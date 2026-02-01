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Більше не доступний
SHQ2400CL/00
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Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись.
Найкращі для використання в приміщенні
Захист від поту/води
Навушники-вкладиші
Навушники ActionFit постачаються із 3 парами вушних втулок різних розмірів для найкращої фіксації.
8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.
Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоефективну ізоляцію шумів. Ергономічні акустичні трубки забезпечують оптимальну фіксацію.
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