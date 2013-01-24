Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    ActionFit

    Спортивні навушники

    SHQ2400CL/00
    Загальна оцінка / 5
    • ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
      -{discount-value}

      ActionFit Спортивні навушники

      SHQ2400CL/00
      Загальна оцінка / 5

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      ActionFit Спортивні навушники

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      ActionFit Спортивні навушники

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. sports-headphones

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        ActionFit

        ActionFit

        Спортивні навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

        Спортивні навушники-вкладиші

        • Найкращі для використання в приміщенні
        • Захист від поту/води
        • Навушники-вкладиші
        Вушні втулки 3 розмірів для оптимальної фіксації

        Вушні втулки 3 розмірів для оптимальної фіксації

        Навушники ActionFit постачаються із 3 парами вушних втулок різних розмірів для найкращої фіксації.

        Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

        Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

        8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

        Пориньте у тренування завдяки ізоляції шумів

        Пориньте у тренування завдяки ізоляції шумів

        Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоефективну ізоляцію шумів. Ергономічні акустичні трубки забезпечують оптимальну фіксацію.

        Обідок забезпечує надійнішу фіксацію у вусі

        Обідок забезпечує надійнішу фіксацію у вусі

        Жодних випадінь. Гумовий обідок на корпусі навушників фіксує їх у вухах.

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.

        Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 4,3 г

        Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 4,3 г

        Навушники ActionFit важать лише 4,3 г, завдяки чому їх надзвичайно легко та приємно носити. Ви майже не відчуватимете їх під час тренувань – лише бездоганний, потужний звук, який допомагає зосередитися та надихає.

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.

        Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

        Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

        Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Мембрана
          PET
          Опір
          16  Ом
          Чутливість
          107  дБ
          Максимальна вхідна потужність
          20  мВт
          Діаметр динаміків
          8,6  мм
          Тип магніту
          Неодимовий
          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          7–24 000  Гц

        • Під’єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене

        • Аксесуари

          Вушні втулки
          3 розміри S, M, L
          Впорядкування кабелів
          Затискач для кабелю

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися