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Насолоджуйтеся свободою. Не зупиняйтеся ні перед чим
Надзвичайно легкі навушники ActionFit SHQ4300 виготовлено з надлегкої, гнучкої гуми із захистом від поту, що гарантує ідеальну фіксацію, і Ви не захочете знімати їх після тренувань. Завдяки глибоким насиченим низьким частотам Ви завжди матимете мотивацію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся свободою. Не зупиняйтеся ні перед чим
Надзвичайно легкі навушники ActionFit SHQ4300 виготовлено з надлегкої, гнучкої гуми із захистом від поту, що гарантує ідеальну фіксацію, і Ви не захочете знімати їх після тренувань. Завдяки глибоким насиченим низьким частотам Ви завжди матимете мотивацію. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся свободою. Не зупиняйтеся ні перед чим
Надзвичайно легкі навушники ActionFit SHQ4300 виготовлено з надлегкої, гнучкої гуми із захистом від поту, що гарантує ідеальну фіксацію, і Ви не захочете знімати їх після тренувань. Завдяки глибоким насиченим низьким частотам Ви завжди матимете мотивацію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся свободою. Не зупиняйтеся ні перед чим
Надзвичайно легкі навушники ActionFit SHQ4300 виготовлено з надлегкої, гнучкої гуми із захистом від поту, що гарантує ідеальну фіксацію, і Ви не захочете знімати їх після тренувань. Завдяки глибоким насиченим низьким частотам Ви завжди матимете мотивацію. Переглянути усі переваги
Спортивні навушники
Ціна магазину Philips
Усього:
Ці спортивні навушники ActionFit вагою лише 11,4 г такі легкі та комфортні, що Ви забудете, що носите їх. Ідеальний варіант для проходження важких останніх метрів.
Затискач для кабелю постачається з навушниками ActionFit, завдяки чому кабель не заважатиме Вам докладати більше зусиль.
Завдяки шийній дузі, виготовленій із гнучкого спірального дроту, яка формується відповідно до Вас, ці навушники ActionFit надзвичайно комфортні. Легкі гумові кріплення-гачки та еластична гумова шийна дуга гарантують відчуття надійності та комфорту під час будь-якого тренування.
8,6-мм неодимові динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.
Посилені кабелі для навушників Kevlar® достатньо міцні для використання навіть під час найвиснажливіших тренувань.
Піт або дощ ніколи не завадять Вам слухати улюблені мелодії. Матеріали цих спортивних навушників ActionFit захищено від поту та води, завдяки чому вони ідеально підходять для тренувань у будь-яку погоду.
Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоефективну ізоляцію. Наші овальні акустичні трубки ергономічно оптимізовано для виняткової фіксації.
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