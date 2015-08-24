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Спортивні навушники Bluetooth®
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Ці спортивні навушники ActionFit вагою лише 18 г такі легкі та комфортні, що Ви забудете, що носите їх. Ідеальний варіант для проходження важких останніх метрів.
Завдяки легкому з’єднанню в пару за допомогою технології NFC можна під’єднати навушники Bluetooth® до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.
13,6-мм неодимові динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.
Посилені кабелі для навушників Kevlar® достатньо міцні для використання навіть під час найвиснажливіших тренувань.
Завдяки MusicChain™ можна легко ділитися доріжками, які Ви відтворюєте, з друзями. Технологія Bluetooth® дозволяє з’єднати навушники в пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain™ простим натисненням кнопки MusicChain™.
Завдяки акустичній конструкції відкритого типу Ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо, не зупиняючи улюбленої пісні.
Піт або дощ ніколи не завадять Вам слухати улюблені мелодії. Матеріали цих спортивних навушників ActionFit із бездротовою технологією Bluetooth захищено від поту та води, завдяки чому вони ідеально підходять для тренувань у будь-яку погоду.
Завдяки двом різним стилям носіння навушники ActionFit залишаються на місці, що дозволяє зосередитися на спортивних заняттях або тренуванні. Кріплення-гачок виготовлено для екстремальних та професійних видів спорту, а C-подібний фіксатор для стійкості ідеально підходить для щоденних тренувань.
Технологія Bluetooth® забезпечує свободу руху без заплутування дротів.
Завдяки спеціально створеному магнітному затискачу кабель залишається стійким незалежно від того, скільки зусиль Ви докладаєте.
Аксесуари
Дизайн
Під’єднання
Зручність
Потужність
Звук
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Розміри виробу
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