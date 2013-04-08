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    Спортивні навушники з дугою на голову

    SHQ5200/10
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Налаштовано для спорту Налаштовано для спорту Налаштовано для спорту
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      Спортивні навушники з дугою на голову

      SHQ5200/10
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Налаштовано для спорту

      Ці міцні, ергономічні та ультралегкі навушники ActionFit SHQ5200 створено для найскладніших тренувань. 40-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти, а акустична конструкція відкритого типу та знімні амбушури гарантують комфорт та сухість. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Спортивні навушники з дугою на голову

      Налаштовано для спорту

      Ці міцні, ергономічні та ультралегкі навушники ActionFit SHQ5200 створено для найскладніших тренувань. 40-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти, а акустична конструкція відкритого типу та знімні амбушури гарантують комфорт та сухість. Переглянути усі переваги

      Налаштовано для спорту

      Ці міцні, ергономічні та ультралегкі навушники ActionFit SHQ5200 створено для найскладніших тренувань. 40-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти, а акустична конструкція відкритого типу та знімні амбушури гарантують комфорт та сухість. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Спортивні навушники з дугою на голову

      Налаштовано для спорту

      Ці міцні, ергономічні та ультралегкі навушники ActionFit SHQ5200 створено для найскладніших тренувань. 40-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти, а акустична конструкція відкритого типу та знімні амбушури гарантують комфорт та сухість. Переглянути усі переваги

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        Спортивні навушники з дугою на голову

        Спортивні навушники з дугою на голову

        Усього:

        Налаштовано для спорту

        Надійна фіксація без ковзання завдяки силіконовому оздобленню

        • ActionFit
        • Накладні
        • Оранжеві з чорним
        40-мм неодимові динаміки для вражаючих низьких частот та запальної функціональності

        40-мм неодимові динаміки для вражаючих низьких частот та запальної функціональності

        Пориньте у світ енергійної музики завдяки потужним 40-мм неодимовим динамікам, які відтворюють надзвичайно насичені та динамічні низькі частоти. Навушники ActionFit створено, щоб оживити тренування незалежно від поставлених цілей. Насолоджуйтеся яскравим живим звуком, чим би Ви не займалися та де б Ви не були.

        Знімні амбушури, які можна мити, забезпечують прохолоду та сухість

        Знімні амбушури, які можна мити, забезпечують прохолоду та сухість

        Докладайте максимальних зусиль – навушники ActionFit SHQ5200 мають унікальні амбушури, покриті вологонепроникною тканиною, що гарантує комфорт, прохолоду та сухість під час тренувань. Просто від’єднайте амбушури, щоб помити їх після кількох використань, і вони будуть, як нові.

        Нековзка дуга на голову із силіконовим покриттям дозволяє рухатися вільно

        Нековзка дуга на голову із силіконовим покриттям дозволяє рухатися вільно

        Навушники ActionFit SHQ5200 мають спеціально виготовлену дугу на голову, яка надійно тримається на місці навіть під час найважчих тренувань. Ця нековзка дуга на голову має інноваційне силіконове покриття, яке забезпечує щільне прилягання до голови, запобігаючи сповзанню набік або вперед-назад під час тренувань.

        Акустична конструкція відкритого типу сповіщає про те, що відбувається навколо

        Акустична конструкція відкритого типу сповіщає про те, що відбувається навколо

        Для Вашої безпеки із навушниками ActionFit можна стежити за тим, що відбувається навколо, особливо на під час занять на вулиці. Їхня акустична конструкція відкритого типу дозволяє бути в курсі навколишніх подій і насолоджуватися музикою.

        Дуга на голову, яка щільно прилягає, оптимально підходить для будь-яких контурів вуха

        Дуга на голову, яка щільно прилягає, оптимально підходить для будь-яких контурів вуха

        Навушники ActionFit оснащено зручною дугою на голову, яка щільно прилягає та має ергономічні чашки, які ретельно протестовано на комфортну й ідеальну посадку незалежно від форми та розміру вух.

        Ультралегкі навушники вагою 99 г для відмінної фіксації та комфорту

        Навушники ActionFit SHQ5200 вагою лише 99 г є одними з найлегших навушників на ринку. Їхня ефективна конструкція складається з окремих частин, які розроблено спеціально для досягнення точного балансу ергономічної структури та комфортної ваги. Рамку дуги на голову виготовлено з високоякісного поліпропілену, що забезпечує міцну фіксацію та стильний вигляд.

        Посилений кабель із кевларом, для максимальної надійності

        Навушники ActionFit спеціально створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Тип кабелю
          Кабель із кевларом
          Під’єднання кабелю
          одностороннє
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене

        • Аксесуари

          У комплекті
          захисний футляр

        • Розміри упаковки

          Висота
          22,5  см
          Ширина
          19,5  см
          Глибина
          7,5  см
          Вага нетто
          0,122  кг
          Вага брутто
          0,258  кг
          Вага тари
          0,136  кг
          Код EAN
          69 23410 71939 0
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          24,5  см
          Ширина
          21  см
          Висота
          22,8  см
          Вага нетто
          0,366  кг
          Вага брутто
          1  кг
          Вага тари
          0,634  кг
          Код GTIN
          1 69 23410 71939 7
          Кількість споживчих комплектів
          3

        • Розміри виробу

          Ширина
          14  см
          Висота
          19,2  см
          Глибина
          5,6  см
          Вага
          0,102  кг

        • Звук

          Акустична система
          Відкрити
          Мембрана
          ПЕТ
          Частотна характеристика
          18–21 000  Гц
          Тип магніту
          Неодимовий
          Чутливість
          101  дБ
          Діаметр динаміків
          40  мм
          Максимальна вхідна потужність
          40  мВт
          Опір
          32  Ом

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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