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Більше не доступний
SHQ3200WT/10
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
1.0
з 5
1
Відгук
Siwyskoczek
24/10/2014
Polska
Nie polecam
Użytkowałem słuchawki od roku . W tym czasie trzy egzemplarze oddałem do reklamacji . Za każdym razem to samo : jedna słuchawka przestaje grać ,właściwie gra tylko bardzo cicho. Szacun dla firmy ,że bez zająknięcia zwróci mi kasę . Po oddaniu ostatnich słuchawek w serwis na drugi dzień dostałem info o zwrocie gotówki . Słuchawki grały dobrze , ale wytrzymałość do bani. Mam wrażenie że to z powodu potu. Dziwne , bo przecież miały być wodoodporne . Hmmmm...
Цей відгук про ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones
Цей відгук про ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones