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Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Спортивні навушники Philips ActionFit DigDeep надійно фіксуються у вухах, що допомагає зосередитися під час тренувань. Завдяки унікальному обідку для надійнішого прилягання Ви можете слухати музику, не відволікаючись. Переглянути усі переваги
Спортивні навушники з мікрофоном
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Навушники ActionFit постачаються із 3 парами вушних вкладишів різних розмірів для найкращої фіксації.
Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.
8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.
Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.
Жодних випадінь. Гумовий обідок на корпусі навушників фіксує їх у вухах.
Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.
Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.
Навушники ActionFit важать лише 4,3 г, завдяки чому їх надзвичайно легко та приємно носити. Ви майже не відчуватимете їх під час тренувань – лише бездоганний, потужний звук, який допомагає зосередитися та надихає.
Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоефективну ізоляцію шумів. Ергономічні акустичні трубки забезпечують оптимальну фіксацію.
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