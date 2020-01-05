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SHQ4200 Sports neck band headphones

SHQ4200/10

1

| (3) Відгуки

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1.0

з 5

3

Відгуки

5
4
3
2

05/01/2020

Polska

Polska

Słaba jakość

Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.

Плюси

Lekkie

Мінуси

Słaby przewód

Цей відгук про SHQ4200 Sports neck band headphones

Дата використання 2018-01-05

Цей відгук про SHQ4200 Sports neck band headphones

Дата використання 2018-01-05

15/06/2015

Polska

Polska

Dobre ale nietrwale

Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.

Цей відгук про SHQ4200 Sports neck band headphones

Цей відгук про SHQ4200 Sports neck band headphones

25/11/2014

Polska

Polska

Słuchawki nie są odporne na pot.

Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.

Цей відгук про SHQ4200 Sports neck band headphones

Цей відгук про SHQ4200 Sports neck band headphones

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