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    ActionFit

    Спортивні навушники Bluetooth®

    SHQ8300LF/00
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    • Бездротова свобода. Неперевершена функціональність. Бездротова свобода. Неперевершена функціональність. Бездротова свобода. Неперевершена функціональність.
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      ActionFit Спортивні навушники Bluetooth®

      SHQ8300LF/00
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        ActionFit

        ActionFit

        Спортивні навушники Bluetooth®

        - {discount-value}

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        Бездротова свобода. Неперевершена функціональність.

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        • 13,6-мм динаміки/напівзакритого типу
        • Навушники-вкладиші
        Ультралегка конструкція 18 г забезпечує максимальний комфорт

        Ультралегка конструкція 18 г забезпечує максимальний комфорт

        Ці спортивні навушники ActionFit вагою лише 18 г такі легкі та комфортні, що Ви забудете, що носите їх. Ідеальний варіант для проходження важких останніх метрів.

        Легке з’єднання у пару Bluetooth® одним дотиком за допомогою NFC

        Легке з’єднання у пару Bluetooth® одним дотиком за допомогою NFC

        Завдяки легкому з’єднанню в пару за допомогою технології NFC можна під’єднати навушники Bluetooth® до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.

        Високоефективний звук для максимальної ефективності

        Високоефективний звук для максимальної ефективності

        13,6-мм неодимові динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

        Посилені кабелі для навушників Kevlar® достатньо міцні для використання навіть під час найвиснажливіших тренувань.

        MusicChain™ дозволяє легко обмінюватися музикою із друзями

        MusicChain™ дозволяє легко обмінюватися музикою із друзями

        Завдяки MusicChain™ можна легко ділитися доріжками, які Ви відтворюєте, з друзями. Технологія Bluetooth® дозволяє з’єднати навушники в пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain™ простим натисненням кнопки MusicChain™.

        Акустична конструкція відкритого типу сприяє безпечному тренуванню

        Акустична конструкція відкритого типу сприяє безпечному тренуванню

        Завдяки акустичній конструкції відкритого типу Ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо, не зупиняючи улюбленої пісні.

        Захист від поту та вологи рівня IPX2 – ідеальний варіант для будь-яких тренувань

        Захист від поту та вологи рівня IPX2 – ідеальний варіант для будь-яких тренувань

        Піт або дощ ніколи не завадять Вам слухати улюблені мелодії. Матеріали цих спортивних навушників ActionFit із бездротовою технологією Bluetooth захищено від поту та води, завдяки чому вони ідеально підходять для тренувань у будь-яку погоду.

        Два стилі носіння – C-подібний фіксатор для стійкості та кріплення-гачок

        Два стилі носіння – C-подібний фіксатор для стійкості та кріплення-гачок

        Завдяки двом різним стилям носіння навушники ActionFit залишаються на місці, що дозволяє зосередитися на спортивних заняттях або тренуванні. Кріплення-гачок виготовлено для екстремальних та професійних видів спорту, а C-подібний фіксатор для стійкості ідеально підходить для щоденних тренувань.

        Підтримка Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Підтримка Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Технологія Bluetooth® забезпечує свободу руху без заплутування дротів.

        Магнітний затискач для кабелю забезпечує стійкість кабелю

        Завдяки спеціально створеному магнітному затискачу кабель залишається стійким незалежно від того, скільки зусиль Ви докладаєте.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          У комплекті
          USB-кабель
          У комплекті для заряджання

        • Дизайн

          Колір
          Жовтий лайм і білий

        • Під’єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Версія Bluetooth
          4.1

        • Зручність

          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику
          • Повторний набір останнього номера
          • Утримування виклику
          • Перемикання між викликом та музикою
          Регулятор гучності
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Тривалість відтворення музики
          6,5*  год.
          Час очікування
          150* год.
          Час розмови
          7* год.

        • Звук

          Частотний діапазон
          15–22 000 Гц
          Опір
          32 Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Діаметр динаміків
          13,6 мм
          Чутливість
          107  дБ
          Акустична система
          Напівзакрита
          Мембрана
          PET
          Тип
          Динаміка
          Покращення звуку
          • Керування відлунням
          • Пониження шумів
          Звукова котушка
          Мідь

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          69 25970 70708 4
          Глибина
          4,2  см
          Вага брутто
          0,1265  кг
          Висота
          17,5  см
          Вага нетто
          0,0633  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,0632  кг
          Ширина
          9,5  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          0,4815  кг
          Код GTIN
          1 69 25970 70708 1
          Висота
          13,3  см
          Довжина
          19  см
          Вага нетто
          0,1899  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,2916  кг
          Ширина
          14,1  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          4  см
          Висота
          2  см
          Вага
          0,02325  кг
          Ширина
          10  см

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