Witam, Dużo biegam, mam duże wymagania co do jakości dźwięku, ale też wygody treningu: Zalety: - Podczas biegu nie wypadają z uszu, świetnie się trzymają w uszach; - Siedzą w uszach pewnie i szczelnie, izolując nas od dźwięków z zewnątrz; - faktycznie można o nich zapomnieć, 10km biegu i ani razu nie trzeba ich poprawiać w uchu; - Są naprawdę głośne; - Mocny bas; - Bardzo dobre mocowanie kabla, klips; - Jakość dźwięku za te pieniądze jest dobra, nawet bardzo; Wady: - Jeśli trenujesz kark, ćwiczenia głową, to ten pałąk przeszkadza, zawadza; - Jeśli szukasz bardzo dobrej jakości dźwięk to uwaga: 1) trochę za mocny środek, co powoduje że niskie i wysokie jakby giną 2) membrany są mało selektywne. Jesli sluchasz popu będziesz zadowolony/a, ale wrzucając muzykę gdzie na raz dzieje się dużo na srodku (np. wokal), na górze (np. blachy) i na dole (np. bas) zauwazysz ze nie słychac tego, wszystko się niestety zlewa. Pamiętajmy jednak o cenie - w tej cenie nie znajdziecie słuchawek dla audiofiili :) Podsumowanie: - Świetne do treningu, siedzą w uszach, nie wymagają korekt, graja mocno i dobrze; - Jakość audio nie powala, jeśli wymagasz super audio będziesz zawiedziony/a; Pozdrawiam m. tel. 626 481 627 (syfrę 2 zastap 0)