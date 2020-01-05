Szanowny Panie, Niezmiernie przykro nam słyszeć, że nasz produkt nie spełnił Pana oczekiwań. Pragniemy podkreślić, że to dzięki Pana opinii i cennym wskazówkom, nasi specjaliści mogą pracować nad ciągłym ulepszaniem naszych produktów. Zachęcamy do kontaktu z Działem Wsparcia Klienta Philipsa, gdzie nasi eksperci dołożą wszelkich starań aby pomóc w usprawnieniu zakupionych przez Pana słuchawek. Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować za czas poświęcony na napisanie komentarza. Link do Działu Wsparcia Klienta: http://www.support.philips.com/support/service/service_page.jsp;jsessionid=6A83A599DEE482213C80441779A63FE8.app106-drp2?userLanguage=pl&userCountry=pl&_requestid=200029 Z poważaniem, Zespół Philips