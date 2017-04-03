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Більше не доступний

ActionFitСпортивні навушники

SHQ4300LF/00

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Насолоджуйтеся свободою. Не зупиняйтеся ні перед чим

Надзвичайно легкі навушники ActionFit SHQ4300 виготовлено з надлегкої, гнучкої гуми із захистом від поту, що гарантує ідеальну фіксацію, і Ви не захочете знімати їх після тренувань. Завдяки глибоким насиченим низьким частотам Ви завжди матимете мотивацію.

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Надійна фіксація та легка вага

Насолоджуйтеся свободою. Не зупиняйтеся ні перед чим

  • 8,6-мм динаміки/закритого типу

  • Шийна дуга

Ультралегка конструкція 11,4 г забезпечує максимальний комфорт*

Ультралегка конструкція 11,4 г забезпечує максимальний комфорт*

Ці спортивні навушники ActionFit вагою лише 11,4 г такі легкі та комфортні, що Ви забудете, що носите їх. Ідеальний варіант для проходження важких останніх метрів.

Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

Затискач для кабелю постачається з навушниками ActionFit, завдяки чому кабель не заважатиме Вам докладати більше зусиль.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

03/04/2017

Polska

Polska

Ja na tę cenę zdecydowanie POLECAM, ale...

Witam, Dużo biegam, mam duże wymagania co do jakości dźwięku, ale też wygody treningu: Zalety: - Podczas biegu nie wypadają z uszu, świetnie się trzymają w uszach; - Siedzą w uszach pewnie i szczelnie, izolując nas od dźwięków z zewnątrz; - faktycznie można o nich zapomnieć, 10km biegu i ani razu nie trzeba ich poprawiać w uchu; - Są naprawdę głośne; - Mocny bas; - Bardzo dobre mocowanie kabla, klips; - Jakość dźwięku za te pieniądze jest dobra, nawet bardzo; Wady: - Jeśli trenujesz kark, ćwiczenia głową, to ten pałąk przeszkadza, zawadza; - Jeśli szukasz bardzo dobrej jakości dźwięk to uwaga: 1) trochę za mocny środek, co powoduje że niskie i wysokie jakby giną 2) membrany są mało selektywne. Jesli sluchasz popu będziesz zadowolony/a, ale wrzucając muzykę gdzie na raz dzieje się dużo na srodku (np. wokal), na górze (np. blachy) i na dole (np. bas) zauwazysz ze nie słychac tego, wszystko się niestety zlewa. Pamiętajmy jednak o cenie - w tej cenie nie znajdziecie słuchawek dla audiofiili :) Podsumowanie: - Świetne do treningu, siedzą w uszach, nie wymagają korekt, graja mocno i dobrze; - Jakość audio nie powala, jeśli wymagasz super audio będziesz zawiedziony/a; Pozdrawiam m. tel. 626 481 627 (syfrę 2 zastap 0)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ4300LF Sports headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ4300LF Sports headphones

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