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Більше не доступний

ActionFitСпортивні навушники

SHQ2400CL/00

ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись.

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Спортивні навушники-вкладиші

ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

  • Найкращі для використання в приміщенні

  • Захист від поту/води

  • Навушники-вкладиші

Вушні втулки 3 розмірів для оптимальної фіксації

Вушні втулки 3 розмірів для оптимальної фіксації

Навушники ActionFit постачаються із 3 парами вушних втулок різних розмірів для найкращої фіксації.

Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

Пориньте у тренування завдяки ізоляції шумів

Пориньте у тренування завдяки ізоляції шумів

Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоефективну ізоляцію шумів. Ергономічні акустичні трубки забезпечують оптимальну фіксацію.

Технічні характеристики

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