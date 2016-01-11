ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Навушники Philips ActionFit NoLimits допомагають зосередитися і залишатися цілеспрямованими, коли це найбільше потрібно. Завдяки регульованому кріпленню-гачку та легкій конструкції із захистом від поту вони забезпечують чудове звучання і є такими ж потужними, як Ваші тренування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Навушники Philips ActionFit NoLimits допомагають зосередитися і залишатися цілеспрямованими, коли це найбільше потрібно. Завдяки регульованому кріпленню-гачку та легкій конструкції із захистом від поту вони забезпечують чудове звучання і є такими ж потужними, як Ваші тренування. Переглянути усі переваги
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Навушники Philips ActionFit NoLimits допомагають зосередитися і залишатися цілеспрямованими, коли це найбільше потрібно. Завдяки регульованому кріпленню-гачку та легкій конструкції із захистом від поту вони забезпечують чудове звучання і є такими ж потужними, як Ваші тренування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Навушники Philips ActionFit NoLimits допомагають зосередитися і залишатися цілеспрямованими, коли це найбільше потрібно. Завдяки регульованому кріпленню-гачку та легкій конструкції із захистом від поту вони забезпечують чудове звучання і є такими ж потужними, як Ваші тренування. Переглянути усі переваги
Спортивні навушники з мікрофоном
Усього:
У комплекті 3 пари вушних втулок різних розмірів, що гарантує найкращу фіксацію.
Навушники ActionFit із запатентованим регульованим кріпленням-гачком гарантують надійну, проте комфортну фіксацію. Просто одягніть навушники на вуха і посуньте регульоване кріплення-гачок вгору або вниз для щільного прилягання до вуха. Тепер Ви готові підкорити будь-які тренування або території – навушники залишаються на місці за будь-яких умов.
Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.
8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.
Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками (IPX2) дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.
Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоефективну ізоляцію шумів. Ергономічні акустичні трубки забезпечують оптимальну фіксацію.
Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.
Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.
Навушники ActionFit важать лише 7,1 г, завдяки чому їх надзвичайно легко та приємно носити. Ви майже не відчуватимете їх під час тренувань – лише бездоганний, потужний звук, який допомагає зосередитися та надихає.
Зберігайте навушники безпечно в дихаючому футлярі для швидкого доступу та легкої портативності.
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