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Налаштовано для спорту
Ці міцні, ергономічні та ультралегкі навушники ActionFit SHQ5200 створено для найскладніших тренувань. 40-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти, а акустична конструкція відкритого типу та знімні амбушури гарантують комфорт та сухість.
ActionFit
Накладні
Оранжеві з чорним
Пориньте у світ енергійної музики завдяки потужним 40-мм неодимовим динамікам, які відтворюють надзвичайно насичені та динамічні низькі частоти. Навушники ActionFit створено, щоб оживити тренування незалежно від поставлених цілей. Насолоджуйтеся яскравим живим звуком, чим би Ви не займалися та де б Ви не були.
Навушники ActionFit оснащено зручною дугою на голову, яка щільно прилягає та має ергономічні чашки, які ретельно протестовано на комфортну й ідеальну посадку незалежно від форми та розміру вух.
Докладайте максимальних зусиль – навушники ActionFit SHQ5200 мають унікальні амбушури, покриті вологонепроникною тканиною, що гарантує комфорт, прохолоду та сухість під час тренувань. Просто від’єднайте амбушури, щоб помити їх після кількох використань, і вони будуть, як нові.
5.0
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ewelina87
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ5200 Sports Headband Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ5200 Sports Headband Headphones
Rogal
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ5200 Sports Headband Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ5200 Sports Headband Headphones
Kinga31
15/10/2014
Polska
Rewelacja
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10, to produkt, który w 100% mogę polecić osobom żyjącym aktywnie. Te słuchawki sprawiły, że ćwicząc, nie martwię się, czy podczas rozgrzewki zahaczę o kabel i uszkodzę. Dlaczego? Bo Philips zadbał o to, by były wytrzymałe stosując wzmocnienie Kevlarem. Istotną kwestią jest również higiena i tutaj miła niespodzianka - odłączane poduszki! Dźwięk na najwyższym poziomie, a jednocześnie słyszalność otoczenia=bezpieczniej. Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ5200 Sports Headband Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ5200 Sports Headband Headphones