ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
Будьте готові побити свій рекорд зі спортивними навушниками Philips ActionFit WirelessFreedom. Ці водонепроникні навушники з надійним приляганням та без дротів пропонують кілька варіантів носіння для оптимального комфорту й насичені баси для руху. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
Будьте готові побити свій рекорд зі спортивними навушниками Philips ActionFit WirelessFreedom. Ці водонепроникні навушники з надійним приляганням та без дротів пропонують кілька варіантів носіння для оптимального комфорту й насичені баси для руху. Переглянути усі переваги
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
Будьте готові побити свій рекорд зі спортивними навушниками Philips ActionFit WirelessFreedom. Ці водонепроникні навушники з надійним приляганням та без дротів пропонують кілька варіантів носіння для оптимального комфорту й насичені баси для руху. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
Будьте готові побити свій рекорд зі спортивними навушниками Philips ActionFit WirelessFreedom. Ці водонепроникні навушники з надійним приляганням та без дротів пропонують кілька варіантів носіння для оптимального комфорту й насичені баси для руху. Переглянути усі переваги
Персоналізуйте фіксацію. Вибирайте кріплення-гачок, вушко або вкладиш для міцної фіксації навушників у вухах, щоб можна було продовжувати рухатися.
Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.
Технологія Bluetooth забезпечує бездротове відтворення музики без жодних проблем.
Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.
Створено для роботи. 13,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи досягненню цілей.
Залишайтеся зосередженими. Завдяки надійній фіксації не потрібно хвилюватися про те, що навушники впадуть, а завдяки легкій конструкції Ви майже не помітите їх на вухах.
Магнітний затискач для кабелю фіксує кабель, щоб він не хитався під час інтенсивних тренувань.
Не бійтеся спітніти. Завдяки стандарту IPX2 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.
Зберігайте навушники безпечно в дихаючому футлярі для швидкого доступу та легкої портативності.
Під'єднання
Потужність
Звук
Зручність
Аксесуари
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу