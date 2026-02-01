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Більше не доступний

ActionFitСпортивні навушники з мікрофоном

SHQ2405BL/00

ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись.

Переглянути всі переваги

Навушники з надійним приляганням завдяки обідку

ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

  • Найкращі для використання в приміщенні

  • Захист від поту/води

  • Навушники-вкладиші

Можна мити після тренування

Завдяки конструкції водонепроникних матеріалів навушники можна мити під проточною водою.

Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

Технічні характеристики

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