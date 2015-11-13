КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic

SHQ3305WS/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

13/11/2015

Polska

Polska

Idealne gdyby nie...

Jestem posiadaczem tych słuchawek sportowych od ... 2 tygodni. Nie biegam maratonów ale troszkę tych Km robię, myślę iż mogę wystawić im recenzję. Wykonanie jak i użyte materiały są bardzo dobrej jakości. Nie spodziewałem się jednego, a raczej nie wierzyłem w stwierdzenie - zapomnisz o słuchawkach, że są w uszach. Są to moje pierwsze douszne słuchawki o których naprawdę się zapomina. I tu rodzi się pierwszy - I JEDYNY - problem słuchawek. Niestety gdy nie wciśniemy ich mocno, bardzo mocno do ucha, znikają totalnie niskie tony. Nadal grają czysto i selektywnie ale.. właśnie ale. Rozwiązaniem tego problemu jest mocne wciśnięcie słuchawek do uszu na najmniejszych gumkach, niestety wtedy już nie są tak idealnie komfortowe ale grają ładnie, może ciut zbyt cicho ale to już kwestia bardzo indywidualna. Na szczęście gumki są wykonane - jak i całe słuchawki - z bardzo dobrych materiałów i rekompensują, choć nie w 100%, dyskomfort powodowany przez maksymalne (siłowe) wciśniecie słuchawek. Co do wciskania słuchawek - może to tylko wina budowy mojego ucha. Wszelkie słuchawki z membranami pow 11mm totalnie mnie uwierają. 3305 - po prostu by były idealne. Podsumuję słuchawki dla opcji mocniejszego wciśniecia.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції