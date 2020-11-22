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Більше не доступний
SHQ6500CL/00
Найкращі для використання на вулиці
Bluetooth®
Захист від поту/води
Навушники-вкладиші
Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.
C-подібні гумові вушні втулки тримають навушники ActionFit міцно у вухах, що дозволяє зосередитися лише на тренуванні.
Технологія Bluetooth забезпечує бездротове відтворення музики без жодних проблем.
3.3
з 5
7
Відгуки
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Плюси
Jakość wykonania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Плюси
Dźwięk oraz lekkość
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Фактичні результати можуть відрізнятися