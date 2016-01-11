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Спортивні навушники Philips ActionFit GoLong створено для максимальної ефективності. Ці легкі, мов пір’їнка, та гнучкі навушники з насиченими, динамічними низькими частотами мають настільки хороше прилягання та звук, що Вам не захочеться знімати їх після тренувань. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Спортивні навушники Philips ActionFit GoLong створено для максимальної ефективності. Ці легкі, мов пір’їнка, та гнучкі навушники з насиченими, динамічними низькими частотами мають настільки хороше прилягання та звук, що Вам не захочеться знімати їх після тренувань. Переглянути усі переваги
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Спортивні навушники Philips ActionFit GoLong створено для максимальної ефективності. Ці легкі, мов пір’їнка, та гнучкі навушники з насиченими, динамічними низькими частотами мають настільки хороше прилягання та звук, що Вам не захочеться знімати їх після тренувань. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ
Спортивні навушники Philips ActionFit GoLong створено для максимальної ефективності. Ці легкі, мов пір’їнка, та гнучкі навушники з насиченими, динамічними низькими частотами мають настільки хороше прилягання та звук, що Вам не захочеться знімати їх після тренувань. Переглянути усі переваги
Спортивні навушники
Усього:
У комплекті 3 пари вушних вкладишів різних розмірів, що гарантує найкращу фіксацію.
Завдяки шийній дузі, виготовленій із гнучкого спірального дроту, яка формується відповідно до Вас, ці навушники ActionFit надзвичайно комфортні. Легкі гумові кріплення-гачки та гумова шийна дуга з авторегулюванням гарантують відчуття надійності та комфорту під час будь-якого тренування.
Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.
8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.
Навушники-вкладиші утворюють герметичне ущільнення у вушному каналі, гарантуючи високоефективну ізоляцію шумів. Ергономічні акустичні трубки забезпечують оптимальну фіксацію.
Зберігайте навушники безпечно в дихаючому футлярі для швидкого доступу та легкої портативності.
Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.
Завдяки затискачу для кабелю дроти не заважатимуть Вам докладати більше зусиль.
Навушники з шийною дугою ActionFit важать лише 11,4 г, завдяки чому їх надзвичайно легко та приємно носити. Ви майже не відчуватимете їх під час тренувань – лише бездоганний, потужний звук, який допомагає зосередитися та надихає.
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