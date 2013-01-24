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ActionFit

Спортивні навушники Bluetooth®

SHQ7900CL/00
Загальна оцінка / 5
  • ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
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    ActionFit Спортивні навушники Bluetooth®

    SHQ7900CL/00
    Загальна оцінка / 5

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

    Будьте готові побити свій рекорд зі спортивними навушниками Philips ActionFit WirelessFreedom. Ці водонепроникні навушники з надійним приляганням та без дротів пропонують кілька варіантів носіння для оптимального комфорту й насичені баси для руху. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    ActionFit Спортивні навушники Bluetooth®

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

    Будьте готові побити свій рекорд зі спортивними навушниками Philips ActionFit WirelessFreedom. Ці водонепроникні навушники з надійним приляганням та без дротів пропонують кілька варіантів носіння для оптимального комфорту й насичені баси для руху. Переглянути усі переваги

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

    Будьте готові побити свій рекорд зі спортивними навушниками Philips ActionFit WirelessFreedom. Ці водонепроникні навушники з надійним приляганням та без дротів пропонують кілька варіантів носіння для оптимального комфорту й насичені баси для руху. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    ActionFit Спортивні навушники Bluetooth®

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

    Будьте готові побити свій рекорд зі спортивними навушниками Philips ActionFit WirelessFreedom. Ці водонепроникні навушники з надійним приляганням та без дротів пропонують кілька варіантів носіння для оптимального комфорту й насичені баси для руху. Переглянути усі переваги

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      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

      Бездротові регульовані спортивні навушники-вкладиші

      • Для приміщення та вулиці
      • Bluetooth®
      • Захист від потіння
      • Плаский кабель
      Персоналізуйте фіксацію за допомогою кріплення-гачка, вушка або вкладиша

      Персоналізуйте фіксацію за допомогою кріплення-гачка, вушка або вкладиша

      Персоналізуйте фіксацію. Вибирайте кріплення-гачок, вушко або вкладиш для міцної фіксації навушників у вухах, щоб можна було продовжувати рухатися.

      Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

      Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

      Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.

      Бездротове з’єднання Bluetooth для тренувань без заплутування

      Бездротове з’єднання Bluetooth для тренувань без заплутування

      Технологія Bluetooth забезпечує бездротове відтворення музики без жодних проблем.

      Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

      Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

      Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.

      Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

      Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

      Створено для роботи. 13,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи досягненню цілей.

      Легка конструкція з надійною фіксацією для спорту

      Легка конструкція з надійною фіксацією для спорту

      Залишайтеся зосередженими. Завдяки надійній фіксації не потрібно хвилюватися про те, що навушники впадуть, а завдяки легкій конструкції Ви майже не помітите їх на вухах.

      Магнітний затискач залишається під’єднаним під час тренування

      Магнітний затискач залишається під’єднаним під час тренування

      Магнітний затискач для кабелю фіксує кабель, щоб він не хитався під час інтенсивних тренувань.

      Ідеальний варіант для будь-якого тренування завдяки захисту від поту IPX2

      Ідеальний варіант для будь-якого тренування завдяки захисту від поту IPX2

      Не бійтеся спітніти. Завдяки стандарту IPX2 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

      Спортивний футляр для легкого зберігання

      Зберігайте навушники безпечно в дихаючому футлярі для швидкого доступу та легкої портативності.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        4,1
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Вага батареї
        2,1 г
        Тривалість відтворення музики
        6,5*  год.
        Можна заряджати
        Так
        Час очікування
        150* год.
        Час розмови
        7* год.

      • Звук

        Мембрана
        ПЕТ
        Опір
        32 Ом
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        5 мВт
        Чутливість
        105 дБ
        Діаметр динаміків
        13,6 мм
        Звукова котушка
        Мідь
        Покращення звуку
        • Керування відлунням
        • Пониження шумів
        Частотна характеристика
        15–22 000 Гц
        Тип
        динамічний

      • Зручність

        Керування викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику
        • Повторний набір останнього номера
        • Вимкнення мікрофона
        • Перемикання між викликом та музикою
        • Утримування виклику
        Регулятор гучності
        Так

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Короткий посібник
        USB-кабель
        У комплекті для заряджання
        Знімне кріплення-гачок
        1 пара
        У комплекті
        • 3 гумові втулки
        • захисний футляр

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        0,387  кг
        Код GTIN
        1 69 25970 71010 4
        Висота
        13,3  см
        Довжина
        19  см
        Вага нетто
        0,189  кг
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Вага тари
        0,198  кг
        Ширина
        11  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        3  см
        Код EAN
        69 25970 71010 7
        Вага брутто
        0,102  кг
        Висота
        17,5  см
        Вага нетто
        0,063  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вага тари
        0,039  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        9,5  см

      • Розміри виробу

        Глибина
        4  см
        Висота
        2  см
        Вага
        0,023  кг
        Ширина
        10  см

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