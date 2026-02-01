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Більше не доступний
SHQ4400CL/00
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Спортивні навушники Philips ActionFit GoLong створено для максимальної ефективності. Ці легкі, мов пір’їнка, та гнучкі навушники з насиченими, динамічними низькими частотами мають настільки хороше прилягання та звук, що Вам не захочеться знімати їх після тренувань.
Найкращі для використання в приміщенні
Захист від поту/води
Шийна дуга
Завдяки шийній дузі, виготовленій із гнучкого спірального дроту, яка формується відповідно до Вас, ці навушники ActionFit надзвичайно комфортні. Легкі гумові кріплення-гачки та гумова шийна дуга з авторегулюванням гарантують відчуття надійності та комфорту під час будь-якого тренування.
8,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.
Не бійтеся спітніти або тренуватися в негоду. Завдяки стандарту IPX4 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.
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