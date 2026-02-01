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Більше не доступний
SHQ8300LF/00
Бездротова свобода. Неперевершена функціональність.
Бездротові навушники Philips ActionFit SHQ8300, створені для спорту й активної діяльності, забезпечують потужні низькі частоти у комфортній формі із захистом від поту та дощу. Вибирайте один із двох стилів носіння залежно від потреб.
13,6-мм динаміки/напівзакритого типу
Навушники-вкладиші
13,6-мм неодимові динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.
Завдяки спеціально створеному магнітному затискачу кабель залишається стійким незалежно від того, скільки зусиль Ви докладаєте.
Завдяки легкому з’єднанню в пару за допомогою технології NFC можна під’єднати навушники Bluetooth® до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.
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