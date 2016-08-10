КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

SHQ3300LF Sports headphones

SHQ3300LF/00

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Переглянути всі переваги
Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

Затискач для кабелю постачається з навушниками ActionFit, завдяки чому кабель не заважатиме Вам докладати більше зусиль.

Спортивний футляр для легкого зберігання

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

10/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima izvrsne karakteristike

Danas kupio ove Philpsove slušalice"ActionFit"SHQ3300LF/OO u Elipsovom dućanu u Varaždinu, dok ovo pišem slušam muziku na oviim slušalicama i jako sam zadovoljan omjerom cijene i kvalitete, muzka se jasno čuje u cijelom spektru, bas takodje, meni ove slušalice su jako potrebne za dugu vožnju biciklom i koliko sam ih do sada isprobao neće biti nikakvih problema slušati muziku ili radio jako dugo , a da se ne odrazi na sluh. Ja uvijek slušam nekih 35-40% od maksimalne jačine, tako da nemma nikkavih problema oko dugoga slušanja preglasne muzike. Preporučio bih svima koji se bave sportom ili nekim drugim aktivnostima na otvorenom prostoru da si ih slobodno kupe jer neće pogrešiti, jer ja kod vožnje bicikla se puno znojim i to je dodatni plus ovim slušalicama kao i kod vožnje po kišnome vremenu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ3300LF Sports headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ3300LF Sports headphones

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції