand ca se va potrivi necesitatilor mele. Designul este ok, castile stau in urechi indiferent de tipul de activitate pe care o desfasori, atata timp cat o faci cu moderatie. Izolarea fata de zgomotul exterior nu este una foarte buna (nu recomand aceste casti in sala de fitness, intrucat se va auzi intotdeauna si muzica din sala). La inceput sunetul este bun, insa pe parcurs acesta isi pierde foarte mult din calitate. Nu sunt rezistente la transpiratie, acesta fiind si motivul defectarii lor. Castile au inceput sa-si piarda din rezistenta dupa aproximativ 2 luni, afectand calitatea sunetului considerabil. Durata lor de viata in cazul meu a fost de 5-6 luni. Acum casca stanga se mai aude cam la 70% din capacitate, cea dreapta cam la 30%, insa sunetul redat este unul de calitate joasa. Nu consider ca si-au meritat pretul destul de ridicat de achizitie.