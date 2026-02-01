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Більше не доступний
SHQ2405BL/00
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись.
Найкращі для використання в приміщенні
Захист від поту/води
Навушники-вкладиші
Завдяки конструкції водонепроникних матеріалів навушники можна мити під проточною водою.
8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.
Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.
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