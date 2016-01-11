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ActionFit

Спортивні навушники з мікрофоном

SHQ3405BL/00
Загальна оцінка / 5
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    ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

    SHQ3405BL/00
    Загальна оцінка / 5

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

    Навушники Philips ActionFit NoLimits допомагають зосередитися і залишатися цілеспрямованими, коли це найбільше потрібно. Завдяки регульованому кріпленню-гачку та легкій конструкції із захистом від поту вони забезпечують чудове звучання і є такими ж потужними, як Ваші тренування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

    Навушники Philips ActionFit NoLimits допомагають зосередитися і залишатися цілеспрямованими, коли це найбільше потрібно. Завдяки регульованому кріпленню-гачку та легкій конструкції із захистом від поту вони забезпечують чудове звучання і є такими ж потужними, як Ваші тренування. Переглянути усі переваги

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

    Навушники Philips ActionFit NoLimits допомагають зосередитися і залишатися цілеспрямованими, коли це найбільше потрібно. Завдяки регульованому кріпленню-гачку та легкій конструкції із захистом від поту вони забезпечують чудове звучання і є такими ж потужними, як Ваші тренування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

    Навушники Philips ActionFit NoLimits допомагають зосередитися і залишатися цілеспрямованими, коли це найбільше потрібно. Завдяки регульованому кріпленню-гачку та легкій конструкції із захистом від поту вони забезпечують чудове звучання і є такими ж потужними, як Ваші тренування. Переглянути усі переваги

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      ActionFit

      ActionFit

      Спортивні навушники з мікрофоном

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      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Регульовані спортивні навушники з кріпленням-гачком

      • Найкращі для використання в приміщенні
      • Захист від поту/води
      • кріплення-гачок
      Вушні втулки 3 розмірів для оптимальної фіксації

      Вушні втулки 3 розмірів для оптимальної фіксації

      У комплекті 3 пари вушних втулок різних розмірів, що гарантує найкращу фіксацію.

      Запатентоване регульоване кріплення-гачок для персоналізованої фіксації

      Запатентоване регульоване кріплення-гачок для персоналізованої фіксації

      Навушники ActionFit із запатентованим регульованим кріпленням-гачком гарантують надійну, проте комфортну фіксацію. Просто одягніть навушники на вуха і посуньте регульоване кріплення-гачок вгору або вниз для щільного прилягання до вуха. Тепер Ви готові підкорити будь-які тренування або території – навушники залишаються на місці за будь-яких умов.

      Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

      Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

      Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.

      Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

      Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

      8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

      Керуйте музикою і відповідайте на виклики під час тренувань

      Керуйте музикою і відповідайте на виклики під час тренувань

      Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками (IPX2) дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.

      Пориньте у тренування завдяки ізоляції шумів

      Пориньте у тренування завдяки ізоляції шумів

      Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоефективну ізоляцію шумів. Ергономічні акустичні трубки забезпечують оптимальну фіксацію.

      Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

      Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

      Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

      У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

      У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

      Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.

      Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 7,1 г

      Надзвичайний комфорт для тренувань: ультралегкі навушники 7,1 г

      Навушники ActionFit важать лише 7,1 г, завдяки чому їх надзвичайно легко та приємно носити. Ви майже не відчуватимете їх під час тренувань – лише бездоганний, потужний звук, який допомагає зосередитися та надихає.

      Спортивний футляр для легкого зберігання

      Спортивний футляр для легкого зберігання

      Зберігайте навушники безпечно в дихаючому футлярі для швидкого доступу та легкої портативності.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Мембрана
        PET
        Опір
        16  Ом
        Чутливість
        107  дБ
        Максимальна вхідна потужність
        20  мВт
        Діаметр динаміків
        8,6  мм
        Тип магніту
        Неодимовий
        Акустична система
        Закрита
        Частотна характеристика
        6–24 000  Гц

      • Під’єднання

        Під’єднання кабелю
        два паралельні дроти, симетричне
        Довжина кабелю
        1,2  м
        Конектор
        3,5  мм
        Покриття конектора
        позолочене
        Покриття конектора
        Позолота

      • Аксесуари

        Впорядкування кабелів
        Затискач для кабелю
        Футляр для зберігання
        Так
        Вушні втулки
        3 розміри S, M, L

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        0,2  кг
        Вага брутто
        0,441  фнт.
        Код GTIN
        2 69 25970 70979 2
        Висота
        4,1  дюймів
        Висота
        10,5  см
        Довжина
        7,1  дюймів
        Довжина
        18  см
        Вага нетто
        0,0693  кг
        Вага нетто
        0,153  фнт.
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Вага тари
        0,1307  кг
        Вага тари
        0,288  фнт.
        Ширина
        3,2  дюймів
        Ширина
        8,2  см

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        1,882  кг
        Вага брутто
        4,149  фнт.
        Код GTIN
        1 69 25970 70979 5
        Висота
        9,8  дюймів
        Висота
        24,8  см
        Довжина
        15  дюймів
        Довжина
        38  см
        Вага нетто
        0,5544  кг
        Вага нетто
        1,222  фнт.
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Вага тари
        1,3276  кг
        Вага тари
        2,927  фнт.
        Ширина
        7,1  дюймів
        Ширина
        18,1  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        2,5  см
        Глибина
        1  дюймів
        Код EAN
        69 25970 70979 8
        Вага брутто
        0,0563  кг
        Вага брутто
        0,124  фнт.
        Висота
        17,5  см
        Висота
        6,9  дюймів
        Вага нетто
        0,051  фнт.
        Вага нетто
        0,0231  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        Вага тари
        0,073  фнт.
        Вага тари
        0,0332  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        3,7  дюймів
        Ширина
        9,5  см

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