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Більше не доступний

Спортивні навушники Bluetooth®

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Відгуки
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
Бездротові спортивні навушники Philips ActionFit RunFree пропонують нові рівні свободи та енергії під час тренувань. Ці навушники з надійною фіксацією, міцним водонепроникним дизайном та потужними низькими частотами створено для того, щоб Ви продовжували рухатися.
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Бездротові спортивні навушники-вкладиші

ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

  • Найкращі для використання на вулиці

  • Bluetooth®

  • Захист від поту/води

  • Навушники-вкладиші

Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.

Нековзкі гумові втулки тримають навушники на місці.

Нековзкі гумові втулки тримають навушники на місці.

C-подібні гумові вушні втулки тримають навушники ActionFit міцно у вухах, що дозволяє зосередитися лише на тренуванні.

Бездротове з’єднання Bluetooth для тренувань без заплутування

Бездротове з’єднання Bluetooth для тренувань без заплутування

Технологія Bluetooth забезпечує бездротове відтворення музики без жодних проблем.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

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3.3

з 5

7

Відгуки

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Плюси

Jakość wykonania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Плюси

Dźwięk oraz lekkość

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

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