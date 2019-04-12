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Більше не доступний

ActionFitСпортивні навушники з мікрофоном

SHQ3405BL/00

3
| (2) Відгуки
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Навушники Philips ActionFit NoLimits допомагають зосередитися і залишатися цілеспрямованими, коли це найбільше потрібно. Завдяки регульованому кріпленню-гачку та легкій конструкції із захистом від поту вони забезпечують чудове звучання і є такими ж потужними, як Ваші тренування.
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Регульовані спортивні навушники з кріпленням-гачком

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  • Найкращі для використання в приміщенні

  • Захист від поту/води

  • кріплення-гачок

Вушні втулки 3 розмірів для оптимальної фіксації

Вушні втулки 3 розмірів для оптимальної фіксації

У комплекті 3 пари вушних втулок різних розмірів, що гарантує найкращу фіксацію.

Запатентоване регульоване кріплення-гачок для персоналізованої фіксації

Запатентоване регульоване кріплення-гачок для персоналізованої фіксації

Навушники ActionFit із запатентованим регульованим кріпленням-гачком гарантують надійну, проте комфортну фіксацію. Просто одягніть навушники на вуха і посуньте регульоване кріплення-гачок вгору або вниз для щільного прилягання до вуха. Тепер Ви готові підкорити будь-які тренування або території – навушники залишаються на місці за будь-яких умов.

Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

2

Відгуки

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

Цей відгук про ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Цей відгук про ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

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