Użytkowałem słuchawki od roku . W tym czasie trzy egzemplarze oddałem do reklamacji . Za każdym razem to samo : jedna słuchawka przestaje grać ,właściwie gra tylko bardzo cicho. Szacun dla firmy ,że bez zająknięcia zwróci mi kasę . Po oddaniu ostatnich słuchawek w serwis na drugi dzień dostałem info o zwrocie gotówki . Słuchawki grały dobrze , ale wytrzymałość do bani. Mam wrażenie że to z powodu potu. Dziwne , bo przecież miały być wodoodporne . Hmmmm...