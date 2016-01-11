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    Спортивні навушники

    SHQ4400CL/00
    Загальна оцінка / 5
    • ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
      -{discount-value}

      Спортивні навушники

      SHQ4400CL/00
      Загальна оцінка / 5

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit GoLong створено для максимальної ефективності. Ці легкі, мов пір’їнка, та гнучкі навушники з насиченими, динамічними низькими частотами мають настільки хороше прилягання та звук, що Вам не захочеться знімати їх після тренувань. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Спортивні навушники

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit GoLong створено для максимальної ефективності. Ці легкі, мов пір’їнка, та гнучкі навушники з насиченими, динамічними низькими частотами мають настільки хороше прилягання та звук, що Вам не захочеться знімати їх після тренувань. Переглянути усі переваги

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit GoLong створено для максимальної ефективності. Ці легкі, мов пір’їнка, та гнучкі навушники з насиченими, динамічними низькими частотами мають настільки хороше прилягання та звук, що Вам не захочеться знімати їх після тренувань. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Спортивні навушники

      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

      Спортивні навушники Philips ActionFit GoLong створено для максимальної ефективності. Ці легкі, мов пір’їнка, та гнучкі навушники з насиченими, динамічними низькими частотами мають настільки хороше прилягання та звук, що Вам не захочеться знімати їх після тренувань. Переглянути усі переваги

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        Спортивні навушники

        Спортивні навушники

        - {discount-value}

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        ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

        Спортивні навушники із шийною дугою

        • Найкращі для використання в приміщенні
        • Захист від поту/води
        • Шийна дуга
        Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

        Вушні вкладиші 3 розмірів для оптимальної фіксації

        У комплекті 3 пари вушних вкладишів різних розмірів, що гарантує найкращу фіксацію.

        Гнучка шийна дуга автоматично регулюється для ідеальної фіксації

        Гнучка шийна дуга автоматично регулюється для ідеальної фіксації

        Завдяки шийній дузі, виготовленій із гнучкого спірального дроту, яка формується відповідно до Вас, ці навушники ActionFit надзвичайно комфортні. Легкі гумові кріплення-гачки та гумова шийна дуга з авторегулюванням гарантують відчуття надійності та комфорту під час будь-якого тренування.

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.

        Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

        Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

        8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

        Пориньте у тренування завдяки ізоляції шумів

        Пориньте у тренування завдяки ізоляції шумів

        Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоефективну ізоляцію шумів. Ергономічні акустичні трубки забезпечують оптимальну фіксацію.

        Спортивний футляр для легкого зберігання

        Спортивний футляр для легкого зберігання

        Зберігайте навушники безпечно в дихаючому футлярі для швидкого доступу та легкої портативності.

        Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

        Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

        Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        У комплекті затискач для кабелю для тренувань без сплутування

        Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.

        Надзвичайний комфорт для тренувань: легкі навушники 11,4 г

        Надзвичайний комфорт для тренувань: легкі навушники 11,4 г

        Навушники з шийною дугою ActionFit важать лише 11,4 г, завдяки чому їх надзвичайно легко та приємно носити. Ви майже не відчуватимете їх під час тренувань – лише бездоганний, потужний звук, який допомагає зосередитися та надихає.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Вушні втулки
          3 розміри S, M, L
          Футляр для зберігання
          Так

        • Під’єднання

          Під’єднання кабелю
          одностороннє
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене

        • Звук

          Мембрана
          PET
          Опір
          16  Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          20  мВт
          Чутливість
          107  дБ
          Діаметр динаміків
          8,6  мм
          Тип
          Динаміка
          Звукова котушка
          CCAW
          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          5–24 000  Гц

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