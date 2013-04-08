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Налаштовано для спорту
Ці міцні, ергономічні та ультралегкі навушники ActionFit SHQ5200 створено для найскладніших тренувань. 40-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти, а акустична конструкція відкритого типу та знімні амбушури гарантують комфорт та сухість. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Налаштовано для спорту
Ці міцні, ергономічні та ультралегкі навушники ActionFit SHQ5200 створено для найскладніших тренувань. 40-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти, а акустична конструкція відкритого типу та знімні амбушури гарантують комфорт та сухість. Переглянути усі переваги
Налаштовано для спорту
Ці міцні, ергономічні та ультралегкі навушники ActionFit SHQ5200 створено для найскладніших тренувань. 40-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти, а акустична конструкція відкритого типу та знімні амбушури гарантують комфорт та сухість. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Налаштовано для спорту
Ці міцні, ергономічні та ультралегкі навушники ActionFit SHQ5200 створено для найскладніших тренувань. 40-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти, а акустична конструкція відкритого типу та знімні амбушури гарантують комфорт та сухість. Переглянути усі переваги
Спортивні навушники з дугою на голову
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Пориньте у світ енергійної музики завдяки потужним 40-мм неодимовим динамікам, які відтворюють надзвичайно насичені та динамічні низькі частоти. Навушники ActionFit створено, щоб оживити тренування незалежно від поставлених цілей. Насолоджуйтеся яскравим живим звуком, чим би Ви не займалися та де б Ви не були.
Докладайте максимальних зусиль – навушники ActionFit SHQ5200 мають унікальні амбушури, покриті вологонепроникною тканиною, що гарантує комфорт, прохолоду та сухість під час тренувань. Просто від’єднайте амбушури, щоб помити їх після кількох використань, і вони будуть, як нові.
Навушники ActionFit SHQ5200 мають спеціально виготовлену дугу на голову, яка надійно тримається на місці навіть під час найважчих тренувань. Ця нековзка дуга на голову має інноваційне силіконове покриття, яке забезпечує щільне прилягання до голови, запобігаючи сповзанню набік або вперед-назад під час тренувань.
Для Вашої безпеки із навушниками ActionFit можна стежити за тим, що відбувається навколо, особливо на під час занять на вулиці. Їхня акустична конструкція відкритого типу дозволяє бути в курсі навколишніх подій і насолоджуватися музикою.
Навушники ActionFit оснащено зручною дугою на голову, яка щільно прилягає та має ергономічні чашки, які ретельно протестовано на комфортну й ідеальну посадку незалежно від форми та розміру вух.
Навушники ActionFit SHQ5200 вагою лише 99 г є одними з найлегших навушників на ринку. Їхня ефективна конструкція складається з окремих частин, які розроблено спеціально для досягнення точного балансу ергономічної структури та комфортної ваги. Рамку дуги на голову виготовлено з високоякісного поліпропілену, що забезпечує міцну фіксацію та стильний вигляд.
Навушники ActionFit спеціально створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.
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