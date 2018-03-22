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Більше не доступний
SHQ7900CL/00
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
Будьте готові побити свій рекорд зі спортивними навушниками Philips ActionFit WirelessFreedom. Ці водонепроникні навушники з надійним приляганням та без дротів пропонують кілька варіантів носіння для оптимального комфорту й насичені баси для руху.
Для приміщення та вулиці
Bluetooth®
Захист від потіння
Плаский кабель
Магнітний затискач для кабелю фіксує кабель, щоб він не хитався під час інтенсивних тренувань.
Не бійтеся спітніти. Завдяки стандарту IPX2 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.
Зберігайте навушники безпечно в дихаючому футлярі для швидкого доступу та легкої портативності.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Саша
22/03/2018
Україна
Удобные
Удобные. Жене понравились. Подскажите где приобрести магнитную клипсу от них, т.к. оригинальная потерялась.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ActionFit SHQ7900CL Спортивні навушники Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ActionFit SHQ7900CL Спортивні навушники Bluetooth®
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