Бездротова свобода. Неперевершена функціональність.

Бездротові навушники Philips ActionFit SHQ8300, створені для спорту й активної діяльності, забезпечують потужні низькі частоти у комфортній формі із захистом від поту та дощу. Вибирайте один із двох стилів носіння залежно від потреб.