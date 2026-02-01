ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ

Спортивні навушники Philips ActionFit GoLong створено для максимальної ефективності. Ці легкі, мов пір’їнка, та гнучкі навушники з насиченими, динамічними низькими частотами мають настільки хороше прилягання та звук, що Вам не захочеться знімати їх після тренувань.