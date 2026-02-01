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Більше не доступний

ActionFitСпортивні навушники Bluetooth®

SHQ8300LF/00

Бездротова свобода. Неперевершена функціональність.

Бездротові навушники Philips ActionFit SHQ8300, створені для спорту й активної діяльності, забезпечують потужні низькі частоти у комфортній формі із захистом від поту та дощу. Вибирайте один із двох стилів носіння залежно від потреб.

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Регулюйте фіксацію

Бездротова свобода. Неперевершена функціональність.

  • 13,6-мм динаміки/напівзакритого типу

  • Навушники-вкладиші

Високоефективний звук для максимальної ефективності

Високоефективний звук для максимальної ефективності

13,6-мм неодимові динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

Магнітний затискач для кабелю забезпечує стійкість кабелю

Завдяки спеціально створеному магнітному затискачу кабель залишається стійким незалежно від того, скільки зусиль Ви докладаєте.

Легке з’єднання у пару Bluetooth® одним дотиком за допомогою NFC

Легке з’єднання у пару Bluetooth® одним дотиком за допомогою NFC

Завдяки легкому з’єднанню в пару за допомогою технології NFC можна під’єднати навушники Bluetooth® до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.

Технічні характеристики

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