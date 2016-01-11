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    ActionFit

    Спортивні навушники з мікрофоном

    SHQ2405BL/00
    Загальна оцінка / 5
    • ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
      -{discount-value}

      ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

      SHQ2405BL/00
      Загальна оцінка / 5

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги

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        ActionFit

        ActionFit

        Спортивні навушники з мікрофоном

        - {discount-value}

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        ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

        Навушники з надійним приляганням завдяки обідку

        • Найкращі для використання в приміщенні
        • Захист від поту/води
        • Навушники-вкладиші
        Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

        Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

        Навушники ActionFit постачаються із 3 парами вушних вкладишів різних розмірів для найкращої фіксації.

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.

        Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

        Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

        8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

        Керуйте музикою і відповідайте на виклики під час тренувань

        Керуйте музикою і відповідайте на виклики під час тренувань

        Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.

        Обідок забезпечує надійнішу фіксацію у вусі

        Обідок забезпечує надійнішу фіксацію у вусі

        Жодних випадінь. Гумовий обідок на корпусі навушників фіксує їх у вухах.

        Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

        Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

        Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.

        Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 4,3 г

        Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 4,3 г

        Навушники ActionFit важать лише 4,3 г, завдяки чому їх надзвичайно легко та приємно носити. Ви майже не відчуватимете їх під час тренувань – лише бездоганний, потужний звук, який допомагає зосередитися та надихає.

        Пориньте у тренування завдяки ізоляції шумів

        Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоефективну ізоляцію шумів. Ергономічні акустичні трубки забезпечують оптимальну фіксацію.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Мембрана
          PET
          Опір
          16  Ом
          Чутливість
          107  дБ
          Максимальна вхідна потужність
          20  мВт
          Діаметр динаміків
          8,6  мм
          Тип магніту
          Неодимовий
          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          7–24 000  Гц

        • Під’єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене

        • Аксесуари

          Впорядкування кабелів
          Затискач для кабелю
          Вушні втулки
          3 розміри S, M, L

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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