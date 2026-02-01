КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Основна використовувана фотографія
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія упаковки
  • Первинне зображення
  • Основна використовувана фотографія
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія упаковки
  • Первинне зображення

Більше не доступний

Спортивні навушники

SHQ4400CL/00

ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

Спортивні навушники Philips ActionFit GoLong створено для максимальної ефективності. Ці легкі, мов пір’їнка, та гнучкі навушники з насиченими, динамічними низькими частотами мають настільки хороше прилягання та звук, що Вам не захочеться знімати їх після тренувань.

Переглянути всі переваги

Спортивні навушники із шийною дугою

ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

  • Найкращі для використання в приміщенні

  • Захист від поту/води

  • Шийна дуга

Гнучка шийна дуга автоматично регулюється для ідеальної фіксації

Гнучка шийна дуга автоматично регулюється для ідеальної фіксації

Завдяки шийній дузі, виготовленій із гнучкого спірального дроту, яка формується відповідно до Вас, ці навушники ActionFit надзвичайно комфортні. Легкі гумові кріплення-гачки та гумова шийна дуга з авторегулюванням гарантують відчуття надійності та комфорту під час будь-якого тренування.

Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

Ідеальний варіант для інтенсивних тренувань завдяки водонепроникності стандарту IPX4

Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції