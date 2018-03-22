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Більше не доступний

ActionFitСпортивні навушники Bluetooth®

SHQ7900CL/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

Будьте готові побити свій рекорд зі спортивними навушниками Philips ActionFit WirelessFreedom. Ці водонепроникні навушники з надійним приляганням та без дротів пропонують кілька варіантів носіння для оптимального комфорту й насичені баси для руху.

Переглянути всі переваги

Бездротові регульовані спортивні навушники-вкладиші

ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

  • Для приміщення та вулиці

  • Bluetooth®

  • Захист від потіння

  • Плаский кабель

Магнітний затискач залишається під’єднаним під час тренування

Магнітний затискач залишається під’єднаним під час тренування

Магнітний затискач для кабелю фіксує кабель, щоб він не хитався під час інтенсивних тренувань.

Ідеальний варіант для будь-якого тренування завдяки захисту від поту IPX2

Ідеальний варіант для будь-якого тренування завдяки захисту від поту IPX2

Не бійтеся спітніти. Завдяки стандарту IPX2 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

Спортивний футляр для легкого зберігання

Зберігайте навушники безпечно в дихаючому футлярі для швидкого доступу та легкої портативності.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

22/03/2018

Україна

Україна

Удобные

Удобные. Жене понравились. Подскажите где приобрести магнитную клипсу от них, т.к. оригинальная потерялась.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ7900CL Спортивні навушники Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ActionFit SHQ7900CL Спортивні навушники Bluetooth®

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