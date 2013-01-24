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    ActionFit

    Спортивні навушники

    SHQ4300LF/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
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      ActionFit Спортивні навушники

      SHQ4300LF/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Насолоджуйтеся свободою. Не зупиняйтеся ні перед чим

      Надзвичайно легкі навушники ActionFit SHQ4300 виготовлено з надлегкої, гнучкої гуми із захистом від поту, що гарантує ідеальну фіксацію, і Ви не захочете знімати їх після тренувань. Завдяки глибоким насиченим низьким частотам Ви завжди матимете мотивацію. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      ActionFit Спортивні навушники

      Насолоджуйтеся свободою. Не зупиняйтеся ні перед чим

      Надзвичайно легкі навушники ActionFit SHQ4300 виготовлено з надлегкої, гнучкої гуми із захистом від поту, що гарантує ідеальну фіксацію, і Ви не захочете знімати їх після тренувань. Завдяки глибоким насиченим низьким частотам Ви завжди матимете мотивацію. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся свободою. Не зупиняйтеся ні перед чим

      Надзвичайно легкі навушники ActionFit SHQ4300 виготовлено з надлегкої, гнучкої гуми із захистом від поту, що гарантує ідеальну фіксацію, і Ви не захочете знімати їх після тренувань. Завдяки глибоким насиченим низьким частотам Ви завжди матимете мотивацію. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      ActionFit Спортивні навушники

      Насолоджуйтеся свободою. Не зупиняйтеся ні перед чим

      Надзвичайно легкі навушники ActionFit SHQ4300 виготовлено з надлегкої, гнучкої гуми із захистом від поту, що гарантує ідеальну фіксацію, і Ви не захочете знімати їх після тренувань. Завдяки глибоким насиченим низьким частотам Ви завжди матимете мотивацію. Переглянути усі переваги

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        ActionFit

        ActionFit

        Спортивні навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

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        Надійна фіксація та легка вага

        • 8,6-мм динаміки/закритого типу
        • Шийна дуга
        Ультралегка конструкція 11,4 г забезпечує максимальний комфорт*

        Ультралегка конструкція 11,4 г забезпечує максимальний комфорт*

        Ці спортивні навушники ActionFit вагою лише 11,4 г такі легкі та комфортні, що Ви забудете, що носите їх. Ідеальний варіант для проходження важких останніх метрів.

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        Затискач для кабелю постачається з навушниками ActionFit, завдяки чому кабель не заважатиме Вам докладати більше зусиль.

        Гнучка шийна дуга автоматично налаштовується відповідно до голови для ідеальної фіксації

        Гнучка шийна дуга автоматично налаштовується відповідно до голови для ідеальної фіксації

        Завдяки шийній дузі, виготовленій із гнучкого спірального дроту, яка формується відповідно до Вас, ці навушники ActionFit надзвичайно комфортні. Легкі гумові кріплення-гачки та еластична гумова шийна дуга гарантують відчуття надійності та комфорту під час будь-якого тренування.

        Високоефективний звук забезпечує максимальну ефективність

        Високоефективний звук забезпечує максимальну ефективність

        8,6-мм неодимові динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Посилені кабелі для навушників Kevlar® достатньо міцні для використання навіть під час найвиснажливіших тренувань.

        Захист від поту та вологи – ідеальні для будь-яких тренувань

        Захист від поту та вологи – ідеальні для будь-яких тренувань

        Піт або дощ ніколи не завадять Вам слухати улюблені мелодії. Матеріали цих спортивних навушників ActionFit захищено від поту та води, завдяки чому вони ідеально підходять для тренувань у будь-яку погоду.

        Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

        Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

        Навушники-вкладиші забезпечують ізоляцію звуку

        Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоефективну ізоляцію. Наші овальні акустичні трубки ергономічно оптимізовано для виняткової фіксації.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Мембрана
          PET
          Опір
          16  Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          20  мВт
          Чутливість
          107  дБ
          Діаметр динаміків
          8,6  мм
          Тип
          Динаміка
          Звукова котушка
          CCAW
          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          5–24 000  Гц

        • Дизайн

          Колір
          Лаймовий жовтий і білий

        • Аксесуари

          Футляр для зберігання
          Так

        • Під’єднання

          Під’єднання кабелю
          одностороннє
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене

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        Екопаспорт – наш огляд характеристик виробів, які впливають на довкілля

        Philips піклується про навколишнє середовище та суспільство в цілому і рішуче підтримує екологічний дизайн виробів.

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